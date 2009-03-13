Actualité générale

Depuis quelque temps,. Après les succès de Resident Evil 2, 3 et 4, beaucoup pensaient voir logiquement arriver un remake du cinquième épisode. Mais selon le leaker reconnu. Le projet n’est donc pas en développement et n’est pas prêt de l’êtreNous pouvons en conclure que Capcom semble avoir choisi une autre stratégie :. Une orientation qui traduit la volonté dede redonner de la visibilité à ces jeux plus anciens et pas forcément les plus cultes, tout en évitant de brûler trop vite les étapes avec les épisodes plus récents, encore frais dans les mémoires et parfois plus divisifs.Pour l’heure, l’éditeur concentre sa communication sur les projets confirmés :et. Quant à un éventuel remake de Resident Evil 5, il reste pour le moment au stade d’hypothèse et ne fait pas partie des plans actuels de