The Legend of Zelda Majora's Mask est le 6e opus de la licence phare de Nintendo. Communément admis comme le Zelda le plus sombre, cet épisode est considéré par beaucoup comme un chef d'œuvre, malgré qu'il soit un des épisodes de la série ayant rencontré le moins de succès en terme de vente auprès du public.De mon côté, il s'agit d'un épisode que je n'avais jamais terminé. Le seul épisode console sorti après Ocarina of Time.Aujourd'hui, c'est chose faite et je vous raconte en vidéo pourquoi Zelda Majora's Mask est l'épisode qui m'a d'or et déjà le plus marqué de la franchise, mais aussi pourquoi il m'a profondément frustré et énervé.Comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ce que vous entendrez dans cette vidéo n'est que mon humble avis ! Je le dirais jamais assez, mais vous avez le droit d'adorer ou de détester tous les jeux qui sont chroniqués dans ces vidéos.