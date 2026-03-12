Microsoft met fin discretement à sa campagne marketing < Ceci est une Xbox > (L'annonce a été supprimée -les archives web la contenaient encore le 1er mars)
posted the 03/12/2026 at 09:04 AM by ouroboros4
Ça été validé par Spencer et Nadella tout comme Miss 30% côté finances.
Alors la mega mauvaise idée aura été le concept:
Xbox Play Anywhere
car
quand tu veux être partout et bien à la fin c'est finis par donner la sensation de n'être nul part.
Ils ont coulé la marque Xbox en la diluant dans un ecosystème random.