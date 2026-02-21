D'après mon expérience, quand les studios voient qu'une entreprise a une initiative d'envergure, ils comprennent que s'y associer leur donne de meilleures chances de voir leur projet approuvé et soutenu



Dans sa dernièresur le podcast Sacred Symbols, Yoshida a partagé une information concernant la stratégie de PlayStation en matière de jeux en service en direct.A voir si cela à changé depuis son départhttps://www.psu.com/news/sony-wasnt-forcing-its-studios-to-make-live-service-games-says-shuhei-yoshida/?utm_source=chatgpt.com