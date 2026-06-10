Ces derniers jours ont été denses en annonce de jeux. Pendant que pas mal de gens débattaient des jeux annoncés sur tous ces shows, je me suis demandé qui a attiré le plus de spectateurs et voilà les stats des directs Youtube :Summer Game Fest, 5/6/26, 3h05 : 12M, 153k likes, 11k dislikesPlaystation State of Play, 2/6/26, 1H18 : 5M, 160k likes 20k dislikesNintendo Direct, 9/6/26, 2H33 : 4.4M, 131k likes 7.6k dislikesXbox Showcase, 7/6/26, 1h40 : 2.5M, 101k likes 4.5k dislikesUne question me vient à l'esprit : 12 millions de vues pour le Summer Game Fest mais le reste font beaucoup moins. Pourquoi ?PS : oui je sais, j'aime bien les stats même celles inutilesLes dislikes apparaissent avec une extension qui est plutôt fiable