Ces derniers jours ont été denses en annonce de jeux. Pendant que pas mal de gens débattaient des jeux annoncés sur tous ces shows, je me suis demandé qui a attiré le plus de spectateurs et voilà les stats des directs Youtube :
Summer Game Fest, 5/6/26, 3h05 : 12M, 153k likes, 11k dislikes
Playstation State of Play, 2/6/26, 1H18 : 5M, 160k likes 20k dislikes
Nintendo Direct, 9/6/26, 2H33 : 4.4M, 131k likes 7.6k dislikes
Xbox Showcase, 7/6/26, 1h40 : 2.5M, 101k likes 4.5k dislikes
Une question me vient à l'esprit : 12 millions de vues pour le Summer Game Fest mais le reste font beaucoup moins. Pourquoi ?
PS : oui je sais, j'aime bien les stats même celles inutiles
Les dislikes apparaissent avec une extension qui est plutôt fiable
balf simplement le nombre de vues sur leurs chaînes YouTube respectives
Ça dit ' oui le direct de N est le plus nul ' pourtant quand on regarde les chiffre c'est pas si mal comparé au reste
Sony a par exemple officiellement proposé 2 versions english ou sub english. Ça fait plus de 6 millions en cumulant les 2. Et t'as IGN and co qui ont eu aussi une part du gâteau pas négligeable.
Nintendo a aussi proposé officiellement plusieurs canaux. 6.5 en Japonais et 4.4 en US. Et il y a encore des langues supplémentaires qui font plus d'un million en cumulé.
Je trouve ça assez énorme, surtout qu'il est tombé seulement hier....