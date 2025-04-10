Tests

Il est fort difficile de donner un avis concret sur un remaster, que ce soit solo ou en compilation, sachant de base qu’il ne correspondra pas à tout le monde mais aussi parce qu’il y a de multiples points à prendre en compte, que ce soit l’utilité même de ce retour, le tarif affiché et bien entendu, le plus important, si le produit répond suffisamment bien aux normes actuelles. En gros, s’il a vieilli ou pas. Et en l’occurrence, rares sont les jeux Mario à afficher des rides trop marquées si ce n’estqui était déjà « vite fait » dès son lancement (fâchez vous comme vous voulez), et si on attendait évidemment plus d’un 40e anniversaire de la part du petit artisan qui en fait n’a jamais réellement su bien fêter chaque événement malgré tout l’or entre leurs mains,, c’est une valeur sûre, et ironiquement l’un des meilleurs jeux de l’année pour ceux bien sûr qui n’y ont jamais touché.La carrière de la Wii a beau avoir été critiquée (car critiquable), elle a quand même pour elle le statut d’être l’unique console de salon à avoir affiché deux nouveaux Mario 3D durant sa carrière, et pour beaucoup les meilleures expériences du plombier hors 2D. On ne va pas s’amuser à faire de tops car la formule s’est montrée assez changeante d’un support à l’autre et on remarquera d’ailleurs que l’arc Galaxy fut une sorte de transition entre le modèle purement 3D et ouverts des épisodes N64 et GC (que l’on retrouvera ensuite bien plus tard avec), et la formule linéaire de. Cela se remarque déjà avec Galaxy 1 mais est totalement renforcé dans, l’une des plus belles perles du genre platformer, plus complet que le premier, avec encore plus d’idées et se débarrassant de tout le superflus. Ouais parce que l’espèce de hub vaisseau et le semblant de scénario, c’est rigolo 2 minutes mais on n’a jamais été là pour ça.Alors bien sûr, si vous les avez retourné à l’époque, l’intérêt sera vraiment limité à moins d’être en manque de platformer ultra carré et parvenant à délivrer des idées à la chaîne comme on l’a rarement vu par la suite (mais quand même dansetchez la concurrence). La 4K apporte une finesse bienvenue quand on se souvient qu’à l’époque, on y jouait (en tout cas pour certains) sur une TV cathodique et le petit up de textures ne fait pas de mal, sans atteindre ce qu’on attend de la Switch 2, même pas la 1. Indiquons également à ceux qui le demandent que la différence est minime avec le Mario Galaxy 1 de la précédente compilation, si ce n’est pour les textures.avait en effet déjà bénéficié d’une upgrade Switch 2 pour la résolution, ce qui rend assez inutile l’achat de la complète pour les possesseurs de la compilation en édition limitée.Les connaisseurs savent à quoi s’attendre et pour ceux qui n’y ont jamais touché (la chance), veuillez bien noté encore une fois qu’il s’agit de deux jeux Wii et donc de titres spécialement conçus pour le gameplay à la Wiimote. Ça fonctionnait très bien à l’époque, et même magnifiquement bien avec le Yoshi de Galaxy 2, donc la configuration optimale sera d’y jouer avec les joycons détachés et la console dans le dock. Sinon il faudra faire avec le tactile (injouable) ou la gyroscopie (bof), ce qui dans les deux cas fera perdre énormément de précision, pas non plus au niveau de Mario 64 sur DS certes, mais ce serait dommage de vous gâcher l’expérience en nomade. On va pas revenir sur le mode coop façon « papa qui aide sa fille », mais juste dire que chacun des deux jeux apportent désormais avec lui une espèce de mode facile. Oui ça peut prêter à sourire, mais ces deux jeux peuvent proposer parfois un minimum de challenge, et ce sans atteindre le post-game. Autre époque.