The Legend of Zelda : Link’s Awakening / The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Docké de 720p à 1620p

Portable de 576p à 1080p

Le tout en 60FPS stable



A savoir : The Legend of Zelda : Link’s Awakening et The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sont deux jeux qui souffraient de problèmes de framerate notables à cause de l’utilisation du double buffered VSYNC, une technique de rendu qui permet de grandement améliorer l’input lag, mais occasionne aussi un framerate qui est soit à 60 fps soit à 30 fps, sans entre-deux possible, ce qui occasionnait un rendu qui, certes, ne descendait jamais en dessous des 30 fps mais apparaissait hoquetant à cause des fluctuations constantes.

Super Mario Odyssey

Docké de 900p à 1800p

Portable de 720i à 1080p

Le tout en 60FPS stable

Splatoon 3

Docké de 1080p à 4K

Portable de 720p à 1080p

Les sections en ville passe de 30 fps à 60 fps (donc comme le reste du jeu).

Mario 3D World

Docké de 1080p/60 fps à 1800p/60 fps

Portable de 720p/60 fps à 1080p/60 fps

Bowser’s Fury

Docké de 720p/60 fps à 1800p/60 fps

Portable 720p/30 à 1080p/60 fps

+ Amélioration des ombres.

Captain Toad : Treasure Tracker

Docké de 1080/60 fps à 1440p/60 fps + l’anti-aliasing

Portable de 720p/60 fps à 1080p/60 fps, sans anti-aliasing

New Super Mario Bros. U

Docké de 1080p/60 fps à 4K/60 fps

Portable de 720p/60 fps à 1080p/60 fps