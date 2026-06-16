, a récemment reconnu que les jeux Xbox rapportent davantage de revenus via YouTube qu’au sein de l’entreprise elle-même. Cette remarque, faite lors d’un entretien avec le podcast Hard Fork, intervient alors que la division jeu traverse une période tumultueuse. Elle fait suite à un mémo interne d’Asha Sharma, nouvelle directrice de Xbox, qui promettait un « reset » de la branche., a déclaréà propos de l’activité Xbox et jeux vidéo.Selon lui, malgré toute la valeur de divertissement qu’offre Xbox, Microsoft n’a pas réellement monétisé ce divertissement et l’a même subventionné. Il a ajouté avec un sourire :Dans le podcast,a décrit deux pressions qui s’exercent sur l’activité. La première est temporaire : une hausse des prix provoquée par la pénurie de semi-conducteurs et de mémoire, qui pèse sur les PC, les téléphones et d’autres produits électroniques grand public, et dont il estime que Microsoft finira par sortir.La seconde est plus durable : la question de savoir quel doit être le modèle économique de Xbox à l’avenir., a déclarélorsque Newton lui a demandé s’il pouvait offrir une quelconque forme d’« avantage » aux joueurs, ou si les consoles et les jeux allaient simplement devenir plus chers.[video]http://youtu.be/zqEZyHkXgh0?si=dAOpfXF-oatteKFh[/video]