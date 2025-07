Ninja Gaiden Ragebound sortira demain et on apprend que le jeu sera en 30fps sur Switch, tout du moins à la sortie.Le jeu sera évidement rétrocompatible Switch 2, mais Dotemu ne confirme pas pour autant qu'il sera en 60fps sur ce support, se contentant d'un simple " le jeu bénéficiera des spécificités de la console", même si l'inverse serait étonnant.Les versions Playstation, Xbox et PC seront bien en 60fps.

posted the 07/30/2025 at 10:28 AM by guiguif