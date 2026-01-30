profile
La Xbox ne semble pas séduire les développeurs




Un sondage réalisé à la GDC révèle que deux fois plus de développeurs préfèrent créer des jeux sur PS5 ou Switch 2 plutôt que sur Xbox.

La plateforme préféré des développeurs reste néanmoins le PC.

(sondage réalisé sur 2300 professionnels de l'industrie)

Ce n'est malheureusement pas si étonnant...

https://x.com/JVCom/status/2017192589271679110
    posted the 01/30/2026 at 02:08 PM by ouroboros4
    comments (74)
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:11 PM
    Pas grave, la prochaine XBOX sera un PC donc par déduction la plateforme préféré des développeurs
    rasalgul posted the 01/30/2026 at 02:12 PM
    Oui bien-sûr.... Alors qu'il n'y a jamais eu autant de jeux et de partages sur cette plateforme
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 02:13 PM
    la Xbox next gen aura les versions windows PC (donc dans les 80%)

    les XSX XSS n'auront jamais moins de support des tiers que ce qu'elles ont maintenant et ce support est le plus important de toutes les xbox
    cf aucun gros editeurs jap qui ne sort pas ses jeux sur xbox , alors qu'avant si

    "malheureusement"
    tu le pense vraiment ?
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 02:14 PM
    skuldleif Oui je le pense vraiment
    Encore moins de raison de l'acheter vu aussi son prix
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 02:16 PM
    ouroboros4 genre tu deplore vraiment? , vu comment tu tourne a la bad news (et pas forcement sur ms) , on pourrait croire l'inverse quand meme hein
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:17 PM
    ouroboros4 bien sur, pas intéressant d'acheter maintenant, la gen arrive dans 1 an ou 2 ! Bien avant la PS6 ... et Microsoft reprendra sa part de marché
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 02:17 PM
    skuldleif j'ai dit que c'était pas étonnant vu la tournure de MS. Et je parle de MS pas des autres développeurs.
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 02:21 PM
    rasalgul exactement
    rogeraf ils vont dissoudre xbox avec le pc ,pas forcément un pari gagnant mais de quoi neutraliser la necessité d'une part de marché conséquente
    mibugishiden posted the 01/30/2026 at 02:25 PM
    Il serait temps de quitter la table pour Microsoft, il faut savoir quand partir.

    Ils ne seduisent ni les developpeurs ni les joueurs.
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 02:28 PM
    et le PC c'est 2x plus que la PS5 , bien sur les "journalistes" savent ce qu'ils font

    mibugishiden les media ont besoin de xbox , regarde le PC fait lui aussi le double d’intérêt vis a vis de la PS5 mais ils n'en parlent pas ? pourquoi ? parceque ca ne genere pas de clics et donc de revenu
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:33 PM
    skuldleif Exact, le succes dépendra de deux facteurs :
    - la fin de l'abo en ligne payant !
    - les prix de ventes de la plateforme microsoft alignés sur les prix d'Epic store et de Steam, soit des jeux vendus - 20 pourcents sur PC
    - bien sur, la possibilité d'acheter et jouer directement chez les concurrents, Epic games, Valve, GOG et autres

    Donc c'est pas gagné
    zekk posted the 01/30/2026 at 02:34 PM
    Les Pro-M qui te sortent depuis trois générations que la prochaine sera la bonne, tout en disant que c’est nul la guerre des consoles
    masharu posted the 01/30/2026 at 02:34 PM
    skuldleif Le "PC" c'est essentiellement Steam, pas le Microsoft Store.
    altendorf posted the 01/30/2026 at 02:35 PM
    zekk Pour ensuite te dire que le PC c'est la vie depuis le début
    zekk posted the 01/30/2026 at 02:37 PM
    altendorf
    jenicris posted the 01/30/2026 at 02:40 PM
    altendorf zekk
    mithrandir posted the 01/30/2026 at 02:41 PM
    ouroboros4 relais n°1 pour les bads news Xbox, merci pour les infos^^
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 02:43 PM
    mithrandir bah écoute si tu veux poster des news positives Xbox je t'en prie.
    Bonne chance pour en trouver Cela-dit.
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:44 PM
    zekk tu sais c'est comme les supporters de l'OM, on lache rien et on veut retrouver notre belle XBOX 360
    mithrandir posted the 01/30/2026 at 02:46 PM
    ouroboros4 nan mais amusez-vous hein, je veux pas vous priver de ça, ça a l'air de vous stimuler, c'est beau à voir
    mibugishiden posted the 01/30/2026 at 02:49 PM
    skuldleif les medias c'est qu'une petite partie de cette industrie, on peut se passer d'eux, la majorité des clients ne regardent meme pas les medias.
    pcverso posted the 01/30/2026 at 02:57 PM
    mithrandir
    walterwhite posted the 01/30/2026 at 03:00 PM
    Microsoft n’a su séduire que les rats depuis 10 ans qui sont habitués à tout gratter et ne pas payer le juste prix des choses. Et les rats ça n’attirent personne, logique qu’ils sont de plus en plus isolé et ignoré.
    negan posted the 01/30/2026 at 03:00 PM
    La vraie analyse a tiré de ça c'est que la PS et la NS sont a 40% c'est a dire un score de merde.

    Que la Xbox Est a la ramasse c'est pas nouveau mais que les consoles leader se font littéralement chié a la gueule par les développeurs qui privilégie le PC en grande pompe c'est tout sauf une bonne nouvelle pour les consoles .
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 03:02 PM
    masharu le PC c'est essentiellement des versions windows
    masharu posted the 01/30/2026 at 03:05 PM
    skuldleif Oui et Excel n'est pas sur Xbox pour autant.
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 03:09 PM
    masharu "la Xbox next gen" pourquoi tu me parle du xbox actuel?
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 03:11 PM
    mibugishiden les merdes ont besoin des media pour s'astiquer
    jaysennnin posted the 01/30/2026 at 03:13 PM
    xbox is dead episode 4540
    jaysennnin posted the 01/30/2026 at 03:15 PM
    masharu et pourtant ...
    https://youtu.be/9tErxq8x1bE?si=k7MYthKw6EkwLjJK
    fiveagainstone posted the 01/30/2026 at 03:15 PM
    Des news positives on peut en trouver. Quand on voit Fable, Halo, Forza horizon 6, Gears...il y a des bons jeux à venir.

    On a bien compris que le hardware bidait.
    walterwhite posted the 01/30/2026 at 03:17 PM
    skuldleif C’est l’heure de tes cachets et de la camisole.
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 03:17 PM
    jaysennnin arrete c'est avec edge ,pas d'installation
    jaysennnin posted the 01/30/2026 at 03:19 PM
    skuldleif il n'a pas précisé, excel, c'est excel que ce soit installé ou non
    cyr posted the 01/30/2026 at 03:42 PM
    Toute façon on arrive a la fin de gen. La xbox série est condamnée. Vaut mieux mettre le paquet sur la prochaine
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 03:47 PM
    jaysennnin Arrêtez avec XBOX is dead .. XBOX is everywhere !!
    zekk posted the 01/30/2026 at 03:52 PM
    jaysennnin personne n'a dit ça ici...
    xylander posted the 01/30/2026 at 04:28 PM
    Je n'ai plus aucune confiance en Xbox. Il faudrait un miracle digne de Lourdes pour que je change d'avis.
    romgamer6859 posted the 01/30/2026 at 04:30 PM
    Tout le monde parle de la prochaine console, wait and see, je demande à voir.
    Moi aussi j'ai imaginé des choses mais vaut mieux se limiter au présent pour l'instant.
    On a aucune certitude sur le fait que ce soit plus qu'un pc avec une interface xbox app pc au launch, regardez les soucis qu'il y a sur la rog ally actuellement sur des conflits de mises à jour, ça fait rêver (oui je sais tout peut changer, m'enfin à l'heure actuelle c'est bancal, ça c'est factuel).

    jenicris

    J'attends à fond les jeux xbox mais avoir confiance en eux loul.
    micheljackson posted the 01/30/2026 at 05:01 PM
    Ils ont perdu les gens avec leurs noms inintelligibles "one, serie X,S"
    Ils auraient du mettre un numéro comme Sony.
    akinen posted the 01/30/2026 at 05:12 PM
    micheljackson ils pouvaient pas parce que la xbox 2 aurait été face à la PS3. Après ils auraient pu passer outre mais ils ont continués dans leur delire.

    Nintendo a compris après la wiiU. La switch 2 ne créé aucun quiproquo. Meme une grand mère comprendra que la 2 c’est mieux que la 1.
    yanssou posted the 01/30/2026 at 05:24 PM
    micheljackson La Xbox 720 digne successeur de la 360
    micheljackson posted the 01/30/2026 at 05:28 PM
    akinen
    ils pouvaient pas parce que la xbox 2 aurait été face à la PS3
    ça me fait penser au sketch des Inconnus avec les mecs du marketting : "il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont"
    Quitte à prendre les gens pour des demeurés, ils auraient pu appeler la 360 la "Xbox 4" pour contrer Sony et sa PS3

    yanssou
    Et 20 ans plus tard : "Papa tu m'achètes une Xbox 11520 ?"
    Je crois que le résultat aurait été le même en fait
    yanssou posted the 01/30/2026 at 05:41 PM
    micheljackson
    51love posted the 01/30/2026 at 05:59 PM
    C'est quand meme étrange de voir une console Nintendo avec le meme niveau d'intérêt chez les dev que PlayStation, a 40%.

    C'est pas arrivé depuis combien d'années décennies ?

    1. C'est plutôt de bon augure pour la S2, après le succès de la 1, les jeux tiers qui s'y sont vendus correctement (TW3 en AAA) et les indés, l'intérêt est grandissant.

    Et si dans 5 a 10 ans, avec la fusion globale des catalogues PC/salon/portable, une console Nintendo ne devenait plus uniquement une console d'appoint ?

    2. C'est même plutôt étonnant, de voir la PS5 si basse a 40%. Sony devrait s'y intéresser.

    3. Le PC est logiquement tout en haut, 80%, c'est l'architecture universelle, c'est celle où il n'y a pas de génération et ou les jeux peuvent se vendre pendant des décennies sans se soucier des problèmes de rétrocompatibilité console, de patch d upgrade, etc... Alors qu'ils ont autre chose à foutre que de revenir bosser sur un jeu sorti depuis presque 10 ans...

    Après le gap est colossal avec les autres plateformes.

    Microsoft va résoudre le problème en adoptant cette architecture PC, mais Sony ferait bien d'en faire autant en ajoutant cette compatibilité native avec les jeux qui sortent sur PC, tout en se gardant la possibilité de rendre leur jeux maisons consoles incompatible avec les autres OS comm Windows, ce qui permet de garder le controle sur le deployment PC et d'éviter le piratage day one.
    cyr posted the 01/30/2026 at 06:01 PM
    micheljackson le nom c'est qu'un détails. Je pense pas que ça une importance.

    Bon peut-être que dans 50 ans un mec qui se lance dans la collection des consoles xbox, achète la xbox one, pensant que c'est la première, ensuite trouve la xbox 360, et va trouver un vendeur pour lui demander s'il a la xbox 2, xbox 3, ........xbox 358, xbox 359.....

    Non c'est pas drôle
    micheljackson posted the 01/30/2026 at 06:16 PM
    cyr
    Bah non c'est important un nom, la Wii "U" a couté cher à Nintendo, s'ils l'avaient appelée "Wii 2" je suis persuadé que l'histoire aurait été différente.
    brook1 posted the 01/30/2026 at 06:17 PM
    Le PC est logiquement en haut à cause des indés qui plébiscitent cette plateforme, ce qui est logique pour eux.
    heracles posted the 01/30/2026 at 06:36 PM
    Normal c'est du brun
    51love posted the 01/30/2026 at 06:37 PM
    brook1 à cause ?

    La GDC c'est global, c'est pas un salon indé.

    Et il y a un panel de 2300 dev qui ont été interrogé, cest déjà représentatif.

    Si le PC est aussi haut à 80% c'est justement parce que c'est la plateforme où tout sort (sauf rare cas comme les constructeurs de console, mais la aussi les lignes bougent), parce qu'elle intéresse presque tout le monde, indés comme gros éditeurs.
    jenicris posted the 01/30/2026 at 06:42 PM
    brook1
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 07:18 PM
    brook1 51love alors ya plus d'indé qu'avant mais genre vraiment enormement + , parcequ'en 2021 le pc etait à 58%
    51love posted the 01/30/2026 at 07:55 PM
    brook1 skuldleif je comprends tjs pas le parallèle entre indé et ce sondage.

    C'est pas une enquête axé sur les indes que je sache, et ça explique pas les 40% d'écart entre le PC et les PS5 / NS2 qui elles aussi intéressent tout de même bcp les indes.

    Historiquement bcp de dev occidentaux sont aussi plus PC que console, et les Jap plus console.

    Sauf que les consoles progressent moins sur les jeux plutôt typé PC, que le PC sur les jeux plutôt console.

    Et aussi les marchés émergents en Asie, Chine et Corée, eux clairement ce sont des dev PC, et si certains sont allés à la GDC, forcément..

    Après oui il y a plus d indé sur PC, mais c'est qu'une partie de l'équation, sur le PC il y a surtout plus de tout, et pas que des indés.
    newtechnix posted the 01/30/2026 at 07:59 PM
    A mon avis c'est un peu le fruit récolté de la façon dont traite Microsoft ses studio tiers....projets annulés, restructuration, licenciements, fermeture de studio...résultat les développeurs ont de base une mauvaise opinion sur la façon dont Microsoft traite les développeurs donc derrière c'est un sondage sans surprise.

    Personnellement le dernier Xbox Showcase par conter donne une image positive sur le travail des studios et mets en avant les développeurs et le processus de création. Ces vidéos arrivent trop tard et sont peu nombreuses hélas pour qu'on puisse inverser la perception de Microsoft
    maxx posted the 01/30/2026 at 08:01 PM
    J'espère vraiment que les devs continueront de la supporter. MS semble être passé a autre choses avec leur cloud, leur handheld et le prochain hardware. Que la prochaine Xbox soit un espèce de PC dans l'idée c'est une excellente chose, a voir dans l'application. Mais faut pas oublier qu'il y des dizaines de millions de personnes qui ont une Series et que vu le contexte actuel, je souhaite vraiment que ces joueurs bénéficieront de tous les jeux multi et indés jusqu'à 2030 ou plus, a l'image d'une PS5 qui va durer très longtemps.
    La Switch 2 et les handheld vont peut être d'ailleurs aider la Series S a tenir sur la durée.
    romgamer6859 posted the 01/30/2026 at 08:15 PM
    jenicris un avvis sur ce que j'ai dit plus haut?
    jenicris posted the 01/30/2026 at 08:22 PM
    romgamer6859 ça sera clairement un PC avec skin Xbox. Si c'est comme le Rog Ally c'est pas la peine
    De toute façon pour l'essentiel des joueurs ils sont tiers désormais Xbox, comment leur faire confiance après cette génération ? Perso je vois pas
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 08:24 PM
    jenicris exacte. Ce sera un PC déguisé en Xbox. Triste si c'est ça.
    romgamer6859 posted the 01/30/2026 at 08:26 PM
    jenicris et en sortant les jeux partout tu prends pas les 100%, uniquement 70% sur a vente d'un jeu.

    jenicris
    je pense aussi que ce sera juste un pc avec un skin xbox, avant je pensais que ce serait plus que ça, mais non.
    51love posted the 01/30/2026 at 08:36 PM
    ouroboros4 c'est déjà le cas des consoles actuelles qui sont des machines sous architecture PC x86.

    Ce sont déjà des PC déguisés, fermés, avec quelques spécificités qui n'apportent de toute façon grand chose, mais surtout des problèmes de compatibilité pour le futur, des qu'on sort d'une architecture parfaitement universelle.

    Autant avoir la même chose que Valve, en ajoutant une couche de compatibilité vers le PC si besoin, avec son propre OS et un layer comme proton. Ou comme Microsoft qui a de toute façon Windows.

    Donc dans pas longtemps PlayStation aura aussi le sien, et la console niveau hardware sera une sorte de PS5 en plus moderne, mais surtout avec des layer de compatibilité vers la portable et le PC. A quoi bon s'emmerder avec 3 architectures différentes ? La vraie optimisation elle passe par la et la simplification.
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 08:39 PM
    romgamer6859 tu as conscience que "skin Xbox" implique bcps de chose , des chose qui concerne un joueur console ?
    Bref quitte Xbox , je te le dis depuis le début le physique disparaîtra ,tu n'aime pas le gamepass ,tu as une PS5
    Faut quitter la
    jenicris posted the 01/30/2026 at 08:39 PM
    ouroboros4 autant prendre un PC classiques qui aura une tonne d'avantages en plus.

    romgamer6859 de plus avec l'ouverture à d'autres store, les ventes via le store Xbox vont sûrement s'effondrer. Et du coup ils perdrons les 30% des tiers

    Pourquoi acheter un jeu sur un store Xbox qui coûte plus cher que sur Steam ?
    51love posted the 01/30/2026 at 08:47 PM
    jenicris Pas forcement, un PC classique aura tous les avantages de l'univers PC, la liberté, la customisation sur mesure, mais une console / PC fermée, aura tjs un avantage en terme de stabilité, de simplicité.

    Tout depend ton besoin.

    Que sous le capeau, ça soit une architecture PC ou une architecture exotique, dans les faits, ça change rien, et le grand public qui ne comprend pas ça, s'en contre fou de toute façon.
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 08:47 PM
    51love sur console ça reste bien plus agréable et fluide que sur PC.
    Tu as un matériel penser pour être de À à Z comme une console.
    Un PC ça restera toujours un matériel tournant sous un OS dédié pour plein de tâches avec plein de truc qui tourne en arrière plan et dont tu n'as pas besoin sur console.
    Ça fait toute la différence
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 08:48 PM
    Donc si Xbox devient une console tournant sous Windows avec un skin mode console ce sera sans moi
    51love posted the 01/30/2026 at 08:51 PM
    ouroboros4 Non c'est faux, si demain Sony sort une Playstation 6 sur une architecture 100% universelle, 100% PC, mais qu'elle est fermée, qu'elle se vend bien, elle aura la même simplicité et la même stabilité qu'offre une console.

    Parce que si elle se vend bien, les dev feront comme ajd, du parametrage specifique pour soigner la version. Si elle se vend mal ou que le jeu n'est pas optimisé pour Playstation? Il aura le mérite d'etre compatible, comme avec la future Xbox qui aura les jeux Jap au moins par defaut.
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 08:53 PM
    51love le futur nous le dira. En tout cas la direction que désire prendre MS ça ne m'intéresse pas.
    En tout cas avec la PS6 rien ne semble allez dans ce sens et moi ça m'arrange.
    jenicris posted the 01/30/2026 at 08:53 PM
    51love au vu de ce qui se dit ça sera un PC fermé avec skin Xbox sans les avantages d'un PC traditionnel.
    Kepler parle de 1200 balles.

    Ça sent le bide énorme, et ça sera pas destiné au grand public. Ca sera un truc ultra de niche.
    romgamer6859 posted the 01/30/2026 at 09:00 PM
    skuldleif
    jenicris

    ça n'a rien à voir avec moi, tu crois qu'ils vont faire des efforts? Tout ce qu'on observe c'est factuel, COD n'a pas rapporté autant que prévu, l'abo est trop cher, le hardware est mort, sortir les jeux ailleurs rapporte pas autant que prévu... microsoft s'en tape de xbox.
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 09:01 PM
    jenicris pour le prix oui ils vont droit dans le mur. Personne ne dépensera. Une telle somme pour ça.
    jenicris posted the 01/30/2026 at 09:05 PM
    romgamer6859 du moment qu'ils continuent a sortir des jeux comme Fable ou FH6, c'est le plus important. Y a rien de plus important que les jeux.

    ouroboros4 surtout pour une marque que quasi plus personne veut.
    Même si Sony sortait une console a 1200 balles, ça serait bide direct, alors Microsoft...
    skuldleif posted the 01/30/2026 at 09:09 PM
    romgamer6859 c'est bien quitte
    51love posted the 01/30/2026 at 09:20 PM
    ouroboros4 jenicris oui apres, je parle pas du business model.

    Mais au dela de 500-600 balles, compliqué d'attiré le grand public, surtout que des NS2, des PS5 sont accessibles, attirantes, comment justifier un tel écart de prix pour espérer leur faire de l'ombre? C'est impossible.

    Donc oui derrière, libre a chacun d'etre intéressé ou non, dans tous les cas c'est pas pour moi non plus, peu importe le prix.

    Si j'ai voulu me faire ma propre console de salon il y a 16 ans, c'était bien parce que j'avais envie de m’éloigner des constructeurs, pour tout un tas de raison.

    Ma priorité ça reste les jeux, et c'était d'avoir cette liberté totale de matos, de plateforme, et déjà a l'époque, on commençait a faire le constat que marché allait tendre vers le multi plateforme, le maitre mot allait devenir l'accessibilité au plus grand nombre.

    C'est une tres bonne chose pour les joueurs, les editeurs tiers et les dev plus generalement, si les consoles viennent a faire tourner les binaires de jeux PC dans un futur proche, comme base, tout sera plus simple, accessible, plus optimisé / optimisable, que d'avoir des trucs exotiques à l'ancienne, qui font chier le dev, et qui pouvaient mettent en péril certains portage car plus coûteux. On a plus besoin de ça a notre époque.

    Mais ça ne change rien à l'équation de mon coté, je préfère la liberté, la customisation, la qualité que peut m'offrir une config custom.

    Et ça ne retire rien a l’Intérêt d'avoir une machine fermée, qui a ses propres avantages et qui continueront d'en avoir tant qu'elles existeront.
    romgamer6859 posted the 01/30/2026 at 09:35 PM
    jenicris
    Je me demande à quoi sert une next gen en l'état, je veux que les dev optimisent leurs jeux à MORT. Si GTA V tourne sur une 360, aucune excuse.
