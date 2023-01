JVC 16/20

JDG 6/10

IGNFrance 5/10

Gamekult 5/10

Avec Forpsoken, Square Enix offre à la PS5 un open-world qui brille par son gameplay plutôt que par sa narration. Au-delà de son histoire et de son univers classiques, le titre de Luminous Studio se démarque par son casting féminin et varié malheureusement trop rare dans le paysage vidéoludique du AAA. Mais c'est surtout manette en main que Forspoken dévoile tout son potentiel. Grâce à son parkour magique d'une grande efficacité et sa large gamme de sorts, on assiste à une action virevoltante, aussi bien lors des phases d'exploration que des combats. Tout cela est rendu possible à l'aide du Luminous Engine qui parvient à afficher de nombreux effets impressionnants à l'écran sans flancher, malgré la confusion parfois générée. Forspoken est donc une expérience qui met du temps à dévoiler son potentiel, mais qui, une fois les contrôles maîtrisés, propose de découvrir un agréable monde ouvert grâce aux pouvoirs magiques de Frey.Malgré toute la bonne volonté du monde, Square Enix ne tape pas dans le mille. Pour une aventure qui se voulait époustouflante, Forspoken semble plutôt manquer de souffle avec des idées peut-être déjà trop démodées. Sa proposition addictive concernant son gameplay réussira à en conquérir plus d'un, bien que le manque d'équilibre du jeu ne les accrochera pas bien longtemps. On ne lui enlève pas son humour décalé et son côté RPG varié, trop souvent malmenés par une histoire lente, des mécaniques aléatoires et des combats répétitifs.Ce ne devrait pas être au joueur de jouer des coudes et de se plier aux défauts du jeu pour que l'expérience soit fun, d'autant plus s'il est déjà trop tard quand on s'en rend compte. Très ambitieux sur la forme, le fond de Forspoken manque d'une vision cohérente et s'enlise dans le grind, des systèmes de combats riches mais sans objectifs, et une narration maladroite. C'est comme si l'équipe scénaristique et celle des game designer ne s'étaient jamais parlé. Et c'est cette dernière qui gagne. On aurait aimé que le scénario nous laisse profiter de l'évolution de Frey avant Forspoken 2. On aurait aimé que la structure de progression nous laisse profiter de tous les sorts. On aurait aimé un parkour plus fluide et fun. Si vous aimez juste explorer, relever les défis optionnels du combat de haut niveau, et améliorer vos compétences pour être compétitif en scoring pur, alors vous ne manquerez pas de contenu dans Forspoken, pour peu que vous suiviez nos conseils de progression. Pour les autres, il n'y a pas vraiment de jeu, une fois les états d'âmes de Frey apaisés.Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Pas tant le fruit que le bâtard de l'union entre le storytelling made in USA et le game design à la japonaise, Forspoken ne sera pas le fer de lance d'une nouvelle licence pour Square Enix. Tout le charme de la jeune Frey, yamakasi hors pair dans l'absolu, ne suffira pas à rattraper des combats poussifs, une intrigue quelconque et un manque d'inspiration qui évoque tous les pires aspects du monde ouvert moderne. Moitié réussi, moitié flingué, le pari de Luminous Productions a tout d'un chant de cygne pour son moteur de jeu éponyme, dont les difficultés techniques sur console allument les voyants rouges d'une potentielle perennité.