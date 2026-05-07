Takaya Imamura est une véritable légende chez Nintendo. Il a notamment créé des personnages comme Captain Falcon et Tingle de The Legend of Zelda, pour n'en citer que deux. Mais pour beaucoup, il est surtout connu pour avoir conçu les protagonistes de Star Fox.
Bien qu'Imamura ne travaille plus chez Nintendo, il est clair que son passage dans l'entreprise a compté beaucoup pour lui et il commente encore régulièrement des jeux comme Star Fox sur ses réseaux sociaux. Il n'est donc pas surprenant qu'après l'annonce hier soir de Star Fox sur Nintendo Switch 2, l'artiste ait partagé son point de vue.
Interrogé sur son avis concernant le design des nouveaux personnages, il a répondu : "C'est ce qui arrive quand je ne supervise pas le projet… Je trouve le concept plutôt bon, cependant."
Imamura a ensuite déclaré que, même s'il trouve cette version de Fox McCloud "réussie en soi" et dotée d'une "direction claire", il préfère personnellement l'adaptation animée du personnage par Illumination dans le film Super Mario Galaxy.
"Je préfère la version du film", a-t-il affirmé.
Une réponse "à la japonaise" pour dire ce que beaucoup pensent.
Celui du film est fait dans le ton de Mario alors celui du remake va vers un réalisme qui me fait plus pensé à un mix avec Adventure avec ses yeux plus humain si je peux le dire ainsi là où dans Mario Galaxy il a les yeux bien grand et expressif comme dans les dessin animé.
Maintenant, là ou je suis pas d'accord avec certains qui auraient aimé avoir ce design dans le jeu Star Fox, c'est que le Fox du film, même si bcp vont le preferer, ça reste un design dans l'univers Mario, ce n'est pas la DA de starfox.
Si demain on met Link, Samus, ou je sais quel perso dans un film Mario, aussi réussi soit il, ce design doit rester propre au film, sinon, le risque d'uniformiser les DA parce que le design est vraiment bon serait hyper inquietant.
tripy73 J'ai regardé les DA des precedents Star Fox, mouais, je les trouve clairement pas plus réussi que celle de ce nouvel episode, et particulierement celui de 0 que je trouve sans caractere...
Ici on aime ou non, mais il y a un vrai parti pris. Je suis pas mega fan honnetement, il y aussi l'effet de surprise, mais je pense que je m'y habituerai, c'est tres loin d'etre la cata que certains denoncent à mes yeux.
J'en viens presque à penser, que s'il n'y avait pas eu le film Mario Galaxy avec Fox, ça aurait pu bcp moins diviser, parce que la les joueurs font direct la comparaison, et c'est tout a fait logique au final, mais c'est un biais énorme, tu ne penses pas?
Maintenant chacun ses goûts, certains préfèrent d'autres non. Je pense pas qu'il y a un consensus pour dire que le design est mauvais comme certains veulent nous le faire croire.
Perso j'aime pas mais c'est subjectif et c'est pas un drame en vrai, les gens qui comparent au sonic v1 du film, vous exagerez
Par contre niveau drama, c’est bien mieux comme il l’ont fait. On va avoir droit à des cinematiques incroyables!