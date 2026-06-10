profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
17
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 791
visites since opening : 1763716
ouroboros4 > blog
Le début d'un clash chez Xbox ?
L'histoire toute banale, débute sur un simple message d'un fan de la marque Xbox sur X.
Le message en question critique fortement le comportement et les décisions d'Asha Sharma.




L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Matthew Ball (directeur stratégique chez Xbox) a reposté la publication.
Ça a été supprimé depuis, mais le mal est fait avec les captures d'écran.






En tout cas l'histoire fait grand bruit, même chez Reedit !
https://www.resetera.com/threads/matthew-ball-says-he-underestimated-ai-component-crisis-demand-for-xbox-series-consoles-outstrips-supply-rethinking-everything-they-can-about-helix.1545067/page-8
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/10/2026 at 02:53 PM by ouroboros4
    comments (19)
    yanssou posted the 06/10/2026 at 02:54 PM
    Mon dieu ça n'en finit pas
    altendorf posted the 06/10/2026 at 02:57 PM
    C'est ça de vouloir faire copain copain avec les fanboys
    51love posted the 06/10/2026 at 03:02 PM
    Pour le coup elle a raison de vouloir être transparente avec les joueurs.

    Parce que bon a la fin le Sony says nothing and it worked j'ai envie de rire tellement leur com' est nulle a chier aussi ces dernières années.

    Si c'est pas une maladresse du mec qui a retweet ça, c'est presque plus humiliant pour lui je trouve...

    La bonne ambiance semble régner chez Xbox
    wickette posted the 06/10/2026 at 03:03 PM
    Juger la nouvelle CEO dès maintenant, en bien ou mal, c'est très très naive voir malveillants vu le temps que ça prend de vraiment voir ses premières décisions découler sur les rapports financiers et les consommateurs.

    Donc bon ils peuvent chialer s'ils veulent...

    Et la communication est un travail, tout le monde parle de la Xbox verte transparente, de la baisse du prix GP, des 2 nouvelles exclus,...mission réussie, rien à changer au niveau comm, la keynote était très bien aussi...maintenant le vrai challenge n'a même pas commencé on le sait.

    Si certains n'aiment pas que la CEO prennent trop la lumière, c'est pas pour vous, c'est pour leur carrière, ils s'en foutent de vous sinon Xbox ne serait pas dans cette situation ...
    51love posted the 06/10/2026 at 03:06 PM
    wickette
    spartan1985 posted the 06/10/2026 at 03:06 PM
    Timdog...
    L'un des pires fanboys, il est redevenu pro-M il y a 3 jours.
    skuldleif posted the 06/10/2026 at 03:09 PM
    les feux de l'amour
    vyse posted the 06/10/2026 at 03:17 PM
    Je pense que les décisions de Phil vont durer encore 1 an et a partir de 2027-2028 on pourra voir les fruits de la stratégie
    zephon posted the 06/10/2026 at 03:28 PM
    wickette negan c'est fait la main dans le slip c'est pour ça
    ravyxxs posted the 06/10/2026 at 03:35 PM
    Quiconque fait du mal à Asha je l'allume sa race !!!
    darkxehanort94 posted the 06/10/2026 at 03:45 PM
    ravyxxs C'est l'heure du Duel !

    J'invoque spécialement Licorne Kashtira !
    keiku posted the 06/10/2026 at 03:45 PM
    En vrai niveau communication, elle fait 10000 fois mieux que spencer, pour le coup on peut pas lui reprocher ca, par contre en possibilité d'action, même avec la meilleurs volonté du monde , elle ne pourra pas faire grand chose vu l'état actuel de la marque mais pour le coup, on ne peut pas lui reprocher ca a elle
    cyr posted the 06/10/2026 at 03:51 PM
    Pour le moment asha, même si c'est pas mon film disney préféré, elle fait du bon boulot qur la communication. Le faite aussi de refaire les ewclu only xbox et pc, c'est vital.

    Sonu n'aurai jamais sortie ses exclu sur xbox. Alors pourquoi xbox devrai le faire? Ça n'a pas de sens. C'est xomme xo demain nintendo sortais le prochain mario sur steamdeck.....

    Les exclu, c'est a la maison. Sinon autant que les 3 constructeur travaille ensemble et propose 1 consoles en commun.


    Mais ue peut comprendre que certains commencer a jubiler que c'etais la fin de la marque xbox......
    negan posted the 06/10/2026 at 03:53 PM
    Le niveau de l'article, un vrai tas de merde .

    Ça va chercher vraiment n'importe quoi pour chié sur Xbox
    cyr posted the 06/10/2026 at 03:54 PM
    negan tous est bon pour cracher sur xbox....y en a qui s'imaginer la fin de xbox
    raoh38 posted the 06/10/2026 at 04:02 PM
    Ah ben si tim dog le dit alors
    airzoom posted the 06/10/2026 at 04:05 PM
    C'est quoi ce post même Link49 en fait des plus intéressants
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 04:16 PM
    airzoom non je t'assure même les articles de Link sont encore plus chiant
    olex posted the 06/10/2026 at 04:25 PM
    Je ne suis pas d'accord avec certaines décisions et je pense toujours sincèrement que c'est peine perdue, mais au moins, Asha Sharma paie les pots cassés et tente de communiquer un minimum.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo