Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu : un casino inaccessible?
Un petit détail est apparu sur la fiche des jeux Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu qui sortirons bientôt sur Switch / Switch 2.

En effet le jeu est classé comme PEGI 3, ce qui exclut automatiquement les jeux (vieux ou récents) avec des jeux d'argent comme le casino.

Seulement il existe un casino dans le jeu(dans la ville de Céladopole).
Du coup on se demande ce que Nintendo va faire?
Bloquer l'accès aux machines à sous? Cela reste l'option la plus probable.

À titre d'exemple quand Pokémon Rouge Bleu Jaune sont sortis sur 3DS, ils sont automatiquement passés en PEGI 12(le minimum pour la présence de jeux d'argent dans les jeux vidéo).
Alors que de base les jeux étaient en PEGI 3.

Et sachant qu'en plus cette loi est devenue encore plus stricte depuis 2020....





Et sinon une autre petite info en plus : Nintendo a retiré la compatibilité des jeux avec Pokémon Home.
À l'heure actuelle on ne sait pas encore pourquoi....

