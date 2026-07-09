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Jeux Vidéo
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khazawi
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Chronique d'une mort annoncée
Chronologie de la montée du dématérialisé et du déclin du jeu physique

Années 1980 : le règne absolu du physique

* Le jeu vidéo est vendu exclusivement sur cartouches, cassettes ou disquettes.
* La revente, le prêt et l'occasion font naturellement partie du marché.
* Les éditeurs n'ont aucun moyen de contrôler les échanges entre particuliers.
* Apparition des premières protections anti-copie sur micro-ordinateurs, signe précoce de la volonté de contrôler l'accès aux jeux.

Début des années 1990 : premières expériences de distribution à distance

* 1990 : lancement du service Sega Meganet au Japon, permettant de télécharger certains jeux via le réseau téléphonique.
* 1995 : Nintendo lance le Satellaview au Japon pour la Super Famicom, permettant de télécharger des jeux et contenus par satellite.
* Ces services restent confidentiels mais annoncent déjà la distribution numérique.

Milieu des années 1990 : l'ère CD-ROM

* Le CD-ROM réduit fortement les coûts de fabrication.
* Les premiers correctifs et contenus additionnels apparaissent sur PC.
* Les extensions deviennent courantes : Warcraft II, Diablo, StarCraft, Age of Empires, etc.
* Les éditeurs découvrent qu'il est possible de vendre davantage à un joueur ayant déjà acheté le jeu de base.

Fin des années 1990 : naissance du jeu en ligne moderne

* 1997 : Ultima Online popularise le MMORPG par abonnement.
* 1999 : EverQuest renforce le modèle du revenu récurrent.
* Le concept d'un jeu générant de l'argent après son achat commence à s'imposer.

2003 : Steam change l'industrie

* Valve lance Steam.
* Initialement conçu pour mettre à jour Counter-Strike.
* Rapidement transformé en plateforme de distribution numérique.
* Première démonstration à grande échelle qu'un jeu peut être vendu sans magasin physique.

2004-2005 : les constructeurs entrent dans la danse

* Xbox Live Marketplace chez Microsoft.
* PlayStation Store chez Sony.
* Les consoles deviennent connectées en permanence.
* Les téléchargements de contenus additionnels se démocratisent.

2006 : naissance du DLC moderne

* Oblivion vend sa célèbre armure de cheval ("Horse Armor").
* L'affaire provoque des moqueries mais les ventes sont bonnes.
* L'industrie comprend que les joueurs sont prêts à payer pour des contenus additionnels modestes.

2006 : Nintendo et la Console Virtuelle
* 2001 : premier DLC sur Pokémon avec la version japonais de Cristal qui permettait d'avoir Celebi via un accessoire téléphonique
* La Wii introduit la Console Virtuelle.
* Nintendo revend ses anciens jeux NES, SNES, N64 et Mega Drive.
* Les catalogues rétro deviennent une nouvelle source de revenus.

2007-2010 : explosion des DLC

* Mass Effect.
* Fallout 3.
* Call of Duty.
* Borderlands.
* Les contenus post-lancement deviennent une composante majeure du modèle économique.

2009 : la PSP Go

* Sony lance une console portable sans lecteur UMD.
* Téléchargement obligatoire des jeux.
* Échec commercial.
* Premier essai majeur d'une console 100 % dématérialisée.

2010-2012 : guerre contre l'occasion

* Electronic Arts lance les Online Pass.
* Certaines fonctions multijoueurs nécessitent un code à usage unique.
* Les acheteurs d'occasion doivent payer un supplément.
* Plusieurs éditeurs imitent le modèle.
* Capcom sort sur 3DS Resident Evil: The Mercenaries 3D où il était impossible de supprimer la sauvegarde;

2011-2013 : montée des microtransactions

* Généralisation des boutiques intégrées.
* Vente de monnaies virtuelles.
* Développement des modèles free-to-play et du pay to win
* Les revenus post-achat deviennent parfois plus importants que la vente initiale du jeu.

2013 : la controverse Xbox One

* Microsoft présente une Xbox One nécessitant une connexion régulière à Internet.
* Restrictions envisagées sur le prêt et la revente des jeux.
* Réaction extrêmement négative du public.
* Microsoft abandonne le projet avant la sortie de la console.

2014-2018 : le dématérialisé devient dominant

* Les ventes numériques progressent chaque année.
* Les promotions permanentes des stores attirent les joueurs.
* Les bibliothèques de jeux sont désormais liées aux comptes utilisateurs.
* Les joueurs accumulent des centaines de licences numériques.

2017 : Nintendo Switch Online se prépare

* Nintendo abandonne progressivement la logique d'achat individuel de la Console Virtuelle.
* Les anciens jeux deviennent un avantage d'abonnement.
* L'accès remplace progressivement la propriété notamment avec des jeux en cloud.

Fin des années 2010 : l'ère du jeu-service

* Fortnite devient un phénomène mondial.
* Généralisation des Battle Pass.
* Généralisation des cosmétiques payants.
* Les éditeurs cherchent à conserver les joueurs plusieurs années sur un même titre.

2019 : premières consoles "sans lecteur"

* Xbox One S All-Digital Edition.
* Microsoft assume ouvertement une stratégie dématérialisée.

2020 : PlayStation 5 Digital Edition

* Sony propose deux modèles : avec lecteur et sans lecteur
* Le dématérialisé devient une option officielle dès le lancement.

Début des années 2020 : les collectors sans jeu

* Multiplication des éditions collector contenant : figurines, artbooks, steelbooks vides, codes de téléchargement.
*Le jeu physique cesse parfois d'être le cœur du produit collector.

2020-2025 : l'âge des abonnements

* Xbox Game Pass.
* PlayStation Plus Extra et Premium.
* Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.
* Le modèle économique s'oriente vers l'accès permanent plutôt que vers l'achat unitaire.

Aujourd'hui

* Le marché physique existe encore mais recule dans de nombreux pays.
* Les ventes numériques représentent souvent la majorité des ventes sur consoles et PC.
* Les éditeurs privilégient :
les boutiques propriétaires
les DLC
les microtransactions
les abonnements
les jeux-services
l'IA générative


La tendance de fond

Depuis plus de trente ans, presque toutes les innovations majeures de l'industrie poursuivent le même objectif :

1. Réduire les coûts de fabrication et de distribution.
2. Vendre directement au joueur.
3. Limiter l'influence du marché de l'occasion.
4. Garder le joueur dans un écosystème fermé.
5. Générer des revenus continus après l'achat initial.

Le passage du jeu en boîte au jeu-service n'est donc pas une révolution soudaine des années 2020, mais l'aboutissement d'une évolution engagée dès les années 1990.

Nous nous sommes faits avoir et c'est de notre faute. Tous les acteurs ont contribué à pousser vers cela, y compris Nintendo bien avant les autres...
Moi-même je me suis voiler la face mais Sony a franchi le pas plus vite que je ne l'aurais imaginé...

PS : Les jeux PS1 seront proablement ceux qui vont disparaitre en premier vu la qualité des CD...
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    posted the 07/09/2026 at 10:55 AM by khazawi
    comments (31)
    hypermario posted the 07/09/2026 at 10:56 AM
    et dans quelque année le 100% cloud ?
    negan posted the 07/09/2026 at 10:58 AM
    Il y a beaucoup de drama depuis une semaine mais la réalité c'est qu'a 90% vous allez avalé la pilule et prendre la PS6 ou la Xbox car vous aurez la flemme d'aller sur PC .
    khazawi posted the 07/09/2026 at 10:59 AM
    hypermario oui c'est leur rêve pour avoir le contrôle total mais le cloud, c'est compliqué sauf s'ils estiment que c'est plus rentable avec un public plus restreint...
    piratees posted the 07/09/2026 at 10:59 AM
    hypermario possible vu les prix du matos
    oreillesal posted the 07/09/2026 at 11:00 AM
    negan des personnes en doute ? Sérieusement ?
    keiku posted the 07/09/2026 at 11:15 AM
    PS : Les jeux PS1 seront proablement ceux qui vont disparaitre en premier vu la qualité des CD...

    bah étonnamment j'ai l'impression que se sont justement les plus résistant de tous
    keiku posted the 07/09/2026 at 11:18 AM
    hypermario c'est la suite, vis ta vie par abonnement de ta naissance a ta mort, le streaming s'impose déja... et le seul rempart est ne pas donner d'argent, car sans argent un modèle meurs
    khazawi posted the 07/09/2026 at 11:19 AM
    keiku encore une fois, non tu as tord. Les CD PS1 sont fragiles avec pas mal de jeux rayés et soumis au fameux rotting. Certains sont déjà morts...alors j'imagine pas dans 10 ans...
    mooplol posted the 07/09/2026 at 11:27 AM
    La mort du physique c’est surtout aussi la mort des stores dema pour le jeu solo. Demaîn en full dema où tu possèdes rien, abonnement mensuel pour et console à 1000e. Autant juste faire du cloud
    guiguif posted the 07/09/2026 at 11:35 AM
    khazawi Les CD PS1 sont fragiles avec pas mal de jeux rayés et soumis au fameux rotting.

    Ceux stockés comme des culs. Les miens sont nickels.
    khazawi posted the 07/09/2026 at 11:37 AM
    guiguif j'ai aussi pas mal de jeux PS1 en bon état comme les Suikoden 1 et 2, Legend of Dragoon et d'autres un peu coté. Mais ca reste minoritaire car beaucoup de CD ont été manipulé par des enfants et ado. La qualité aussi du pressage joue énormément mais dans tous les cas, ça finira par se dégrader fortement dans 40 ou 50 ans
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 11:40 AM
    khazawi 50 ans c'est la durée de vie d'un CD-ROM effectivement (70 ans sous vide à l'abris de l'oxygène et de l'humidité), dans 10 ans ce sera une hécatombe, dans 20 ans il y aura plus rien.
    taiko posted the 07/09/2026 at 11:50 AM
    negan bah 10% en moins si c'est la fanbase, ça va leur faire mal et mal engager le début de la ps6
    khazawi posted the 07/09/2026 at 11:51 AM
    5120x2880 Oui en effet. Même les cartouches, notamment la 3DS, y'a déjà de gros soucis. Sur GBA, j'ai déjà eu une cartouche de Rouge Feu et Vert Feuille qui ont vu leur sauvegarde détruite et impossible de sauvegarder alors que ce ne sont pas des piles mais une mémoire flash qui gère cela...
    kratoszeus posted the 07/09/2026 at 11:56 AM
    Article généré par chatgpt*
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 12:00 PM
    khazawi Ouai c'est la merde, même quand c'est une pile c'est chiant à changer sans perdre les sauvegardes, et même si Rouge Feu n'utilise pas de pile pour la sauvegarde, je crois que t'en a une pour ce qui est de l'horloge interne, peut-être que ça peut affecter les sauvegardes, mais je dis ça au pif, c'est qu'une piste
    cidkageno posted the 07/09/2026 at 12:01 PM
    negan Les fanboys de chez Sony pour beaucoup ils avalent tout et n'importe quoi en effet.
    La ça fait genre mais ça va se ruer sur la ps6 on connait la musique.
    keiku posted the 07/09/2026 at 12:06 PM
    khazawi bah j'ai des jeux ps1 et des jeux sur pc, mes jeux ps1 sont tous en bon état ce qui n'est pas les cas de mes vieux jeux pc..., le rotting n'a rien avoir avec la qualité du disque, mais avec les conditions comment il sont entreposer... aucun de mes jeux ps1 n'ont de soucis et j'en ai plus de 150... et je les utilise encore régulièrement...
    keiku posted the 07/09/2026 at 12:07 PM
    khazawi par contre les jeux gravé et non presser eux ont des soucis sur la durée...
    nyseko posted the 07/09/2026 at 12:10 PM
    Ce n'est pas tellement le support le problème, c'est plutôt le matériel.

    Trouver une PS5 avec lecteur en bon état de marche dans 30 ans à mon avis ne sera pas une mince affaire.
    keiku posted the 07/09/2026 at 12:13 PM
    nyseko mais d'ici 30 ans tu rachèteras un lecteur blue ray chinois et tu copiera tes jeux ps5 sur pc pour y jouer via émulateurs... et vu que les playstation et xbox d'aujourd'hui sont déja quasi des pc, l'émulation n'en sera que plus simple et rapide
    hypermario posted the 07/09/2026 at 12:23 PM
    keiku dans 30ans tu y jouera sur navigateur comme la Nes Actullemetnt ^^
    keiku posted the 07/09/2026 at 12:29 PM
    hypermario bah non parce que dans 30 ans l’accès au net sera restreint... dit toi bien que la liberté du net touche a sa fin et elle sera mise en place bien plus vite que prévu et tous les serveurs de donnée stockée au USA ou en Chine, seront mis en off (donc 80% du net que nous utilisons actuellement)
    nyseko posted the 07/09/2026 at 12:56 PM
    keiku Je pense surtout que les rares jeux exclusifs PlayStation auront déjà eu deux ou trois remasters

    Et tous les jeux tiers seront jouables sur PC de toute façon.
    khazawi posted the 07/09/2026 at 01:07 PM
    5120x2880 Saphir/Rubis/Émeraude pour la pile qui gère le temps. Rouge Feu et Vert Feuille, il n'y a pas l'heure.

    Pour les jeux utilisant une pile pour la sauvegarde, que ce soit sur GB ou NES ou SNES, effectivement c'est compliqué car il faut d'abord extraire la save sur son pc ou un stockage puis changer la pile puis remettre la save avec la nouvelle pile. C'est chiant lol
    khazawi posted the 07/09/2026 at 01:10 PM
    keiku pareil, j'ai pas mal de jeux PS1 en bon état mais dans 20 ans, je ne suis pas certains qu'ils seront encore lisible mais en n'y touchant pas et en les stockant bien à l'abri
    5120x2880 posted the 07/09/2026 at 01:16 PM
    khazawi Je vois, pour les jeux à piles, tu as cette technique aussi, dans tous les cas, vive les ports et recomp pour mettre fin à tout ce bordel inutile.
    bigsnake posted the 07/09/2026 at 02:00 PM
    negan
    Entièrement d'accord, ça râle mais ça va acheter comme d'hab.
    wiikdydust posted the 07/09/2026 at 02:37 PM
    Vous avez oubliés que le support physique au début du jeux vidéo avait un rôle primordiale.
    Le support physique amovible en plus de leur fonction de stockage, permettez de lancer et de jouer au jeux.

    Sony contrairement a ces concurrent ont investit dans la création de support physique pour les médias: vidéos, audio, jeux vidéo, appareil photo/caméra: le Betacam, la disquette 1/2", le Mini disque, ect...
    Sony est bien placé pour savoir que la technologie du support physique de stockage sur Playstation n'évolue plus par rapport aux autre spécification: quantitée, temps accès, débit lecture et fonction écriture.

    A l'arrivé de la Ps1, la console avait 2 Mo de Ram pour support de stockage CD de 650 Mo

    La Ps2, 32 Mo de Ram pour un support DVD de 8Go

    La Ps3, 256 Mo de Ram pour un BluRay de 25 Go/50 Go

    La Ps4, 8Go de Ram pour un BluRay de 25 Go/50 Go

    La Ps5, 16Go de Ram pour un BluRay HD de 50Go/100 Go

    Pour la next Gen, ont nous annonce 32 Go de Ram pour la Ps6, le support BluRay HD ne réprésente que 3 fois la taille de la ram.
    Jamais un support de stockage n'a été aussi faible en capacité.
    Il vous faut attendre que la taille de la Ram dépasse le support physique amovible pour se poser des question sur son utilité?

    Si le Disque dur et le SSD sont devenu un support intermédiaire pour archiver les données, c'est parce que la taille de la Ram a augmenté et que les caractéristique du support physique amovible ne suit plus.
    En fin de compte c'est le temps nécessaire qu'il faut pour acheminer les données vers a la Ram qui augmente et qui rend le disque amovible sans intérêt.

    Pendant ce temps les technologie de communication n'ont cèssé d'évoluer: Fibre, 5G et Wifi 7.

    C'est malheureux de devoir accepter cela, mais le jeux vidéo est un média qui est en amont du progrès technologie, c'est pour cela qu'il est née après le Cinéma et la musique.
    Il est évidant qu'il est le 1er a subir l'évolution du marché.
    C'est la fin d'une époque.
    khazawi posted the 07/09/2026 at 05:25 PM
    5120x2880
    evasnake posted the 07/09/2026 at 06:02 PM
    Très étonnant de parler si peu des consoles Sega
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