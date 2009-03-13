profile
Resident Evil 5
Resident Evil 5
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/13/2009
us release date : 03/13/2009
japanese release date : 03/05/2009
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.residentevil.com/
Gaming Zone
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/08/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2859
visites since opening : 11454990
subscribers : 134
bloggers : 1
Resident Evil 5 Remake n'est pas prévu pour l'instant
Actualité générale
Depuis quelque temps, les rumeurs autour des futurs remakes de la saga Resident Evil se multiplient. Après les succès de Resident Evil 2, 3 et 4, beaucoup pensaient voir logiquement arriver un remake du cinquième épisode. Mais selon le leaker reconnu Dusk Golem, Resident Evil 5 n’a pas été validé par Capcom. Le projet n’est donc pas en développement et n’est pas prêt de l’être

Nous pouvons en conclure que Capcom semble avoir choisi une autre stratégie : mettre en avant les épisodes plus anciens et moins exploités. Dusk Golem avait déjà indiqué que Code Veronica et Resident Evil 0 étaient en chantier, avec un développement bien avancé pour Veronica, décrit comme particulièrement fluide et même en avance sur le planning. Une orientation qui traduit la volonté de Capcom de redonner de la visibilité à ces jeux plus anciens et pas forcément les plus cultes, tout en évitant de brûler trop vite les étapes avec les épisodes plus récents, encore frais dans les mémoires et parfois plus divisifs.

Pour l’heure, l’éditeur concentre sa communication sur les projets confirmés : Resident Evil Requiem et Resident Evil Survival Unit. Quant à un éventuel remake de Resident Evil 5, il reste pour le moment au stade d’hypothèse et ne fait pas partie des plans actuels de Capcom.

Insider Gaming - https://insider-gaming.com/resident-evil-5-remake-not-in-development-its-claimed/
    posted the 09/08/2025 at 02:47 PM by liquidus
    comments (19)
    onsentapedequijesuis posted the 09/08/2025 at 03:14 PM
    Dusk Golem ca devient de la news officielle ?
    masharu posted the 09/08/2025 at 03:54 PM
    Tu m'étonnes, RE5 et en particulier RE6 sont surtout ceux qui ont le plus divisé les fans. Faut pas être un insider pour lâcher ça.
    yogfei posted the 09/08/2025 at 03:54 PM
    Pas un mal c'est un des moins bon avec le 6
    ouroboros4 posted the 09/08/2025 at 03:57 PM
    Quelque chose me dit qu'il va subir de sacré changement
    ravyxxs posted the 09/08/2025 at 04:07 PM
    Le 5 et 6 sont considérés comme de très moyen voir mauvais RE donc bon
    zekk posted the 09/08/2025 at 04:09 PM
    yogfei ravyxxs c'est justement pour ça qu'un vrai remake peut être bien plus intéressant que sur un jeu qui est déjà très bon
    darksector posted the 09/08/2025 at 04:11 PM
    Tant mieux, pour avoir refait le 5 récemment, c'est une purge, ça a très mal vieilli.
    Le taf pour le remettre au gout du jour s'annonce énorme…
    cyr posted the 09/08/2025 at 04:14 PM
    Et tant mieux. Mais bon c'est capcom....il arrivera tôt ou tard
    sonilka posted the 09/08/2025 at 04:26 PM
    Pas prévu mais Capcom y viendra une fois CV et 0 passé par la case remake. Ca a longtemps été le RE le plus vendu malgré toutes les critiques. Et faire un remake pourrait permettre de corriger bien des défauts et mettre tout le monde d'accord.
    liquidus posted the 09/08/2025 at 04:29 PM
    sonilka Je pense aussi que c'est pour des raisons commerciales, il n'y a pas d'urgence absolue actuellement.
    sdkios posted the 09/08/2025 at 05:16 PM
    Ce serait cool d'avoir un reveal du remake de code vero genre a la fin de Requiem. Un peu comme faisait les KH quand tu debloquais les fins secretes. Ca aurait plus d'impact qu'un trailer random leaké deux semaines avant
    zekk exactement! Si ils pouvaient revoir la fin avec wesker et le laisser s'en sortir, pour qu'on puisse zapper definitivement RE6, ce serait cool :lol
    adamjensen posted the 09/08/2025 at 05:40 PM
    Même si c'est loin d'être le meilleur, j'ai pas détesté, mais si ils en font un, il va falloir vraiment tout refaire et réécrire pas mal de chose.
    A l'époque, je m'étais quand même bien amusé dessus avec mon pote.
    docteurdeggman posted the 09/08/2025 at 06:09 PM
    Ils vont changer, on butera des chinois…
    ioda posted the 09/08/2025 at 06:58 PM
    Qu'ils sortent du Dino Crisis pour changer. En l'état :

    RE9 = 2026
    RE Code Veronica = 2027
    RE Zero = 2028
    syoshu posted the 09/08/2025 at 07:04 PM
    Ils vont entamer l'arc Wesker avec les Remake, donc c'est quand même mieux de les faire dans l'ordre, surtout si ils veulent modifier le perso voir le faire vivre à la fin du 5. Donc d'abord le Zero, 1 et Code Vero puis enfin le 5.

    Mais le 5 et 6 sont les 2 qui mériterait le plus un remake, tellement il y a de choses à améliorer dedans.
    icebergbrulant posted the 09/08/2025 at 07:27 PM
    Pas grave, j’ai hâte de retrouver le Code Veronica et la Ashford Family, et surtout le Zéro en espérant que Capcom change le système du Partner Zapping et ajoute des coffres magiques car poser tout son inventaire dans le hall, c’était marrant au début mais à la longue ce n’était pas terrible
    yogfei posted the 09/08/2025 at 07:42 PM
    zekk Oui pas faux ^^
    sasquatsch posted the 09/09/2025 at 06:30 AM
    Le 5 est un tres bon action game et j'y ai prit pas mal de plaisir, mais cest moins un RE et que capcom se concentre sur code veronique et le premier et surtout Dino Crisis en ce qui concerne les remakes
    soulfull posted the 09/09/2025 at 06:54 AM
    Il ne faut pas oublier que c'est l'un des épisodes les mieux vendus.Re4 a attiré énormément de monde autour de la série.

    Une refonte totale avec une Afrique sombre, mieux exploitée peut donner un des meilleurs Re jamais sorti.Ma plus grosse crainte converne le boss final ou tout part en cacahuètes.Mais Capcom n'est pas un As des Last boss en général.
