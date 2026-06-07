C’est un clap de fin annoncé. Nintendo annonce l’arrêt de ventes de consoles Nintendo Switch - Switch Lite et Switch OLED chez les revendeurs à partir de Février 2027.La vente de consoles Nintendo Switch s’arrêtera aussi à la même période sur le Nintendo Store. En revanche il est précisé que les joueurs pourront profiter des jeux et accessoires existant. De même pour l’eShop, le Switch Online et autres services qui « continueront de fonctionner jusqu’à nouvel ordre »