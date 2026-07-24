Otakugame.fr, le blog 100% otaku !
profile
suzukube
122
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3628
visites since opening : 7872720
suzukube > blog
all
A 40 ans, il possède déjà 15.000 jeux et 400 consoles !


Le progrès a filmé le portrait d'Alain Grand, qui a 40 ans possède une impressionnante collection de 15.000 jeux physiques (soit plus que je n'en ai en dématérialisé en incluant le Game Pass et le PlayStation Plus !). Une impressionnante collection pour ce fullsetter qui regrette la hausse du prix du rétrogaming.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/24/2026 at 10:32 AM by suzukube
    comments (10)
    rogeraf posted the 07/24/2026 at 10:35 AM
    Je comprends pas ces gars qui rendent tout ça public.
    Son nom est connu, son adresse doit etre facile a trouver ... Un cambriolage et s'en est fini pour sa collection. Il a pas peur le gars, ou alors il a des gros bergers Allemands.
    magneto860 posted the 07/24/2026 at 10:40 AM
    Grave. Et puis il n'aura jamais assez de toute une vie pour finir ses 15 000 jeux.

    A mon rythme de 55 platines par an (c'est fini à priori, j'ai arrêté le ps plus), il me faudrait 273 ans me concernant.
    cyr posted the 07/24/2026 at 10:42 AM
    rogeraf qui irait risquer de ce prendre de la prison pour des jeux vidéo ?

    Les cartes pokemon c'est nettement plus lucratif.

    Je regarde une chaine YouTube, le jeux c'est sérieux, enfin c'est un québécois qui a fais la collection intégrale des jeux nes.


    Mais surtous aussi il montre comment réparer des cartouches de jeux.

    Mais lui il se concentre sur une consoles. Le mec de la video fait de la boulimie. Je suis même sur qu'il sait même pas les titres qu'il a.

    Et j'espère pour lui qu'il a pas des jeux en loose....sinon la loose.
    zephon posted the 07/24/2026 at 10:42 AM
    quel intérêt les fullset
    magneto860 posted the 07/24/2026 at 10:44 AM
    Aussi, est-ce qu'on lui dit que les disques sont censés avoir une durée de vie limitée ? (20 à 50 ans suivant le fabriquant ?)
    cyr posted the 07/24/2026 at 10:44 AM
    zephon quand tu es collectionneur, le full set c'est l'accomplissement d'une collection. Mais bon collectioner aussi les bouze.....la je trouve que c'est discutable.
    kikoo31 posted the 07/24/2026 at 10:50 AM
    cyr ok,+ rentable les cartes poké mais ça reste une denré qui va devenir rare au fil des ans les boites de JV anciens

    et surtout en 2028
    kujiraldine posted the 07/24/2026 at 10:53 AM
    "déjà"... Bah il a 40 ans, quand même :V
    gamerdome posted the 07/24/2026 at 10:55 AM
    magneto860 il n'aura jamais assez de toute une vie pour finir ses 15 000 jeux.

    Les finir ? Mais il ne les commence même pas, il les achète, les pose sur son étagère, et va sur Ebay à la recherche de son prochain achat.
    shambala93 posted the 07/24/2026 at 10:57 AM
    J’avoue ne pas comprendre cet intérêt pour des objets qui ne serviront jamais.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo