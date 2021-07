Le travail étant centré sur la conception de niveaux, votre rôle consistera à créer une variété de niveaux pour un jeu d'action en 3D, chacun offrant un grand tempo et des situations créatives. Votre travail consiste également à générer des idées de gameplay et à superviser leur mise en œuvre.

Like

Who likes this ?

posted the 07/26/2021 at 06:41 PM by jenicris