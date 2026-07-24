Le progrès a filmé le portrait d'Alain Grand, qui a 40 ans possède une impressionnante collection de 15.000 jeux physiques (soit plus que je n'en ai en dématérialisé en incluant le Game Pass et le PlayStation Plus !). Une impressionnante collection pour ce fullsetter qui regrette la hausse du prix du rétrogaming.
Son nom est connu, son adresse doit etre facile a trouver ... Un cambriolage et s'en est fini pour sa collection. Il a pas peur le gars, ou alors il a des gros bergers Allemands.
A mon rythme de 55 platines par an (c'est fini à priori, j'ai arrêté le ps plus), il me faudrait 273 ans me concernant.
Les cartes pokemon c'est nettement plus lucratif.
Je regarde une chaine YouTube, le jeux c'est sérieux, enfin c'est un québécois qui a fais la collection intégrale des jeux nes.
Mais surtous aussi il montre comment réparer des cartouches de jeux.
Mais lui il se concentre sur une consoles. Le mec de la video fait de la boulimie. Je suis même sur qu'il sait même pas les titres qu'il a.
Et j'espère pour lui qu'il a pas des jeux en loose....sinon la loose.
et surtout en 2028
Les finir ? Mais il ne les commence même pas, il les achète, les pose sur son étagère, et va sur Ebay à la recherche de son prochain achat.