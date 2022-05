BLOOBER TEAM SA : Conclusion d'un important accord de licence et de distribution avec Sony Interactive Entertainment LLC



Le Directoire de Bloober Team SA dont le siège social est à Cracovie (ci-après dénommé "Issuer") informe que Issuer a conclu aujourd'hui un important accord de licence et de distribution avec Sony Interactive Entertainment LLC pour la distribution de certains titres de Issuer dans le "nouveau système de distribution" (probable PS+ Extra/Premium?).



Issuer communiquera les détails, y compris les dates de sortie, dans des rapports séparés.



Selon Issuer, la vente des titres aura un impact sur les résultats financiers de Issuer's pour 2022 et les périodes suivantes

C'est via une annonce qui vient de tomber que l'on apprend cela: