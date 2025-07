Editeur : Frictional Games

Developpeur : Abylight Studios

Genre : Horreur

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Chinois.

Switch 2 / Mise à jour

Gratuit / Disponible



(Avant / Après)

Meilleur Résolution / Framerate / Textures

Amélioration de la netteté en monde "portable"

Temps de chargement réduit

Fonction Gameshare

D'autres améliorations arriveront par la suite.

La radio est hors service, les vivres commencent à manquer et les machines se prennent pour des humains. Le site sous-marin PATHOS-II est coupé de tout et il va nous falloir prendre de difficiles décisions. Que faire ? Qu’est-ce qui a du sens ? Pourquoi continuer de se battre ?Plongez dans l’univers de SOMA et affrontez les horreurs ensevelies au plus profond de l’océan. Fouillez des terminaux verrouillés et des documents secrets pour découvrir la vérité derrière le chaos. Trouvez les derniers survivants et participez à des événements qui changeront définitivement le destin de la station. Mais attention… Le danger est partout : humains corrompus, créatures monstrueuses, robots fous et même une IA impénétrable et omniprésente.Vous devrez vous occuper de chacun d’eux. Et souvenez-vous que vous n’avez que deux solutions : repousser vos ennemis ou prendre vos jambes à votre cou.