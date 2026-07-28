Au début, j'ai cru à un bug, et je me suis dit que ça serait rapidement corrigé...Et ben non. C'est clairement volontaire.
Désormais votre appli PS App compresse à mort vos captures d'images et le résultat est tout bonnement DEGUEULASSE !
Voyez plutôt (cliquez vous voir en grand écran) :
Pour rappel , depuis que Sony a supprimé ces contrats avec Facebook et twitter, le PS APP est désormais le seul moyen pour récupérer vos captures d'écran en ligne.
EDIT : oui on peut récupérer avec une clef USB mais c'est assez ironique de devoir finalement utiliser un support physique à l'heure où Sony vante le tout digital, en particulier via son application.
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posted the 07/28/2026 at 09:24 PM by obi69
Heu non... les screens et video sont récupérables sur clé USB.
Mais perso je ne suis jamais passé par leur appli pour mes screenshots.
Comme les VDD, je récupère ça sur une clé USB.
Encore un drama ridicule pour farmer les commentaires
Je confirme on dirait des screens Switch 2.
Et ironique, quand on connait leur désormais amour du tout digital.
altendorf va dodo fiston sinon j'appellerai ta mère: je t'ai dit que t'étais puni d'écran ce soir!
rickles Serieux? C'est de la merde comme ça sur S2?