Bien qu'Imamura ne travaille plus chez Nintendo, il est clair que son passage dans l'entreprise a compté beaucoup pour lui et il commente encore régulièrement des jeux comme Star Fox sur ses réseaux sociaux. Il n'est donc pas surprenant qu'après l'annonce hier soir de Star Fox sur Nintendo Switch 2, l'artiste ait partagé son point de vue.Interrogé sur son avis concernant le design des nouveaux personnages, il a répondu : "C'est ce qui arrive quand je ne supervise pas le projet… Je trouve le concept plutôt bon, cependant."Imamura a ensuite déclaré que, même s'il trouve cette version de Fox McCloud "réussie en soi" et dotée d'une "direction claire", il préfère personnellement l'adaptation animée du personnage par Illumination dans le film Super Mario Galaxy."Je préfère la version du film", a-t-il affirmé.Une réponse "à la japonaise" pour dire ce que beaucoup pensent.