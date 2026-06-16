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Satya Nadella : "Les jeux Xbox génèrent plus d’argent sur Youtube qu'au sein de Microsoft"


Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment reconnu que les jeux Xbox rapportent davantage de revenus via YouTube qu’au sein de l’entreprise elle-même. Cette remarque, faite lors d’un entretien avec le podcast Hard Fork, intervient alors que la division jeu traverse une période tumultueuse. Elle fait suite à un mémo interne d’Asha Sharma, nouvelle directrice de Xbox, qui promettait un « reset » de la branche.

« Personne ne peut accuser Microsoft de ne pas avoir investi au cours des 25 dernières années », a déclaré Nadella à propos de l’activité Xbox et jeux vidéo. « Et maintenant, nous devons transformer cela en une activité durable. »

Selon lui, malgré toute la valeur de divertissement qu’offre Xbox, Microsoft n’a pas réellement monétisé ce divertissement et l’a même subventionné. Il a ajouté avec un sourire : « En réalité, il y a davantage de monétisation des jeux Xbox sur YouTube que chez Microsoft. »

Dans le podcast, Nadella a décrit deux pressions qui s’exercent sur l’activité. La première est temporaire : une hausse des prix provoquée par la pénurie de semi-conducteurs et de mémoire, qui pèse sur les PC, les téléphones et d’autres produits électroniques grand public, et dont il estime que Microsoft finira par sortir.

La seconde est plus durable : la question de savoir quel doit être le modèle économique de Xbox à l’avenir.

« Je pense que nous devons trouver des moyens de distribuer les jeux de manière économiquement viable, à la fois pour le client et pour nous », a déclaré Nadella lorsque Newton lui a demandé s’il pouvait offrir une quelconque forme d’« avantage » aux joueurs, ou si les consoles et les jeux allaient simplement devenir plus chers.

[video]http://youtu.be/zqEZyHkXgh0?si=dAOpfXF-oatteKFh[/video]
https://fr.ign.com/xbox-series-x-1/89645/le-pdg-de-microsoft-declare-que-les-jeux-xbox-sont-davantage-monetises-sur-youtube-quau-sein-de-micr
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    posted the 06/16/2026 at 07:12 PM by beppop
    comments (19)
    grospich posted the 06/16/2026 at 07:22 PM
    J'ai encore du mal a digérer que mon casque Windows Mixed Reality n'est plus compatible depuis une maj windows, ou les jeux que j'ai perdu qui étaient sur Games For Windows Live... ça m'étonnerait pas qu'il jette l'éponge sur le JV vu ses propos qui sont très inquiétants.
    stardustx posted the 06/16/2026 at 07:24 PM
    Des déclarations qui n'ont ni queue ni tête... comme Xbox
    beppop posted the 06/16/2026 at 07:26 PM
    stardustx il veut dire par la que la rentabilité du modèle gamepass est proche de 0
    altendorf posted the 06/16/2026 at 07:26 PM
    Mais il raconte quoi lui
    beppop posted the 06/16/2026 at 07:29 PM
    stardustx Asha a d'ailleurs révélé que la marge bénéficière de la division Xbox est tombé à moins de 3% autant dire qu'avec les dizaines de milliards investi ça ne doit pas enchanter Nadella.
    stardustx posted the 06/16/2026 at 07:31 PM
    beppop bah à la limite pourquoi pas, mais je maintiens que la comparaison avec la monétisation YT en elle même n'a ni queue ni tête

    j'aimerais bien qu'il me sorte vrais stats de monétisation youtube de FH5 avec le bénéfices engrangés par les ventes du jeu à côté pour voir

    après je veux bien comprendre l'idée mais quand t'es PDG tu parles clairement tu fais pas ce genre de comparaison douteuse pour amuser la galerie
    davidsexking posted the 06/16/2026 at 07:44 PM
    altendorf Il avoue qu'après 25 ans à avoir subventionné Xbox, la branche ne leur a rien rapporté

    Ça sent mauvais
    zerdow posted the 06/16/2026 at 08:00 PM
    XBOX bientôt revendus à Elon Musk à ce train la ! Et ça serais cool
    walterwhite posted the 06/16/2026 at 08:04 PM
    Ça ne m’étonne pas, les joueurs Xbox n’achètent rien, ils essaient de choper des abo au GP pour peanut.

    À part Forza Horizon, le reste des ventes fait pitié.

    Et c’est pas avec un parc de 25 millions qu’il peut espérer autre chose mais il peut s’en prendre qu’à lui même d’avoir retirer les avantages de la marque à savoir les exclu, le physique, pas d’abo à la con…
    bennj posted the 06/16/2026 at 08:17 PM
    walterwhite t'as des stats sur ce que tu avances concernant le fait que les joueurs Xbox n'achètent rien ? Et merci de ne pas prendre les 2-3 pro Xbox du site comme référence...

    beppop ton titre est trompeur et tu as modifié le titre original qui est "Le PDG de Microsoft déclare que 'les jeux Xbox sont davantage monétisés sur YouTube qu’au sein de Microsoft '"

    Ca n'a strictement rien à voir avec ton "Les jeux Xbox génèrent plus d’argent sur Youtube qu'au sein de Microsoft" car ce n'est pas du tout ce qu'il dit.

    Still the challenge we have is we're not the been monetizing that entertainment. Uh in fact if anything we've been subsidizing
    that entertainment. In fact like there's more monetization of Xbox games
    happening on YouTube than at Microsoft. And so that doesn't mean
    we go do things that are unnatural. We want us to do what is really our job,
    which is to build great games, build great hardware, but we've got to do it
    in an economically sustainable way. So, I think Asha is uh really 100 days in and she put out a post saying in the next 100 days, she's going to take a
    fresh look and make sure we deliver on what our fans expect of us both on the hardware side or on the publishing side.

    "Le défi auquel nous sommes confrontés, c’est que nous n’avons pas encore réussi à monétiser ce contenu de divertissement. En fait, on pourrait même dire que nous avons subventionné ce contenu. En réalité, la monétisation des jeux Xbox est plus importante sur YouTube, euh, que chez Microsoft. Hum, mais cela ne signifie pas pour autant que nous allons faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Nous voulons nous concentrer sur ce qui est vraiment notre métier, à savoir créer d’excellents jeux et du matériel de qualité, mais nous devons le faire de manière économiquement viable. Bon, je crois qu’Asha en est vraiment à son 100e jour, et elle a publié un message dans lequel elle explique qu’au cours des 100 prochains jours, elle va porter un regard neuf sur les choses et s’assurer que nous répondions aux attentes de nos fans, tant du côté du matériel que de celui de l’édition."
    solarr posted the 06/16/2026 at 08:18 PM
    balancer son fric à racheter tout et n'importe comment, créer un catalogue qui concurrence le prix du physique de ta propre console et se vanter de virer les boîtes de jeux tout en abandonnant les exclus...

    Prenons exemple sur Nintendo qui aurait pu vendre 10 millions de consoles avec GTA V voire tenter un rachat de Square Enix... bref, quand on sait vendre son image et ses licences, la confiance n'a nul besoin de tapiner. Microsoft XBOX, qui a pourtant des licences fortes, a perdu cette confiance en lui.
    bennj posted the 06/16/2026 at 08:19 PM
    stardustx "mais je maintiens que la comparaison avec la monétisation YT en elle même n'a ni queue ni tête"

    on est d'accord que la comparaison est débile.
    walterwhite posted the 06/16/2026 at 08:21 PM
    bennj Le ratio de la majorité des tiers, y’a des jeux qui se vendent mieux sur Switch 2 qu’Xbox Serie.

    Et le GP qui génère 5 milliards de dollars de revenus pour augmenter de 40% puis de rebaisser en perdant Call of.

    Et de manière générale la situation actuelle d’Xbox qui prouve qui va rogner à tour de bras.
    wickette posted the 06/16/2026 at 08:32 PM
    "Les jeux Xbox génèrent plus d’argent sur Youtube qu'au sein de Microsoft"

    Cette phrase me suffit pour comprendre que Microsoft n'a aucune idée de ce qu'est Xbox ou le gaming.
    bennj posted the 06/16/2026 at 08:33 PM
    wickette c'est pas ce qu'il dit...
    wickette posted the 06/16/2026 at 08:39 PM
    bennj

    Comparer la valeur générée par des créateurs de contenus ou des live youtube avec la valeur générée par la vente de jeux/extensions/services ça n'aucun foutu sens

    c'est comme si Airbus se plaignait que Delta airways fait plus d'argent qu'eux avec les avions...aucun foutu sens désolé
    bennj posted the 06/16/2026 at 08:42 PM
    wickette j'ai pas dit le contraire je dis simplement que l'article et son titre son trompeur.
    beppop posted the 06/16/2026 at 09:00 PM
    bennj mais c'est la même chose, ou du moins le résultat est la même
    keiku posted the 06/16/2026 at 09:34 PM
    « En réalité, il y a davantage de monétisation des jeux Xbox sur YouTube que chez Microsoft. »

    bah quand ton jeu ressemble plus a un film qu'a un jeux, j'ai envie de dire, logique... le jour ou les dev de AAA comprendront ca, on aura progresser
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