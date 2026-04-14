Un stun générationnel !
Il y a des jeux qui dépassent largement leur simple condition de produit vidéoludique. Des jeux qui deviennent des repères, des jalons, presque des souvenirs collectifs. Street Fighter II fait partie de ceux-là. Avant même d’être un jeu, c’est une onde de choc partie des salles d’arcade pour contaminer toute une génération de joueurs.
Et lorsque ce monument débarque sur Super Nintendo, il ne s’agit pas simplement d’une sortie parmi d’autres. Il s’agit d’un événement. Un vrai.
Le packaging européen
1992 : faire entrer l’arcade dans le salon
Remettons les choses dans leur contexte. Au début des années 90, les conversions arcade vers console étaient presque toujours des compromis frustrants. On reconnaissait les jeux, mais on n’en retrouvait jamais vraiment la substance.
Puis arrive Street Fighter II sur Super Nintendo. Et là, soudainement, quelque chose change. Pour la première fois, un jeu de cette envergure semble véritablement transposé à domicile.
Huit personnages jouables immédiatement disponibles, rajoutez à cela des coups spéciaux fidèlement reproduits et une jouabilité qui conserve l’essentiel des sensations d’origine. Ca sent bon, très bon même !
Certes, les boss ne sont pas encore jouables, et cela constitue déjà une limite. Mais à l’époque, ça n’a presque aucune importance. Le simple fait de pouvoir jouer à Street Fighter II chez soi, sans dépenser une tour de pièces, relevait de l’impensable.
Le jeu devient immédiatement un succès massif, un argument de vente décisif pour la console mais surtout un titre incontournable, souvent associé directement à la machine. Pour beaucoup, la Super Nintendo, c’était Street Fighter II.
D'une fidélité, relativement fidèle
Avec le recul, et surtout avec l’accès actuel aux versions arcade, il devient plus facile d’observer les limites de cette adaptation. Car malgré ses qualités indéniables, la version Super Nintendo ne peut pas rivaliser pleinement avec son modèle.
Les différences sont nombreuses et perceptibles Comme par exemple les sprites qui s'avèrent plus petits, ce qui réduit l’impact visuel des combattants. Les couleurs sont plus vives, plus criardes même, donnant un rendu moins naturel. Certaines animations manquent de fluidité. Le rendu sonore bien que solide montre certaines limites comme des sons plus aiguës et des coups un peu moins percutants. Par contre je trouve que le travail sur les voix est franchement béton !
Rien de tout cela ne rend le jeu mauvais. Mais tout ça combiné contribue à une impression générale : celle d’une version légèrement comprimée, contrainte par le matériel.
L’arcade, elle, reste plus nette, plus fluide, plus impressionnante. La version originale conserve une forme de supériorité évidente.
Une jouabilité solide, mais perfectible
Le point le plus important reste néanmoins préservé : le gameplay. Street Fighter II sur Super Nintendo reste un jeu précis, technique, exigeant !
Les coups spéciaux répondent bien, les affrontements sont tendus, et l’ensemble conserve cette dimension stratégique qui a fait le succès du titre. Cependant, pour les joueurs les plus expérimentés, certaines différences apparaissent comme par exemple une sensation légèrement moins réactive, un rythme un peu moins tranchant, des ajustements d’équilibrage discutables. Plus concrètement, quand on fait un hadoken ou un shoryuken, il peut y avoir une micro-latence, les enchaînements demandent un peu plus de tolérance et les inputs sont parfois moins "secs".
- Sur borne arcade tout sort immédiatement, ce qui rend le jeu ultra nerveux
- Sur SNES ça reste très jouable mais on sent que c’est un poil plus mou.
Ce n’est pas évident à ressentir pour un joueur casual, mais pour quelqu’un d’habitué, ça se ressent. Ces éléments ne sautent pas immédiatement aux yeux, mais ils existent. Et face à la version arcade, ils rappellent constamment que l’on joue à une adaptation, aussi réussie soit-elle.
Le temps pèse aussi lourd que E.Honda et Zangief combinés !
Là où le constat devient plus sévère, c’est lorsque l’on replace cette version dans son contexte actuel.
Car Street Fighter II sur Super Nintendo ne souffre pas uniquement de la comparaison avec l’arcade. Il souffre aussi, et surtout, de la comparaison avec ses propres améliorations.
Sur la même console, plusieurs versions ultérieures viendront enrichir la formule avec davantage de personnages, un meilleur équilibrage, un contenu carrément plus complet ainsi que des ajustements de gameplay. Il N4aura pas fallu attendre car Street Fighter II Turbo allait véritablement faire franchir un cap à la saga sur la 16 bits de Nintendo.
Ces évolutions rendent cette première adaptation presque obsolète. Aujourd’hui, le joueur a accès aux versions arcade, facilement disponibles, à des compilations modernes fidèles, à des versions améliorées du jeu, y compris encore une fois sur Super Nintendo.
Dans ce contexte, revenir à cette première édition demande une démarche particulière. Ce n’est plus un choix de confort, mais un choix de curiosité "d'historien" ou de nostalgie.
Entre objet historique et expérience de jeu
Street Fighter II sur Super Nintendo occupe aujourd’hui une place particulière. Ce n’est plus la meilleure façon de jouer à Street Fighter II. Ce n’est même plus la meilleure version disponible sur sa propre console, on l'a compris c'est bon !
Mais ce titre reste un témoignage majeur de l’évolution du jeu vidéo, une preuve technique impressionnante pour son époque, un titre fondateur dans la démocratisation du jeu de combat à domicile.
Il incarne un moment précis où les frontières entre arcade et console ont commencé à s’effacer.
K.O : you win ?
Street Fighter II: The World Warrior sur Super Nintendo est un jeu profondément paradoxal. À sa sortie, il représentait une révolution, une prouesse technique, une expérience quasi inédite à la maison.
Aujourd’hui, il apparaît comme une version inférieure à l’arcade, une édition dépassée par ses propres suites. Force est de constater que cet épisode est plus un jeu qu'on lance pour le fun et la nostalgie plutôt que pour se battre (vraiment).
Et pourtant, malgré tout cela, il conserve une aura intacte. Parce que certains jeux ne se contentent pas d’être bons ou mauvais : ils marquent une époque.
Street Fighter II sur Super Nintendo fait partie de ceux-là. Un jeu que l’on ne relance plus forcément pour y jouer longuement mais que l’on ne peut pas ignorer lorsque l’on parle de l’histoire du jeu vidéo avec un grand H.
Fiche technique: Titre original : Street Fighter II: The World Warrior Développeur: Capcom Editeur: Capcom Genre: Versus Fighting 2D Année: 1992 Autres supports : Trop............. Nombre de joueur(s): 2 Localisation:
Je me revois gosse entrain de m’entraîner à sortir des Dragon Punch avec Ken pendant des heures
Pour m’entrainer, vu qu’il y avait pas de mode entrainement, je lancais un combat en ayant coupé le timer dans les options
J'ai encore le pack dans ma gaming room. Il doit valoir un bon billet.
Mon frere ainé ramene une Snes avec Street Fighter 2, je l'avais déja vu a la TV et ça m'a fait un effet WOW comme jamais, aussi dans l'épisode Alerte à Malibu on vois le jeu un peu ça me faisait bavé comme un fou, et la le jeu est à coté de moi, je vais enfin y jouer, WOW le reve quasi.
Je lance, je prends Blanka , je tombe sur Ken, visuels de fou, ost de taré, le bidon qui se casse le perso tombe dessus, c'était à des années lumiére à tout ce que j'avais joué avant surtout dans le genre.
Et la drame, juste aprés ce 1 fight, mon fere il me dis il doit rendre la console et le jeu, j'était comment dire...... putain que c'était affreux
Evidemment quelque temps plutard j'avais pris ma revanche comme il se doit
Je trouvais ça d'une beauté j'ai pété un câble, à l'époque j'avais la MD et pas de SNES, du coup quand 1 an plus tard il est sorti sur MD ben day one de ouf
Le WOW factore --> SNES
Le vrai affect et dose sérieuse --> MD avec Special Champion Edition
Franchement, même par la suite en y jouant sur Saturn dans les compil ultra fidèles, je trouve toujours que cette version est une perle incroyable d'adaptation.
Putain les heures passé avec le voisin, et chez mon cousin sur SF2...
Sinon pour ce qui est des boss jouables, n'était-ce pas pareil en arcade? sur la version originale, il me semble qu'il y'avait les 8 persos, et c'est tout, me trompe-je?
Ton test ressemble plus a un comparatif entre versions qu'a un véritable test, et je suis pas forcement d'accord avec cette affirmation
Ce qui m'a un peu frustré avec les versions ulterieures, en particulier Super Street Fighter II, c'est qu'elles ont été edulcoré. Les eclats de sang lors de l'impact des coups, les vomissements, le visage bien sanguinolent du perdant après un combat, tout ca a disparu. Au moins, ce premier SFII de la SNES conserve tout ca, du coup je prend toujours un certain plaisir a jouer encore aujourd'hui a cette version
L'arcade à la maison !!!
Mais plus sérieusement, ma prise en main est passée par la visite d'un proche avec la console et la cartouche. Je le vois jouer, majoritairement Ryu, j'hallucine comment le jeu il était beau, et je décide d'aller au front en faisant mon malin intérieurement "Hihi, je vais prendre le tout maigre, avec ses bras et ses pieds qui s'allongent, c'est la victoire facile." Il m'a éclaté
j'y joue tous les midis et fin de journée au bureau avec mes collègues, à la version Turbo.
Si on pouvait mettre plus que 20/20, je mettrais BEAUCOUP plus !
Mais j'étais à fond jusqu'à Street Fighter Alpla 3, puis j'ai lâché.
midomashakil
Je vous rejoins totalement.
Petite anecdote:
On était juste avant Noël 1992, et je vais avec ma mère à carrefour ou elle m'a acheté la SNES avec le fameux pack Street Fighter et les 2 manettes.
J'étais le gamain le plus heureux de la terre à cet instant.
Bref en arrivant chez moi, ma mère emablle la console pour la déballer à Noël.
On était un samedi.
Le dimanche, ma mère fait une sieste, mon frère et ma soeur partent pour une balade.....je trouve la console.
Ni une, ni deux, je la déballe délicatement pour pas déchirer le papier cadeau.
Je branche vite la console et commence une partie endiablée de SF2.
Pris dans le jeu je n'ai pas vu le temps passer, le frangin et ma soeur reviennent et me chopent en train de jouer comme un porc.
Ils me posent la question "mais qu'est-ce que tu fous, c'est ton cadeau de Noël"....ce à quoi je panique et réponds en sueur: "ah mais non, c'était juste pour voir si elle fonctionnait bien"...
Bref, depuis ce jour la console est toujours branchée sous la tété depuis 1992 .
Moi je me souviens avoir eu uniquement un seul mais je ne suis plus très sur... Vu les jaquettes que je vois sur google Image je suis à peu près sur d'avoir eu "Street Fighter 2 Special Champion Edition".
Acheté à Noêl 93 ou 94...
499 francs !! soit 75€ sans prendre en compte l'inflation ! En prenant en compte l'inflation ça doit faire à peu près 100/110€ je suppose...
Et oui les jeux à l'époque étaient plus chère qu'aujourd'hui
lak3 T'en a toujours un qui dis ça, mais je te crois pas trop perso A l'epoque on achetais tres rarement de l'import et on ne faisait pas attention au 50hz. Ca s'est plutot democratisé fin de vie de la snes/debut psx. Ou alors tu as 50-60 ans et tu travaillais dans le milieu
Je l'ai retourné ce jeu en long en large en travers en le finissant en mode 7 sans continu pour la fin alternative , de le finir avec tous les personnages ,avec le plus de perfect possible, c’était sa a l’époque le challenge vu qu'il n'y avait pas de contenu additionnel.
J'achetais pas mal d'import US et quelques fois jap.
On avait plusieurs boutiques qui faisaient ça dans ma ville.
J'ai encore toutes mes cartouches.
Avec les adaptateurs AD29 ou tu mettais une cartouche européenne + la cartouche US/jap
Le 50/60Hz était déjà un problème pour beaucoup.
Soit tu es jeune (sans critique hein) soit tu as oublié cette époque
Effectivement les jeux SNES coutaient plus cher que les jeux Megadrive
369Frs en général pour les jeux Megadrive
499Frs pour les jeux SNES; jusqu'à 599Frs pour certains.
Du coup j'achetais beaucoup de jeux d'occasion
Et s’il y avait un panthéon pour les jeux vidéo, et bien Street Fighter 2 était assuré d’avoir l’une des meilleures places dedans.
Mention spéciale et énorme respect pour Capcom qui nous régale depuis qu’ils existent.
Et pourtant c'est vrai ,à l'époque il y a avait une boutique sur Paris qui vendait de l'import ,Shoot Again je crois ...des assassins ...
ça ramait un max , mais ce qui m'a tué le plus c'est les deux bandes noires et l'écran aplati !!! c'était impossible pour moi !
j9999 Je vois. De mon coté j'avais eu la Nes par mon oncle pour mon anniv en 88 et mes parents comprenaient pas pourquoi il fallait me racheter une console 4 ans après.