profile
Nintendo
72
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/25/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2863
visites since opening : 11484345
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
Doug Bowser quittera ses fonctions à la fin de l'année
Actualité Nintendo
Nintendo of America va tourner une page importante de son histoire récente. Doug Bowser, président et COO depuis 2019, quittera ses fonctions le 31 décembre 2025 après plus d’une décennie passée dans l’entreprise.

Avant de rejoindre Nintendo, Bowser a exercé diverses fonctions chez Electronic Arts et Procter & Gamble. Il entre chez NOA en 2015 comme vice président des ventes et du marketing, puis devient premier vice président à l’été 2016, supervisant notamment la promotion et le lancement de la Switch. En février 2019, il est désigné successeur de Reggie Fils-Aimé, prenant officiellement ses fonctions le 15 avril de la même année. Une annonce qui avait marqué les esprits, son nom de famille étant identique à celui du célèbre antagoniste de la saga Mario.

Son mandat aura vu la consolidation du succès de la Switch et, plus récemment, le lancement réussi de la Switch 2 sur le marché américain. Mais Bowser aura aussi accompagné l’expansion de Nintendo au-delà du jeu vidéo, entre cinéma et parcs d’attractions.

Sa succession est déjà préparée : Devon Pritchard, cadre de longue date chez Nintendo of America et actuelle vice-présidente exécutive en charge du marketing et de l’expérience consommateur, reprendra le poste dès janvier 2026. Elle siégera également au conseil d’administration de NOA et deviendra executive officer de Nintendo.

Dans le même temps, Satoru Shibata, ancien président de Nintendo of Europe, assumera le rôle de CEO de NOA tout en conservant ses fonctions actuelles à la maison mère.

Nintendo / Business Wire - https://www.businesswire.com/news/home/20250925384737/en/Doug-Bowser-Bids-Farewell-to-the-Mushroom-Kingdom
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/25/2025 at 09:31 PM by liquidus
    comments (6)
    wickette posted the 09/25/2025 at 09:36 PM
    19 ans chez Nintendo USA sa remplaçante quand même .

    Genre elle est rentrée chez Nintendo aux alentours du lancement de la wii

    Bonne retraite et bon courage pour la suite, le climat macroéconomique je peux comprendre l'envie de partir à la retraite si c'est pour se manger des tarifs mis à jour chaque 6 mois
    kikoo31 posted the 09/25/2025 at 09:47 PM
    A part ça ,il a servi a quoi Doug ??
    altendorf posted the 09/25/2025 at 10:03 PM
    On retiendra de lui seulement son nom (au final, il n'aura même pas forcé pour mettre plus en avant Bowser avec au hasard un jeu totalement focus sur le personnage). Carrément moins charismatique qu'un Reggie Fils-Aimé.
    burningcrimson posted the 09/25/2025 at 10:11 PM
    Allez oust Doug
    sadagast posted the 09/25/2025 at 10:28 PM
    Ironique quand on s'appelle Bowser
    jeanouillz posted the 09/25/2025 at 11:12 PM
    Tant mieux, il avait fait son Don Matrik avec la Switch 2 en disant que si vous êtes trop pauvres pour l'acheter faut prendre la Switch 1 sans oublier sa justification pour le prix de Mario Kart World...

    Bref, le vent tourne et je pense qu'il voit les choses être de plus en plus compliqué aux USA notamment avec les fameux tarrifs de Trump (et une augmentation du prix de la Switch 2 à venir aux USA pour 2026)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo