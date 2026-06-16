Le PDG de Microsoft, Satya Nadella
, a récemment reconnu que les jeux Xbox rapportent davantage de revenus via YouTube qu’au sein de l’entreprise elle-même. Cette remarque, faite lors d’un entretien avec le podcast Hard Fork, intervient alors que la division jeu traverse une période tumultueuse. Elle fait suite à un mémo interne d’Asha Sharma, nouvelle directrice de Xbox, qui promettait un « reset » de la branche.
« Personne ne peut accuser Microsoft de ne pas avoir investi au cours des 25 dernières années »
, a déclaré Nadella
à propos de l’activité Xbox et jeux vidéo. « Et maintenant, nous devons transformer cela en une activité durable. »
Selon lui, malgré toute la valeur de divertissement qu’offre Xbox, Microsoft n’a pas réellement monétisé ce divertissement et l’a même subventionné. Il a ajouté avec un sourire : « En réalité, il y a davantage de monétisation des jeux Xbox sur YouTube que chez Microsoft. »
Dans le podcast, Nadella
a décrit deux pressions qui s’exercent sur l’activité. La première est temporaire : une hausse des prix provoquée par la pénurie de semi-conducteurs et de mémoire, qui pèse sur les PC, les téléphones et d’autres produits électroniques grand public, et dont il estime que Microsoft finira par sortir.
La seconde est plus durable : la question de savoir quel doit être le modèle économique de Xbox à l’avenir.
« Je pense que nous devons trouver des moyens de distribuer les jeux de manière économiquement viable, à la fois pour le client et pour nous »
, a déclaré Nadella
lorsque Newton lui a demandé s’il pouvait offrir une quelconque forme d’« avantage » aux joueurs, ou si les consoles et les jeux allaient simplement devenir plus chers.
[video]http://youtu.be/zqEZyHkXgh0?si=dAOpfXF-oatteKFh[/video]
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posted the 06/16/2026 at 07:12 PM by beppop
j'aimerais bien qu'il me sorte vrais stats de monétisation youtube de FH5 avec le bénéfices engrangés par les ventes du jeu à côté pour voir
après je veux bien comprendre l'idée mais quand t'es PDG tu parles clairement tu fais pas ce genre de comparaison douteuse pour amuser la galerie
Ça sent mauvais
À part Forza Horizon, le reste des ventes fait pitié.
Et c’est pas avec un parc de 25 millions qu’il peut espérer autre chose mais il peut s’en prendre qu’à lui même d’avoir retirer les avantages de la marque à savoir les exclu, le physique, pas d’abo à la con…
beppop ton titre est trompeur et tu as modifié le titre original qui est "Le PDG de Microsoft déclare que 'les jeux Xbox sont davantage monétisés sur YouTube qu’au sein de Microsoft '"
Ca n'a strictement rien à voir avec ton "Les jeux Xbox génèrent plus d’argent sur Youtube qu'au sein de Microsoft" car ce n'est pas du tout ce qu'il dit.
Still the challenge we have is we're not the been monetizing that entertainment. Uh in fact if anything we've been subsidizing
that entertainment. In fact like there's more monetization of Xbox games
happening on YouTube than at Microsoft. And so that doesn't mean
we go do things that are unnatural. We want us to do what is really our job,
which is to build great games, build great hardware, but we've got to do it
in an economically sustainable way. So, I think Asha is uh really 100 days in and she put out a post saying in the next 100 days, she's going to take a
fresh look and make sure we deliver on what our fans expect of us both on the hardware side or on the publishing side.
"Le défi auquel nous sommes confrontés, c’est que nous n’avons pas encore réussi à monétiser ce contenu de divertissement. En fait, on pourrait même dire que nous avons subventionné ce contenu. En réalité, la monétisation des jeux Xbox est plus importante sur YouTube, euh, que chez Microsoft. Hum, mais cela ne signifie pas pour autant que nous allons faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Nous voulons nous concentrer sur ce qui est vraiment notre métier, à savoir créer d’excellents jeux et du matériel de qualité, mais nous devons le faire de manière économiquement viable. Bon, je crois qu’Asha en est vraiment à son 100e jour, et elle a publié un message dans lequel elle explique qu’au cours des 100 prochains jours, elle va porter un regard neuf sur les choses et s’assurer que nous répondions aux attentes de nos fans, tant du côté du matériel que de celui de l’édition."
Prenons exemple sur Nintendo qui aurait pu vendre 10 millions de consoles avec GTA V voire tenter un rachat de Square Enix... bref, quand on sait vendre son image et ses licences, la confiance n'a nul besoin de tapiner. Microsoft XBOX, qui a pourtant des licences fortes, a perdu cette confiance en lui.
on est d'accord que la comparaison est débile.
Et le GP qui génère 5 milliards de dollars de revenus pour augmenter de 40% puis de rebaisser en perdant Call of.
Et de manière générale la situation actuelle d’Xbox qui prouve qui va rogner à tour de bras.
Cette phrase me suffit pour comprendre que Microsoft n'a aucune idée de ce qu'est Xbox ou le gaming.
Comparer la valeur générée par des créateurs de contenus ou des live youtube avec la valeur générée par la vente de jeux/extensions/services ça n'aucun foutu sens
c'est comme si Airbus se plaignait que Delta airways fait plus d'argent qu'eux avec les avions...aucun foutu sens désolé
bah quand ton jeu ressemble plus a un film qu'a un jeux, j'ai envie de dire, logique... le jour ou les dev de AAA comprendront ca, on aura progresser