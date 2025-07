IGNFrance 9/10

Geeko 8,3/10

Gamekult 8/10

Ninja Gaiden Ragebound est une lettre d’amour à l’ancienne génération, à une époque où chaque coup reçu nous rappelait que l’erreur ne pardonne pas. Mais derrière sa brutalité assumée, il y a une science du rythme, une maîtrise de la précision, et surtout une direction artistique éblouissante qui en font bien plus qu’un simple retour nostalgique. Avec ses mécaniques nerveuses, son gameplay asymétrique ingénieux, ses animations au cordeau et une bande-son rock qui sent bon les années 80 retravaillées à la sauce contemporaine, Ragebound réussit le pari d’un équilibre entre hommage et proposition neuve. Certes, sa durée de vie peut sembler courte en ligne droite, mais elle cache une richesse de contenus, de secrets et de fins alternatives qui prolongent l’expérience pour celles et ceux qui oseront tout explorer. Plus qu’un jeu d’action rétro : un manifeste taillé au katana.Franche réussite, Ninja Gaiden: Ragebound parvient à moderniser la formule des anciens épisodes de la saga, en 2D, avec un gameplay beaucoup plus complexe. Tout en restant très accessible, le titre devrait parvenir à séduire les fans avec son gameplay agressif et très nerveux. La formule a beaucoup évolué depuis la NES avec un scénario solide, un gameplay enrichi et un lore beaucoup plus développé. Tout en conservant l’essence de la série, le studio est donc parvenu à brillamment moderniser la formule. Seule ombre au tableau, le tarif risque de paraître élevé pour “un petit jeu indépendant”. Mais croyez-nous sur parole, parmi les revivals, Ninja Gaiden Ragebound est de loin l’un des meilleurs.Acéré comme un katana et pointu comme un kunaï, Ninja Gaiden : Ragebound est une réjouissante boucherie qui parlera forcément aux amateurs d'action 16-bits à l'ancienne, quelque part entre l'agilité d'un Shinobi III et l'explosivité d'un Contra : Hard Corps. S'il est possible de le terminer à toute berzingue et d'en tirer un mauvais rapport durée-prix, le joueur avisé comprendra qu'il s'agit d'abord d'atteindre le meilleur score et de repousser ses limites, quitte à se faire du mal pour se faire du bien.