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Forza Horizon 6
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Playground Games
genre :
course
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Forza Horizon 6 : Je suis quand même un peu déçu...
... qu'il n'y ait pas de VF. Surtout que les doubleurs français étaient incroyables sur les anciens épisodes... Ca fait un peu mal quand même. Surtout que les allemands, eux, ont toujours droit au jeu en allemand par exemple....
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posted the 05/19/2026 at 08:16 PM by
suzukube
comments (
4
)
grievous32
posted
the 05/19/2026 at 08:21 PM
Et bien, tu sais quoi faire :
https://feedbackportal.microsoft.com/feedback/idea/271efa18-f452-f111-9a90-00224854ae76
suzukube
posted
the 05/19/2026 at 08:28 PM
grievous32
J'ai voté, mais bon, en vrai, ça va rester comme ça et là c'est mort pour la VF de tous les prochains jeux Microsoft... Après, personnellement, je pense qu'il vaut mieux travailler AVEC l'IA et demander des royalties que CONTRE l'IA et au final n'avoir... rien. J'veux dire là, aucun doubleur français n'a été payé pour ce FH6, j'suis pas convaincu qu'on y gagne quoi que ce soit...
5120x2880
posted
the 05/19/2026 at 08:37 PM
Si c'est si bien que ça, et vu la popularité du jeu, ce sera moddé
suzukube
posted
the 05/19/2026 at 08:39 PM
5120x2880
Même moddés, à part utiliser de l'IA sauvage pour retrouver les anciennes voix (lol ce serait paradoxal), je ne vois pas trop de solution. Sauf si Angélica Garcia nous refait le doublage gracieusement sur le jeu, ou que la communauté la paye pour cela ?
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