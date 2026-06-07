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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Nintendo cessera la production de la Switch Europe dès février 2027

C’est un clap de fin annoncé. Nintendo annonce l’arrêt de ventes de consoles Nintendo Switch - Switch Lite et Switch OLED chez les revendeurs à partir de Février 2027.

La vente de consoles Nintendo Switch s’arrêtera aussi à la même période sur le Nintendo Store. En revanche il est précisé que les joueurs pourront profiter des jeux et accessoires existant. De même pour l’eShop, le Switch Online et autres services qui « continueront de fonctionner jusqu’à nouvel ordre »
https://x.com/Mohammed_Aigoin/status/2074124819566657669
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    posted the 07/06/2026 at 03:00 PM by ouroboros4
    comments (19)
    sph1x posted the 07/06/2026 at 03:02 PM
    C'est de la faute de Sony tout ça :-)
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 03:02 PM
    Le record de la PS2 qui restera intact
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 03:03 PM
    walterwhite C'est au niveau de l'Europe, pas mondial ^^
    fan2jeux posted the 07/06/2026 at 03:05 PM
    Dans cette ambiance où nous sommes fleur bleu à cause de sony, nous pouvons avoir envie de crier au scandale alors qu en fait pour ce sujet là.....
    Ca vaaaaaaa
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 03:06 PM
    ouroboros4 Oups...pas grave il le restera quand même
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 03:06 PM
    sph1x J'ai la ref
    tripy73 posted the 07/06/2026 at 03:07 PM
    walterwhite ouroboros4 : pour ajouter un peu plus de contexte, c'est en lien avec la loi européenne sur l'obligation de pouvoir retirer les batteries pour les changer. Ils vont d'ailleurs proposer à la même date des Switch 2 avec cache amovible, ce qui les a obligé à repenser une partie de la chaîne de production ce qui coûte de l'argent.

    L'arrêter des Switch 1 en Europe découle du fait qu'ils ne veulent pas s'emmerder à modifier la chaîne de production et dépenser du fric à cet effet pour une machine qui est en fin de carrière.
    tripy73 posted the 07/06/2026 at 03:10 PM
    Erratum : Les nouveaux modèles de Switch 2 arriveront dès cet été.
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 03:12 PM
    tripy73 D'ailleurs le modèle avec batterie c'est uniquement pour l'Europe ou mondial?
    amario posted the 07/06/2026 at 03:24 PM
    C'est surtout parce que dorénavant ils doivent modifier la switch avec batterie amovible. Ils vont pas ce casser la tête a modifier une console en fin de vie. C'est sûrement Sony qui a fait du forcing sur la législation européenne pour que nintendo batte pas le record fictive de la PS 2
    gasmok2 posted the 07/06/2026 at 03:25 PM
    ouroboros4
    En théorie c'est pour l'Europe, mais je vois mal Nintendo faire plusieurs lignes de production, ce qui couterai super cher, pour au final un produit similaire.
    Autant tout standardiser...mais je peux me tromper
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 03:25 PM
    amario Oui je crois même avoir le mail de Sony envoyer à l'UE pour leur demander de fabriquer cette loi
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 03:27 PM
    gasmok2 Idem je pense qu'a terme tout le monde aura le même modèle
    tripy73 posted the 07/06/2026 at 03:32 PM
    ouroboros4 : je pense aussi qu'ils vont en faire le modèle de base pour le monde comme le dit gasmok2.
    cidkageno posted the 07/06/2026 at 03:46 PM
    Rien de bien grave le record de la ps2 sera battu et tant mieux vu les escrocs de Sony
    jobiwan posted the 07/06/2026 at 03:49 PM
    walterwhite Le record de rien du tout.
    Leur chiffre qui passe de 155 millions à 160 millions du jour au lendemain est aussi crédible que leur annonce pour l'arrêt du physique en présentant des chiffres de façon orientés.
    Et encore, c'est chiffre aussi haut, Playstation le doit au flop du démarrage de la PS3.
    mooplol posted the 07/06/2026 at 03:59 PM
    Ils ont plus le droit de la vendre aussi mais c’est que pour l’europe
    newtechnix posted the 07/06/2026 at 04:00 PM
    fan2jeux A vrai dire la Switch 1 cela bien 2 ou 3 ans que tout le monde réclamait de passer à la Switch 2.

    donc là j'imagine que cela ne fait ni chaud ni froid à personne
    newtechnix posted the 07/06/2026 at 04:40 PM
    1 PlayStation 2 160+ millions
    2 Nintendo Switch 155,92 millions

    Au 31 mars 2026, la Switch est à 155,92 millions d’unités.

    Pour l’exercice allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, Nintendo prévoit officiellement 2 millions de Switch supplémentaires. Cela donnerait :

    155,92 + 2,00 = 157,92 millions au 31 mars 2027... 158 millions!

    Il parait vraiment improbable que la Switch dépasse maintenant la PS2.

    Les ventes se sont effondrés.

    Cela ne se joue pas à grand chose par contre, il faut bien voir la différence enter vente et distribution... est-ce que Nintendo à distribuer 160 millions de consoles? A combien s'élève les stocks chez les magasins et distributeurs?

    Est-ce que l'ouverture sur le marché Indien aura une volume significatif car on imagine la chose suivante: la grande majorité du peuple Indien n'a pas les moyens de s'acheter une console...une minorité à la niveau de vie (Delhi, Mumbai,etc) mais cette minorité va t-elle se contenter d'une machine vraiment dépassée...
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