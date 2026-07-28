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Sony a encore fait de la merde en douce
Au début, j'ai cru à un bug, et je me suis dit que ça serait rapidement corrigé...Et ben non. C'est clairement volontaire.

Désormais votre appli PS App compresse à mort vos captures d'images et le résultat est tout bonnement DEGUEULASSE !

Voyez plutôt (cliquez vous voir en grand écran) :


















Pour rappel , depuis que Sony a supprimé ces contrats avec Facebook et twitter, le PS APP est désormais le seul moyen pour récupérer vos captures d'écran en ligne.

EDIT : oui on peut récupérer avec une clef USB mais c'est assez ironique de devoir finalement utiliser un support physique à l'heure où Sony vante le tout digital, en particulier via son application.
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=56243#p56243
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    posted the 07/28/2026 at 09:24 PM by obi69
    comments (9)
    liberty posted the 07/28/2026 at 09:29 PM
    mais tu ne peux pas déplacer sur une clé USB depuis la console ? oui c'est clairement pourrie la
    guiguif posted the 07/28/2026 at 09:30 PM
    Pour rappel , depuis que Sony a supprimé ces contrats avec Facebook et twitter, le PS APP est désormais le seul moyen pour récupérer vos captures d'écran...

    Heu non... les screens et video sont récupérables sur clé USB.
    aozora78 posted the 07/28/2026 at 09:32 PM
    Oui c'est de la merde.
    Mais perso je ne suis jamais passé par leur appli pour mes screenshots.
    Comme les VDD, je récupère ça sur une clé USB.
    altendorf posted the 07/28/2026 at 09:33 PM
    Qui passe uniquement par l'application PlayStation (vu le poids des images, je suis pas surpris par la compression) alors que tu peux directement utiliser ta clé USB.

    Encore un drama ridicule pour farmer les commentaires
    rickles posted the 07/28/2026 at 09:40 PM
    Alors que les joueurs demandent de la merde en dur!! :angry:

    Je confirme on dirait des screens Switch 2.
    obi69 posted the 07/28/2026 at 09:53 PM
    liberty guiguif aozora78 oui c'est vrai, clé USB mais ca fait chier, surtout qu'il n'y avait aucun probleme avant.
    Et ironique, quand on connait leur désormais amour du tout digital.

    altendorf va dodo fiston sinon j'appellerai ta mère: je t'ai dit que t'étais puni d'écran ce soir!

    rickles Serieux? C'est de la merde comme ça sur S2?
    aozora78 posted the 07/28/2026 at 09:58 PM
    Je me demande même si cette appli n'est pas à l'abandon chez eux.
    zekk posted the 07/28/2026 at 09:59 PM
    Donc ce n’est pas le seul moyen, les articles mensongers pour essayer de faire le buzz...
    obi69 posted the 07/28/2026 at 10:09 PM
    zekk c'est marrant, tu viens toujours renifler ta truffe ici, alors que je ne vais jamais sur ton compte de mutu... t'es peut-être en manque de ban?
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