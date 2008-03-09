Nintendo of America
va tourner une page importante de son histoire récente. Doug Bowser, président et COO depuis 2019, quittera ses fonctions le 31 décembre 2025
après plus d’une décennie passée dans l’entreprise.
Avant de rejoindre Nintendo, Bowser a exercé diverses fonctions chez Electronic Arts et Procter & Gamble. Il entre chez NOA en 2015 comme vice président des ventes et du marketing, puis devient premier vice président à l’été 2016, supervisant notamment la promotion et le lancement de la Switch
. En février 2019, il est désigné successeur de Reggie Fils-Aimé
, prenant officiellement ses fonctions le 15 avril de la même année. Une annonce qui avait marqué les esprits, son nom de famille étant identique à celui du célèbre antagoniste de la saga Mario
.
Son mandat aura vu la consolidation du succès de la Switch et, plus récemment, le lancement réussi de la Switch 2 sur le marché américain
. Mais Bowser
aura aussi accompagné l’expansion de Nintendo au-delà du jeu vidéo, entre cinéma et parcs d’attractions.
Sa succession est déjà préparée : Devon Pritchard, cadre de longue date chez Nintendo of America et actuelle vice-présidente exécutive en charge du marketing et de l’expérience consommateur, reprendra le poste dès janvier 2026
. Elle siégera également au conseil d’administration de NOA et deviendra executive officer de Nintendo.
Dans le même temps, Satoru Shibata, ancien président de Nintendo of Europe, assumera le rôle de CEO de NOA tout en conservant ses fonctions actuelles à la maison mère
.
Genre elle est rentrée chez Nintendo aux alentours du lancement de la wii
Bonne retraite et bon courage pour la suite, le climat macroéconomique je peux comprendre l'envie de partir à la retraite si c'est pour se manger des tarifs mis à jour chaque 6 mois
Bref, le vent tourne et je pense qu'il voit les choses être de plus en plus compliqué aux USA notamment avec les fameux tarrifs de Trump (et une augmentation du prix de la Switch 2 à venir aux USA pour 2026)