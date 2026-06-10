L'histoire toute banale, débute sur un simple message d'un fan de la marque Xbox sur X.Le message en question critique fortement le comportement et les décisions d'Asha Sharma.L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Matthew Ball (directeur stratégique chez Xbox) a reposté la publication.Ça a été supprimé depuis, mais le mal est fait avec les captures d'écran.En tout cas l'histoire fait grand bruit, même chez Reedit !