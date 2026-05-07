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Plus aucune promo sur le ps store !
Salut à tous !
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas ou plus de promo sur le ps store !
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça !
Étrange non ?
tags :
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idd
posted the 05/07/2026 at 10:01 AM by
richterbelmont
comments (
16
)
rupinsansei3
posted
the 05/07/2026 at 10:05 AM
Je viens de voir sur ma play. Bon sang c'est quoi cette histoire !
richterbelmont
posted
the 05/07/2026 at 10:07 AM
rupinsansei3
Bizarre...
Une semaine sans promos peut être ...
midomashakil
posted
the 05/07/2026 at 10:09 AM
loooooooool quelle coïncidence je suis entrain de cherche la page promo sur le ps store lool
hypermario
posted
the 05/07/2026 at 10:09 AM
Titre portant a confusion
+ de promo ? ou Pas de Promo ?
magneto860
posted
the 05/07/2026 at 10:13 AM
Il y a de nouvelles promos la plupart des mercredi mais pas tous les mercredi. Les promos durent 15 jours, donc des fois un mercredi saute mais il y a déjà beaucoup de promos en cours.
On est en mai et il y a les Days of Play à la fin du mois, c'est généralement la période avec les plus fortes promos de l'année (devant le Black Friday). Partant de là, je trouve logique que les promos ralentissent un peu avant.
rupinsansei3
posted
the 05/07/2026 at 10:13 AM
richterbelmont
même dans l'application ps...
zboubi480
posted
the 05/07/2026 at 10:13 AM
Playstation doit rembourser beaucoup de joueurs à hauteur de 8 millions de dollars afin d'essayer d'éviter un gros procès....ils doivent sûrement prendre les devants
https://www.weareplaystation.fr/communautes/evenements-wap/actualites-communaute/playstation-sanctionne-a-verser-7-8-millions-de-dollars-aux-joueurs-ps5-et-ps4-etes-vous-concerne
idd
posted
the 05/07/2026 at 10:13 AM
C'est curieux en effet, dans ma très long wishlist y a toujours au moins un truc en promo et là rien.
Même sur la page d'accueil, je vois plus de promo.
Idem depuis la console dans la section Store, rien kedal.
Et dans la section PS+, quand on va dans "Reductions exclusives PS+", c'est écrit "ce contenu est introuvable"
idd
posted
the 05/07/2026 at 10:14 AM
magneto860
non mais là y a plus rien. Hier j'avais eu des notifs pour 3 jeux de ma liste de souhait et là ils sont au prix normal.
Je pencherai pour un bug
idd
posted
the 05/07/2026 at 10:16 AM
zboubi480
ils sont fâchés ils boudent façon Trump
richterbelmont
posted
the 05/07/2026 at 10:16 AM
rupinsansei3
Oui nulle part
idd
posted
the 05/07/2026 at 10:19 AM
j'ai aussi l'habitude d'aller sur
psprices.com
ça montre bien des jeux en promos mais une fois qu'on clique sur le lien vers le store et qu'on y arrive, on a le prix normal
magneto860
posted
the 05/07/2026 at 10:23 AM
Je suis sur Psprices aussi et j'ai observé ça aussi. Sans doute un bug, comme tu dis.
S'ils testent les promos à prix dynamiques, c'est pas pour retirer toutes les promos ! D'autant qu'à 80 euros le jeu, ils ne vendraient plus rien sur le PSN !
angelsduck
posted
the 05/07/2026 at 10:25 AM
Patience. Il y en avait encore hier.
zboubi480
posted
the 05/07/2026 at 10:26 AM
Sûrement un bug, ca va revenir
gasmok2
posted
the 05/07/2026 at 10:32 AM
C'est la crise ma p'tite dame, tout le monde veut faire son petit billet
Plus sérieusement je pencherai aussi pour un bug
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Bizarre...
Une semaine sans promos peut être ...
+ de promo ? ou Pas de Promo ?
On est en mai et il y a les Days of Play à la fin du mois, c'est généralement la période avec les plus fortes promos de l'année (devant le Black Friday). Partant de là, je trouve logique que les promos ralentissent un peu avant.
Même sur la page d'accueil, je vois plus de promo.
Idem depuis la console dans la section Store, rien kedal.
Et dans la section PS+, quand on va dans "Reductions exclusives PS+", c'est écrit "ce contenu est introuvable"
Je pencherai pour un bug
Oui nulle part
ça montre bien des jeux en promos mais une fois qu'on clique sur le lien vers le store et qu'on y arrive, on a le prix normal
S'ils testent les promos à prix dynamiques, c'est pas pour retirer toutes les promos ! D'autant qu'à 80 euros le jeu, ils ne vendraient plus rien sur le PSN !
Plus sérieusement je pencherai aussi pour un bug