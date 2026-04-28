Valve a annoncé l'année dernière son dernier appareil : la Steam Machine. Ce nouveau matériel était présenté comme un PC offrant une expérience similaire à celle d'une console grâce à Steam , avec pour objectif de combler le fossé entre les deux plateformes.L'annonce de la Steam Machine, déjà saluée par la critique pour le Steam Deck, a suscité un vif enthousiasme, mais beaucoup restaient sceptiques quant au prix de la console. Plusieurs mois plus tard, Valve n'a toujours pas communiqué de prix officiel, et un rapport suggère que l'entreprise n'a revu que récemment sa grille tarifaire interne.D'après un article de Brad Lynch sur X, Valve aurait fixé un nouveau prix pour la Steam Machine. Il semblerait que les objectifs de prix de la console aient explosé depuis son annonce initiale.C'est intéressant, car Valve a toujours affirmé que son futur PC ne serait pas un produit d'entrée de gamme comme les consoles traditionnelles. L'entreprise visait plutôt un prix comparable à celui des autres PC.Par ailleurs, selon des estimations de sites comme Linus Tech Tips, le prix de la Steam Machine avoisinerait les 700 dollars. Si l'on en croit le rapport de Brad Lynch,, ce qui risquerait de nuire à son attrait.Il semblerait également que le Steam Frame ait subi les mêmes conséquences des hausses de prix, mais la situation est loin d'être aussi grave dans ce cas.La principale cause de la hausse des prix dans l'industrie du jeu vidéo est la pénurie de mémoire disponible pour les fabricants de matériel . Cette pénurie est largement due à l'utilisation de la DRAM pour l'infrastructure d'IA, un secteur qui a connu un essor fulgurant ces derniers mois.C’est pour cette même raison que les consoles comme la PS5 et la PS5 Pro sont devenues plus chères récemment. À l’instar des autres fabricants de matériel, Valve a été contraint de revoir sa stratégie tarifaire pour contrer la hausse des prix de la mémoire vive (DRAM).Il faudra peut-être un certain temps avant que la situation ne se stabilise, mais d'ici là, il semble que les hausses de prix soient là pour durer. Quoi qu'il en soit, Valve devrait bientôt dévoiler officiellement les détails concernant la Steam Machine et son prix.