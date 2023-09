Millenium 85%

ActuGaming 7,5/10

Geeko 7,2/10

A force de tester des jeux de ferme (et d'en apprécier le genre), on voit un pattern se dessiner. Pour plaire à la majeure partie de son public, un jeu de ferme doit être addictif et Fae Farm est indéniablement un petit bonbon sur lequel on a envie de revenir sans arrêt. Il doit être suffisamment intéressant pour ne pas lasser sur une longue durée et Fae Farm propose différentes activités et zones à explorer permettant de s'émerveiller même après des dizaines d'heures de jeu. Bien sûr, le petit nouveau de chez Phoenix Labs n'est pas exempt de défauts mais dans l'ensemble, il corrige tellement d'erreurs de ses prédécesseurs, qu'il est impossible de ne pas tomber sous le charme.Fae Farm est une belle surprise qui parvient à se glisser dans cette foule de jeux agricoles grand public avec quelques atouts dans sa manche. La formule qu’il propose est bien maîtrisée et s’inspire habilement des réussites du même genre, offrant un résultat solide et satisfaisant, même si son aspect peut sembler assez générique. Il ne révolutionne pas véritablement le genre, mais ses petites touches maison lui permettent de se démarquer un tant soi peu. Le jeu offre une abondance de contenu, parfois même un peu trop, et l’expérience est incroyablement confortable grâce à des mécaniques astucieuses, des déplacements fluides et une touche de magie.Après un premier jeu tourné vers le multijoueur, le studio canadien Phoenix Labs nous propose Fae Farm, un nouveau simulateur de vie à la ferme dans un univers féérique, disponible exclusivement sur Switch et sur PC. Cette nouvelle production s’inspire beaucoup de jeux comme Stardew Valley. Nous incarnons un personnage de notre conception qui débarque sur l’île d’Azoria pour commencer sa vie d’agriculteur. L’île est cependant tourmentée par des phénomènes magiques, notre personnage doit alors réaliser tout un tas de quêtes pour soulager les habitants d’Azoria. Fae Farm montre très vite une grande accessibilité tant le jeu nous prend par la main tout en étant peu punitif et relativement pratique (malgré quelques soucis d’interface). Le principe du jeu ne plaira pas à tout le monde puisqu’il demande tout de même de passer du temps à réaliser des tâches répétitives, mais Fae Farm propose beaucoup de contenu et de possibilité de personnalisation de nos terres et habitations. Avec sa direction artistique sympathique, la nouvelle production de Phoenix Labs est un farming sim très agréable à parcourir, en plus d’être jouable en coopération.