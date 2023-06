Street Fighter 6 sort demain et ça m'a ramené à de bons vieux souvenirs une trentaine d'années en arrière, vu que j'ai commencé la saga par le deuxième épisode, celui a posé les bases du versus fighting moderne, j'ai découvert le jeu chez un ami qui l'a ramené de vacances des usa avec une super nes américaine (sans oublier le transfo 220 - 110 v qui va avec) donc bien avant sa sortie dans pays francophone, on jouait aussi en pressant tous les boutons n'importe comment et on s'émerveillait à chaque fois devant les mouvement des personnages, avant de se mettre beaucoup plus sérieusement au jeu, et être surpris par les 4 boss, vrai galère chez vega, sagat et bison, bref que de beaux souvenirs, je pense que je continuerai le jeu vidéo, même pour mes vieux jours et vous ???