L'histoire toute banale, débute sur un simple message d'un fan de la marque Xbox sur X.
Le message en question critique fortement le comportement et les décisions d'Asha Sharma.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Matthew Ball (directeur stratégique chez Xbox) a reposté la publication.
Ça a été supprimé depuis, mais le mal est fait avec les captures d'écran.
En tout cas l'histoire fait grand bruit, même chez Reedit !
Parce que bon a la fin le Sony says nothing and it worked j'ai envie de rire tellement leur com' est nulle a chier aussi ces dernières années.
Si c'est pas une maladresse du mec qui a retweet ça, c'est presque plus humiliant pour lui je trouve...
La bonne ambiance semble régner chez Xbox
Donc bon ils peuvent chialer s'ils veulent...
Et la communication est un travail, tout le monde parle de la Xbox verte transparente, de la baisse du prix GP, des 2 nouvelles exclus,...mission réussie, rien à changer au niveau comm, la keynote était très bien aussi...maintenant le vrai challenge n'a même pas commencé on le sait.
Si certains n'aiment pas que la CEO prennent trop la lumière, c'est pas pour vous, c'est pour leur carrière, ils s'en foutent de vous sinon Xbox ne serait pas dans cette situation ...
L'un des pires fanboys, il est redevenu pro-M il y a 3 jours.
J'invoque spécialement Licorne Kashtira !
Sonu n'aurai jamais sortie ses exclu sur xbox. Alors pourquoi xbox devrai le faire? Ça n'a pas de sens. C'est xomme xo demain nintendo sortais le prochain mario sur steamdeck.....
Les exclu, c'est a la maison. Sinon autant que les 3 constructeur travaille ensemble et propose 1 consoles en commun.
Mais ue peut comprendre que certains commencer a jubiler que c'etais la fin de la marque xbox......
Ça va chercher vraiment n'importe quoi pour chié sur Xbox