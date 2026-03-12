profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 662
visites since opening : 1417926
ouroboros4 > blog
Microsoft met fin discrètement à sa campagne "Ceci est une est Xbox"
Microsoft met fin discretement à sa campagne marketing < Ceci est une Xbox > (L'annonce a été supprimée -les archives web la contenaient encore le 1er mars)

https://www.gamedeveloper.com/marketing/microsoft-quietly-retires-this-is-an-xbox-marketing-campaign
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/12/2026 at 09:04 AM by ouroboros4
    comments (5)
    heracles posted the 03/12/2026 at 09:19 AM
    Il faut avouer que c'était bien ridicule cette campagne
    khazawi posted the 03/12/2026 at 10:08 AM
    Tout mettre sur le dos de Sarah Bond sur cet campagne, c'est vraiment du foutage de gueule.
    Ça été validé par Spencer et Nadella tout comme Miss 30% côté finances.
    rocan posted the 03/12/2026 at 10:11 AM
    Une campagne foireuse et contre productive
    newtechnix posted the 03/12/2026 at 11:01 AM
    Le gros problème de cette campagne c'est qu'on (le grand public) ne comprenait pas ce qu'elle voulait expliquer. Le concept était bien trop nébuleux.

    Alors la mega mauvaise idée aura été le concept:

    Xbox Play Anywhere
    car
    quand tu veux être partout et bien à la fin c'est finis par donner la sensation de n'être nul part.

    Ils ont coulé la marque Xbox en la diluant dans un ecosystème random.
    kikoo31 posted the 03/12/2026 at 11:11 AM
    dommage
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo