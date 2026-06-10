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khazawi
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Quels shows attirent le plus les gens ?
Ces derniers jours ont été denses en annonce de jeux. Pendant que pas mal de gens débattaient des jeux annoncés sur tous ces shows, je me suis demandé qui a attiré le plus de spectateurs et voilà les stats des directs Youtube :

Summer Game Fest, 5/6/26, 3h05 : 12M, 153k likes, 11k dislikes

Playstation State of Play, 2/6/26, 1H18 : 5M, 160k likes 20k dislikes

Nintendo Direct, 9/6/26, 2H33 : 4.4M, 131k likes 7.6k dislikes

Xbox Showcase, 7/6/26, 1h40 : 2.5M, 101k likes 4.5k dislikes

Une question me vient à l'esprit : 12 millions de vues pour le Summer Game Fest mais le reste font beaucoup moins. Pourquoi ?

PS : oui je sais, j'aime bien les stats même celles inutiles
Les dislikes apparaissent avec une extension qui est plutôt fiable
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    posted the 06/10/2026 at 09:15 AM by khazawi
    comments (5)
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 09:17 AM
    Oui, parceque les gens sont concentrés sur la coupe du monde
    balf posted the 06/10/2026 at 09:26 AM
    Comment tu as fait tes stats ? tu as pris en compte les chaines qui ont partagé les show ?
    khazawi posted the 06/10/2026 at 09:29 AM
    rogeraf peut être

    balf simplement le nombre de vues sur leurs chaînes YouTube respectives
    triplewater posted the 06/10/2026 at 10:03 AM
    C'est toujours amusant de comparé les stat avec l'avis des gens

    Ça dit ' oui le direct de N est le plus nul ' pourtant quand on regarde les chiffre c'est pas si mal comparé au reste
    51love posted the 06/10/2026 at 10:26 AM
    Après si on regarde de plus pres il y a plein de canaux différents ton classement est pas forcément très révélateur.

    Sony a par exemple officiellement proposé 2 versions english ou sub english. Ça fait plus de 6 millions en cumulant les 2. Et t'as IGN and co qui ont eu aussi une part du gâteau pas négligeable.

    Nintendo a aussi proposé officiellement plusieurs canaux. 6.5 en Japonais et 4.4 en US. Et il y a encore des langues supplémentaires qui font plus d'un million en cumulé.

    Je trouve ça assez énorme, surtout qu'il est tombé seulement hier....
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