Au début, j'ai cru à un bug, et je me suis dit que ça serait rapidement corrigé...Et ben non.Pour rappel , depuis que Sony a supprimé ces contrats avec Facebook et twitter, le PS APP est désormais le seul moyen pour récupérer vos captures d'écran en ligne.EDIT : oui on peut récupérer avec une clef USB mais c'est assez ironique de devoir finalement utiliser un support physique à l'heure où Sony vante le tout digital, en particulier via son application.