Gameblog 9/10

Gamegrin 8/10

Party Animals est un excellent titre multijoueur pour jouer avec des amis qui ne deviendra pas ennuyeux ou super répétitif comme les autres titres du genre. Avec une grande variété de personnages et de cartes à découvrir, cela vous occupera pendant longtemps.

GamesRadar+ 7/10

Un ajout pétillant au canon des jeux de société, Party Animals apporte beaucoup de chaos et de rires, avec un mélange inégal de modes mettant en évidence les lacunes des combats physiques. Pourtant, ce n'est jamais amusant de jeter un ami d'un train à grande vitesse et de le voir se rétrécir avec la distance.

IGNUS 7/10

Party Animals est une claque. Très simple en apparence, il garantit des fous rires avec vos ami(es). Intelligent, beau, simple d'accès et pourtant plein de challenge, c'est une petite merveille dont il serait dommage de se priver. D'autant qu'il sera disponible dès le lancement sur le Xbox Game Pass en plus de sa sortie sur Steam.