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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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guiguif
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Star Fox : Le créateur des personnages préfére le design du film
Takaya Imamura est une véritable légende chez Nintendo. Il a notamment créé des personnages comme Captain Falcon et Tingle de The Legend of Zelda, pour n'en citer que deux. Mais pour beaucoup, il est surtout connu pour avoir conçu les protagonistes de Star Fox.

Bien qu'Imamura ne travaille plus chez Nintendo, il est clair que son passage dans l'entreprise a compté beaucoup pour lui et il commente encore régulièrement des jeux comme Star Fox sur ses réseaux sociaux. Il n'est donc pas surprenant qu'après l'annonce hier soir de Star Fox sur Nintendo Switch 2, l'artiste ait partagé son point de vue.

Interrogé sur son avis concernant le design des nouveaux personnages, il a répondu : "C'est ce qui arrive quand je ne supervise pas le projet… Je trouve le concept plutôt bon, cependant."

Imamura a ensuite déclaré que, même s'il trouve cette version de Fox McCloud "réussie en soi" et dotée d'une "direction claire", il préfère personnellement l'adaptation animée du personnage par Illumination dans le film Super Mario Galaxy.
"Je préfère la version du film", a-t-il affirmé.

Une réponse "à la japonaise" pour dire ce que beaucoup pensent.

https://www.eurogamer.net/star-fox-64-remake-fox-mccloud-design
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    burningcrimson
    posted the 05/07/2026 at 07:48 PM by guiguif
    comments (12)
    kidicarus posted the 05/07/2026 at 07:59 PM
    J'aime bien les deux.
    Celui du film est fait dans le ton de Mario alors celui du remake va vers un réalisme qui me fait plus pensé à un mix avec Adventure avec ses yeux plus humain si je peux le dire ainsi là où dans Mario Galaxy il a les yeux bien grand et expressif comme dans les dessin animé.
    5120x2880 posted the 05/07/2026 at 07:59 PM
    C'est une façon politiquement correcte (tatemae) de dire que c'est de la merde
    marchand2sable posted the 05/07/2026 at 08:05 PM
    Je préfère celui du bas qui fait plus renard perso. Dans l’image du haut, il fait plus chien Shiba…
    derno posted the 05/07/2026 at 08:08 PM
    ben moi je prefère la version qui se rapproche des artwork de la version snes....donc je suis content de se design "fantastic mister fox"
    tripy73 posted the 05/07/2026 at 08:24 PM
    Tellement classe le design du film, même si le rendu n'aurait pas eu le même niveau, je trouve que ça aurait bien mieux. Je comprends pas pourquoi ils ont pas repris le design de Zeroqui était aussi très bien, en augmentant simplement le niveau de détail.
    51love posted the 05/07/2026 at 08:31 PM
    Le design du film, difficile de ne pas "aimer", c'est classique et réussi.

    Maintenant, là ou je suis pas d'accord avec certains qui auraient aimé avoir ce design dans le jeu Star Fox, c'est que le Fox du film, même si bcp vont le preferer, ça reste un design dans l'univers Mario, ce n'est pas la DA de starfox.

    Si demain on met Link, Samus, ou je sais quel perso dans un film Mario, aussi réussi soit il, ce design doit rester propre au film, sinon, le risque d'uniformiser les DA parce que le design est vraiment bon serait hyper inquietant.

    tripy73 J'ai regardé les DA des precedents Star Fox, mouais, je les trouve clairement pas plus réussi que celle de ce nouvel episode, et particulierement celui de 0 que je trouve sans caractere...

    Ici on aime ou non, mais il y a un vrai parti pris. Je suis pas mega fan honnetement, il y aussi l'effet de surprise, mais je pense que je m'y habituerai, c'est tres loin d'etre la cata que certains denoncent à mes yeux.

    J'en viens presque à penser, que s'il n'y avait pas eu le film Mario Galaxy avec Fox, ça aurait pu bcp moins diviser, parce que la les joueurs font direct la comparaison, et c'est tout a fait logique au final, mais c'est un biais énorme, tu ne penses pas?
    j9999 posted the 05/07/2026 at 08:32 PM
    5120x2880 No offence mais sincèrement je pense qu'il faut arrêter avec le tatemae. Tous les etrangers adorent nous parler de tatemae depuis quelques années alors qu'en réalité ils n'y comprennent pas grand chose et analysent toujours la culture japonaise de l'extérieur. Tout ca surtout depuis le boom des influenceurs pro japon de la gen z (louis san, mitsu et autres uluberlus gaijin bizarre). En réalité les Japonais ont beaucoup plus de franc parlé qu'on nous le montre dans tous ces clichés de films et jeux video occidentaux, et ils sont tout à fait capables de donner leur point de vue en étant juste un peu diplomate sans rentrer dans une forme de non dit. La je pense que le gars dis juste qu'il préfère l'original, il n'a pas besoin de faire de sous entendu ultra poli pour dire que c'est de la merde sans le dire. Ca c'est vous qui interprétez ça comme ça depuis que vous avez pris connaissance du concept tatemae. Encore une fois ils n'en a pas besoin, le franc parlé existe et est même apprécié, on est pas dans le japon des années 60.

    Maintenant chacun ses goûts, certains préfèrent d'autres non. Je pense pas qu'il y a un consensus pour dire que le design est mauvais comme certains veulent nous le faire croire.
    burningcrimson posted the 05/07/2026 at 08:33 PM
    Moi ce qui me stresse c est les jambes, et ouais je préfère aussi le design du film...
    tripy73 posted the 05/07/2026 at 08:38 PM
    51love : les goûts et les couleurs, perso j'aime beaucoup le design de Zero qui est certes classique, mais qui correspond plus à la DA cartoon de la série. Ici même s'il y a vraiment un parti pris, le rendu semi réaliste les rend cringe, limité tu pourrais en faire des persos de jeux d'horreur à la Five Nights at Freddy's
    wickette posted the 05/07/2026 at 08:41 PM
    Il y a un côté Wes Anderson j'arrive pas à penser à autre chose quand je vois le design jeu


    Perso j'aime pas mais c'est subjectif et c'est pas un drame en vrai, les gens qui comparent au sonic v1 du film, vous exagerez
    k13a posted the 05/07/2026 at 08:50 PM
    Je préfère aussi l'apparence de Fox du film, je trouve un peu étrange les gueules des personnages du remake.
    akinen posted the 05/07/2026 at 08:51 PM
    J’prefere la version du film aussi.

    Par contre niveau drama, c’est bien mieux comme il l’ont fait. On va avoir droit à des cinematiques incroyables!
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