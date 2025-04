Jeux qui méritent un remake

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence .

Samedi 12H00

5 jeux (pas 4 ou 6, mais bien 5) pour que nous prenons en compte (sinon nous prenons pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux qui méritent un remake (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Sly Cooper -1-Jak and daxter -1- (2 Points)BurnoutZelda Ocarina of Time (4 Points)Parasite Eve (2 Points)Final Fantasy VIII (2 Points)Parasite Eve 2Jade EmpireAsura's WrathPrince Of Persia : L'âme Du GuerrierGolden Sun (4 Points)Skies of Arcadia (3 Points)Wild Arms 3Persona 2Vagrant StoryStar wars rogue squadronSam et Max -1992-Donkey kong 64FZero GXEternal DarknessShenmue (2 Points)Shenmue 2 (2 Points)Panzer Dragoon SagaDeus ExMetroid Prime 2Metroid Prime 3Banjo-kazooieZelda a Link to the PastXenosaga (2 Points)Breath of fire Dragon quarterSuikoden 3Chrono TriggerSuper MetroidArc - Le Clan des DeimosSoleil (2 Points)Golden SunBaldur's Gate 1Baldur's Gate 2Fallout 2Planescape tormentFalloutBlood Omen 1Metal Gear SolidMetal Gear 1Metal Gear 2 Solid SnakeIllusion of timeMicro maniacsGargoyle's questGrandiaJet Set Radio FutureThe Last Storyyanssou / adamjensen / shirou / mtkaragorn / jaune / mykle333 / zekk / dokidokii / celebenoit84 / torotoro59 / bogsnake / psxbox / felx