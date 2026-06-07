C’est un clap de fin annoncé. Nintendo annonce l’arrêt de ventes de consoles Nintendo Switch - Switch Lite et Switch OLED chez les revendeurs à partir de Février 2027.
La vente de consoles Nintendo Switch s’arrêtera aussi à la même période sur le Nintendo Store. En revanche il est précisé que les joueurs pourront profiter des jeux et accessoires existant. De même pour l’eShop, le Switch Online et autres services qui « continueront de fonctionner jusqu’à nouvel ordre »
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posted the 07/06/2026 at 03:00 PM by ouroboros4
Ca vaaaaaaa
L'arrêter des Switch 1 en Europe découle du fait qu'ils ne veulent pas s'emmerder à modifier la chaîne de production et dépenser du fric à cet effet pour une machine qui est en fin de carrière.
En théorie c'est pour l'Europe, mais je vois mal Nintendo faire plusieurs lignes de production, ce qui couterai super cher, pour au final un produit similaire.
Autant tout standardiser...mais je peux me tromper
Leur chiffre qui passe de 155 millions à 160 millions du jour au lendemain est aussi crédible que leur annonce pour l'arrêt du physique en présentant des chiffres de façon orientés.
Et encore, c'est chiffre aussi haut, Playstation le doit au flop du démarrage de la PS3.
donc là j'imagine que cela ne fait ni chaud ni froid à personne
2 Nintendo Switch 155,92 millions
Au 31 mars 2026, la Switch est à 155,92 millions d’unités.
Pour l’exercice allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, Nintendo prévoit officiellement 2 millions de Switch supplémentaires. Cela donnerait :
155,92 + 2,00 = 157,92 millions au 31 mars 2027... 158 millions!
Il parait vraiment improbable que la Switch dépasse maintenant la PS2.
Les ventes se sont effondrés.
Cela ne se joue pas à grand chose par contre, il faut bien voir la différence enter vente et distribution... est-ce que Nintendo à distribuer 160 millions de consoles? A combien s'élève les stocks chez les magasins et distributeurs?
Est-ce que l'ouverture sur le marché Indien aura une volume significatif car on imagine la chose suivante: la grande majorité du peuple Indien n'a pas les moyens de s'acheter une console...une minorité à la niveau de vie (Delhi, Mumbai,etc) mais cette minorité va t-elle se contenter d'une machine vraiment dépassée...