Un stun générationnel !



Le packaging européen

1992 : faire entrer l’arcade dans le salon

D'une fidélité, relativement fidèle

Une jouabilité solide, mais perfectible

Le temps pèse aussi lourd que E.Honda et Zangief combinés !

Entre objet historique et expérience de jeu

K.O : you win ?

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Micro Kid's (France 3) - juin 1992)

Screenshots:

Test Micro Kid's (France 3) - juin 1992

Publicité TV française

Il y a des jeux qui dépassent largement leur simple condition de produit vidéoludique. Des jeux qui deviennent des repères, des jalons, presque des souvenirs collectifs. Street Fighter II fait partie de ceux-là. Avant même d’être un jeu, c’est une onde de choc partie des salles d’arcade pour contaminer toute une génération de joueurs.Et lorsque ce monument débarque sur Super Nintendo, il ne s’agit pas simplement d’une sortie parmi d’autres. Il s’agit d’un événement. Un vrai.Remettons les choses dans leur contexte. Au début des années 90, les conversions arcade vers console étaient presque toujours des compromis frustrants. On reconnaissait les jeux, mais on n’en retrouvait jamais vraiment la substance.Puis arrive Street Fighter II sur Super Nintendo. Et là, soudainement, quelque chose change. Pour la première fois, un jeu de cette envergure semble véritablement transposé à domicile.Huit personnages jouables immédiatement disponibles, rajoutez à cela des coups spéciaux fidèlement reproduits et une jouabilité qui conserve l’essentiel des sensations d’origine. Ca sent bon, très bon même !Certes, les boss ne sont pas encore jouables, et cela constitue déjà une limite. Mais à l’époque, ça n’a presque aucune importance. Le simple fait de pouvoir jouer à Street Fighter II chez soi, sans dépenser une tour de pièces, relevait de l’impensable.Le jeu devient immédiatement un succès massif, un argument de vente décisif pour la console mais surtout un titre incontournable, souvent associé directement à la machine. Pour beaucoup, la Super Nintendo, c’était Street Fighter II.Avec le recul, et surtout avec l’accès actuel aux versions arcade, il devient plus facile d’observer les limites de cette adaptation. Car malgré ses qualités indéniables, la version Super Nintendo ne peut pas rivaliser pleinement avec son modèle.Les différences sont nombreuses et perceptibles Comme par exemple les sprites qui s'avèrent plus petits, ce qui réduit l’impact visuel des combattants. Les couleurs sont plus vives, plus criardes même, donnant un rendu moins naturel. Certaines animations manquent de fluidité. Le rendu sonore bien que solide montre certaines limites comme des sons plus aiguës et des coups un peu moins percutants. Par contre je trouve que le travail sur les voix est franchement béton !Rien de tout cela ne rend le jeu mauvais. Mais tout ça combiné contribue à une impression générale : celle d’une version légèrement comprimée, contrainte par le matériel.L’arcade, elle, reste plus nette, plus fluide, plus impressionnante. La version originale conserve une forme de supériorité évidente.Le point le plus important reste néanmoins préservé : le gameplay. Street Fighter II sur Super Nintendo reste un jeu précis, technique, exigeant !Les coups spéciaux répondent bien, les affrontements sont tendus, et l’ensemble conserve cette dimension stratégique qui a fait le succès du titre. Cependant, pour les joueurs les plus expérimentés, certaines différences apparaissent comme par exemple une sensation légèrement moins réactive, un rythme un peu moins tranchant, des ajustements d’équilibrage discutables. Plus concrètement, quand on fait un hadoken ou un shoryuken, il peut y avoir une micro-latence, les enchaînements demandent un peu plus de tolérance et les inputs sont parfois moins "secs".- Sur borne arcade tout sort immédiatement, ce qui rend le jeu ultra nerveux- Sur SNES ça reste très jouable mais on sent que c’est un poil plus mou.Ce n’est pas évident à ressentir pour un joueur casual, mais pour quelqu’un d’habitué, ça se ressent. Ces éléments ne sautent pas immédiatement aux yeux, mais ils existent. Et face à la version arcade, ils rappellent constamment que l’on joue à une adaptation, aussi réussie soit-elle.Là où le constat devient plus sévère, c’est lorsque l’on replace cette version dans son contexte actuel.Car Street Fighter II sur Super Nintendo ne souffre pas uniquement de la comparaison avec l’arcade. Il souffre aussi, et surtout, de la comparaison avec ses propres améliorations.Sur la même console, plusieurs versions ultérieures viendront enrichir la formule avec davantage de personnages, un meilleur équilibrage, un contenu carrément plus complet ainsi que des ajustements de gameplay. Il N4aura pas fallu attendre car Street Fighter II Turbo allait véritablement faire franchir un cap à la saga sur la 16 bits de Nintendo.Ces évolutions rendent cette première adaptation presque obsolète. Aujourd’hui, le joueur a accès aux versions arcade, facilement disponibles, à des compilations modernes fidèles, à des versions améliorées du jeu, y compris encore une fois sur Super Nintendo.Dans ce contexte, revenir à cette première édition demande une démarche particulière. Ce n’est plus un choix de confort, mais un choix de curiosité "d'historien" ou de nostalgie.Street Fighter II sur Super Nintendo occupe aujourd’hui une place particulière. Ce n’est plus la meilleure façon de jouer à Street Fighter II. Ce n’est même plus la meilleure version disponible sur sa propre console, on l'a compris c'est bon !Mais ce titre reste un témoignage majeur de l’évolution du jeu vidéo, une preuve technique impressionnante pour son époque, un titre fondateur dans la démocratisation du jeu de combat à domicile.Il incarne un moment précis où les frontières entre arcade et console ont commencé à s’effacer.