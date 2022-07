Après avoir discuté avec d'autres personnes hier, je peux définitivement affirmer qu'une date de sortie/annonce de précommande était prévue pour hier. Elle a été repoussée à un moment donné la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. (On pense que c'est à cause de Roe v Wade.) De plus, PlayStation a tellement essayé de garder le secret que la plupart des employés de SSM n'en ont même pas été informés.



Depuis cette semaine, le jeu est toujours prévu pour novembre. Les personnes qui travaillent dessus disent que c'est énorme et semblent être très enthousiastes à ce sujet. Cela me rappelle le buzz que j'ai entendu avant le jeu de 2018.

Petite mise a jour sur Ragnarok de la part de Jason Schreier sur Resetera :