Langrisser : Sea of Sword, la dernière évolution de la série Langrisser et un RPG tactique fantastique de nouvelle génération.



Cette fois-ci, nous nous sommes affranchis du cadre rigide de la progression linéaire traditionnelle par niveaux pour faire évoluer le jeu vers une expérience de RPG stratégique articulée à la fois autour de la profondeur tactique et de la libre exploration. Vous incarnez le Nameless, un personnage qui, depuis l’ombre, part à la recherche de ses souvenirs perdus. Aux côtés d’une mystérieuse jeune fille aux cheveux blancs, vous émergez de la boue et de la brume pour plonger dans un monde où les allégeances changent sans cesse, où les choix sont impossibles et où les nations sont au bord du gouffre. Au-delà de la mer enveloppée de brume, des courants cachés commencent à s’agiter, et une nouvelle saga se déroule.



Évolution stratégique : Deux héros, deux types de troupes et une nouvelle dimension de liberté tactique



Le système « héros-soldats » a toujours été l’âme de la série Langrisser. Cette fois-ci, tout en conservant la logique tactique classique selon laquelle les héros mènent leurs troupes, nous l’avons élargi pour en faire un système de combat hybride mettant en scène deux héros et deux types de troupes. Auparavant, chaque escouade était dirigée par un seul héros. Dans Langrisser : Sea of Sword, deux héros peuvent désormais entrer ensemble au combat. Vous pouvez désigner n’importe quel héros comme héros principal ou secondaire, et passer de l’un à l’autre en toute flexibilité sur le champ de bataille.



• Changements tactiques dynamiques – Lorsque les héros passent d’une position principale à une position secondaire, leurs compétences et leurs rôles tactiques évoluent en conséquence.



• Combinaison libre des troupes – Les types de troupes commandés par les deux héros sont regroupés au sein d’une toute nouvelle escouade, et il est possible de modifier librement ces types de troupes.



• Liens renforcés – Le déploiement conjoint de certaines paires de héros active également des compétences d’unité exclusives. Lorsque deux armées s’affrontent, la présentation classique des combats de Langrisser a bénéficié d’une mise à jour visuelle complète, donnant vie à l’impact et au spectacle des affrontements sur le champ de bataille comme jamais auparavant.



Évolution spatiale : Des niveaux de Langrisser à un nouvel univers Langrisser



Cette fois-ci, nous allons au-delà des cartes de combat isolées pour construire un univers Langrisser continu et vivant. Grâce à la liberté d’exploration qui s’offre désormais à vous, l’esprit d’aventure propre aux JRPG s’immiscera dans chacune de vos décisions stratégiques.



• Forêts, villages, cités royales, grottes… cette fois-ci, vous pouvez les explorer par vous-même. Les cartes intègrent désormais des mécanismes de casse-tête simples et des éléments de modification du terrain, rendant l’exploration encore plus captivante. Grâce aux interactions avec les PNJ et à la collecte de ressources, vous pourrez découvrir des détails cachés de l’histoire et faire des rencontres inattendues dissimulées dans chaque recoin.



• Au fur et à mesure que votre aventure progressera, vous débloquerez votre propre territoire. Une armée puissante ne peut se développer sans une gestion rigoureuse. D’un modeste campement dans la boue à une forteresse imposante contrôlant toute une région, chaque étape témoignera de votre progression.



Extension du champ de bataille : Terrain destructible et multiples voies vers la victoire



Nous avons également poussé encore plus loin la conception des cartes de champ de bataille. Les îles dragon, les forêts et les batailles de siège présentent chacune des styles visuels et des mécanismes distincts.



• Avantage de hauteur – Les différences d’altitude créées par un terrain complexe peuvent devenir le facteur décisif qui fait basculer le cours de la bataille.



• Destruction sur le champ de bataille – Le terrain et les objets présents sur le champ de bataille peuvent être détruits pendant les combats. Vous pouvez faire sauter les murs et les fortifications de Caladrim pour créer une brèche et remporter la victoire par surprise, ou abattre un immense pont de pierre au-dessus d’une cascade, précipitant ainsi les forces ennemies dans le vide tout en coupant leur avancée. Le champ de bataille lui-même devient une arme au service de votre stratégie, garantissant ainsi que chaque bataille recèle des possibilités infinies.



Une identité visuelle unique : Un univers fantastique façonné par un art du dessin à la main



En matière de présentation visuelle, nous sommes restés fidèles à la tradition de la fantasy héroïque classique. Plutôt que de rechercher l’excès visuel pour l’excès visuel, l’équipe de développement a choisi de pousser à son paroxysme le savoir-faire du dessin à la main. Chaque scène et chaque trait de personnage du jeu porte la touche délicate de nos artistes. Grâce à cette expression visuelle sobre mais très distinctive, nous espérons dévoiler un univers propre à Langrisser : chaleureux, tangible et dans lequel il fait vraiment bon évoluer.



Une nouvelle histoire : Un drame choral sur l’oubli, le choix et la résistance



Cette fois-ci, vous incarnez « l’Innomé », un personnage aux souvenirs brisés, et vous vous aventurez aux côtés d’Eta, la jeune fille aux cheveux blancs, dans l’ordre glacial d’un vaste empire. Là-bas, vous serez entraîné dans un conflit entre factions et dans des intrigues complexes nourries par l’ambition. Luttant pour survivre face à des choix incertains, vous vivrez une toute nouvelle histoire, plus réaliste et plus impitoyable. Il ne s’agit pas d’une noble expédition, mais d’une lutte sans merci entre le pouvoir, le choix et la survie.



Une symphonie du destin, une légende immortelle



• Musique de Yasunori Nishiki – Un nouvel univers aussi profond et bouleversant mérite une bande-son à la hauteur de son âme. C’est pourquoi nous avons invité le célèbre compositeur Yasunori Nishiki à créer une toute nouvelle bande originale pour Langrisser: Sea of Sword. À travers une musique orchestrale à la puissance narrative intense, il saura tisser dans chaque mélodie la cruauté d’une époque déchirée par la guerre et la grandeur du destin.



• Le retour de vieux amis sous un nouveau jour – Bien sûr, les classiques n’ont jamais quitté la scène. Les unités volantes, l’infanterie, la cavalerie et d’autres forces d’élite prendront toutes le champ de bataille. Leon, Elwin, Sherry, la Légion des forgerons et bien d’autres amis familiers feront également leur retour sous une forme renouvelée. Quant aux nouvelles apparences et aux nouveaux rôles sous lesquels ils vous retrouveront, nous garderons ce mystère secret pour l’instant et vous laisserons le découvrir par vous-mêmes.





Ça aurait pu être dans Waifukyo vu la prédominance de personnages féminins ici, si je continue de relayer des prochaines informations sur ce jeu ça sera dans ce groupe.Langrisser: Sea of Sword a été annoncé la semaine dernière, mais aujourd'hui on a le premier trailer du jeu. Et c'est sur mobile, avec une version Steam mais à priori on part sur un modèle F2P (à confirmer). Autant vous dire que les développeurs ce sont largement inspiré d'Unicorn Overlord. Je vous mets le trailer d'annonce également.