JV 15/20

Gamekult 7/10

ActuGaming 7/10

Tests en vidéo

NoixyPixel 9/10



Bien que ce soit comme ça qu’il ait fait sa notoriété lors du State of Play de mai 2023, Ultros vaut plus qu’un coup d’œil. Avec leur nouveau jeu, Hadoque et Kepler Interactive innove dans le genre du metroidvania avec des mécaniques plus qu’atypiques autour du jardinage. Il est toutefois tiré vers le bas par un manque d’aide ainsi que des combats qui manquent d’importance. Ultros reste un bon titre qui, à l’image d’une plante, à besoin de temps et d’investissement pour qu’elle fleurisse à son meilleur potentiel.Pour son premier jeu, Hadoque force le respect. Ultros n'est pas parfait avec ses combats qui deviennent vite agaçants et quelques mécaniques de jeu trop laborieuses, mais la direction artistique, la musique et le level design de grande qualité viennent largement contrebalancer ces défauts. Réussir à donner une ambiance glauque à une production aussi colorée était un défi ambitieux qui a été largement relevé. Il y a une véritable plus-value artistique qui va bien plus loin que toutes les blagues bas du front que l'on peut faire sur l'usage de substances et l'ambiance psychédélique du jeu, pour proposer quelque chose d'unique en son genre.Ultros est un Metroidvania à la fois générique et original. Générique parce qu’il suit à la lettre la recette éculée du genre, et le fait plutôt bien. Quant à l’originalité, nous la retrouvons dans la radicalité esthétique du soft, ainsi que dans le principe de boucle temporelle changeant un peu la manière d’appréhender le backtracking. Mais surtout, c’est dans sa mécanique centrée autour des végétaux, et ce qui se greffe autour, que le jeu trouve sa singularité. Malheureusement, il faudra passer des premières heures convenues et accepter une expérience finalement assez usante et peu mémorable, la faute au level design sans saveur, au manque de moments marquants et à un univers qui n’a pas su nous transporter comme souhaité.