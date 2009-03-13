Depuis quelque temps, les rumeurs autour des futurs remakes de la saga Resident Evil se multiplient
. Après les succès de Resident Evil 2, 3 et 4, beaucoup pensaient voir logiquement arriver un remake du cinquième épisode. Mais selon le leaker reconnu Dusk Golem
, Resident Evil 5 n’a pas été validé par Capcom
. Le projet n’est donc pas en développement et n’est pas prêt de l’être
Nous pouvons en conclure que Capcom semble avoir choisi une autre stratégie : mettre en avant les épisodes plus anciens et moins exploités
. Dusk Golem avait déjà indiqué que Code Veronica et Resident Evil 0 étaient en chantier, avec un développement bien avancé pour Veronica, décrit comme particulièrement fluide et même en avance sur le planning
. Une orientation qui traduit la volonté de Capcom
de redonner de la visibilité à ces jeux plus anciens et pas forcément les plus cultes, tout en évitant de brûler trop vite les étapes avec les épisodes plus récents, encore frais dans les mémoires et parfois plus divisifs.
Pour l’heure, l’éditeur concentre sa communication sur les projets confirmés : Resident Evil Requiem
et Resident Evil Survival Unit
. Quant à un éventuel remake de Resident Evil 5, il reste pour le moment au stade d’hypothèse et ne fait pas partie des plans actuels de Capcom
.
Le taf pour le remettre au gout du jour s'annonce énorme…
zekk exactement! Si ils pouvaient revoir la fin avec wesker et le laisser s'en sortir, pour qu'on puisse zapper definitivement RE6, ce serait cool :lol
A l'époque, je m'étais quand même bien amusé dessus avec mon pote.
RE9 = 2026
RE Code Veronica = 2027
RE Zero = 2028
Mais le 5 et 6 sont les 2 qui mériterait le plus un remake, tellement il y a de choses à améliorer dedans.
Une refonte totale avec une Afrique sombre, mieux exploitée peut donner un des meilleurs Re jamais sorti.Ma plus grosse crainte converne le boss final ou tout part en cacahuètes.Mais Capcom n'est pas un As des Last boss en général.