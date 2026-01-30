Un sondage réalisé à la GDC révèle que deux fois plus de développeurs préfèrent créer des jeux sur PS5 ou Switch 2 plutôt que sur Xbox.La plateforme préféré des développeurs reste néanmoins le PC.(sondage réalisé sur 2300 professionnels de l'industrie)Ce n'est malheureusement pas si étonnant...