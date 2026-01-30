Un sondage réalisé à la GDC révèle que deux fois plus de développeurs préfèrent créer des jeux sur PS5 ou Switch 2 plutôt que sur Xbox.
La plateforme préféré des développeurs reste néanmoins le PC.
(sondage réalisé sur 2300 professionnels de l'industrie)
Ce n'est malheureusement pas si étonnant...
posted the 01/30/2026 at 02:08 PM by ouroboros4
les XSX XSS n'auront jamais moins de support des tiers que ce qu'elles ont maintenant et ce support est le plus important de toutes les xbox
cf aucun gros editeurs jap qui ne sort pas ses jeux sur xbox , alors qu'avant si
"malheureusement"
tu le pense vraiment ?
Encore moins de raison de l'acheter vu aussi son prix
rogeraf ils vont dissoudre xbox avec le pc ,pas forcément un pari gagnant mais de quoi neutraliser la necessité d'une part de marché conséquente
Ils ne seduisent ni les developpeurs ni les joueurs.
mibugishiden les media ont besoin de xbox , regarde le PC fait lui aussi le double d’intérêt vis a vis de la PS5 mais ils n'en parlent pas ? pourquoi ? parceque ca ne genere pas de clics et donc de revenu
- la fin de l'abo en ligne payant !
- les prix de ventes de la plateforme microsoft alignés sur les prix d'Epic store et de Steam, soit des jeux vendus - 20 pourcents sur PC
- bien sur, la possibilité d'acheter et jouer directement chez les concurrents, Epic games, Valve, GOG et autres
Donc c'est pas gagné
Bonne chance pour en trouver Cela-dit.
Que la Xbox Est a la ramasse c'est pas nouveau mais que les consoles leader se font littéralement chié a la gueule par les développeurs qui privilégie le PC en grande pompe c'est tout sauf une bonne nouvelle pour les consoles .
On a bien compris que le hardware bidait.
Moi aussi j'ai imaginé des choses mais vaut mieux se limiter au présent pour l'instant.
On a aucune certitude sur le fait que ce soit plus qu'un pc avec une interface xbox app pc au launch, regardez les soucis qu'il y a sur la rog ally actuellement sur des conflits de mises à jour, ça fait rêver (oui je sais tout peut changer, m'enfin à l'heure actuelle c'est bancal, ça c'est factuel).
jenicris
J'attends à fond les jeux xbox mais avoir confiance en eux loul.
Ils auraient du mettre un numéro comme Sony.
Nintendo a compris après la wiiU. La switch 2 ne créé aucun quiproquo. Meme une grand mère comprendra que la 2 c’est mieux que la 1.
ils pouvaient pas parce que la xbox 2 aurait été face à la PS3
ça me fait penser au sketch des Inconnus avec les mecs du marketting : "il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont"
Quitte à prendre les gens pour des demeurés, ils auraient pu appeler la 360 la "Xbox 4" pour contrer Sony et sa PS3
yanssou
Et 20 ans plus tard : "Papa tu m'achètes une Xbox 11520 ?"
Je crois que le résultat aurait été le même en fait
C'est pas arrivé depuis combien d'années décennies ?
1. C'est plutôt de bon augure pour la S2, après le succès de la 1, les jeux tiers qui s'y sont vendus correctement (TW3 en AAA) et les indés, l'intérêt est grandissant.
Et si dans 5 a 10 ans, avec la fusion globale des catalogues PC/salon/portable, une console Nintendo ne devenait plus uniquement une console d'appoint ?
2. C'est même plutôt étonnant, de voir la PS5 si basse a 40%. Sony devrait s'y intéresser.
3. Le PC est logiquement tout en haut, 80%, c'est l'architecture universelle, c'est celle où il n'y a pas de génération et ou les jeux peuvent se vendre pendant des décennies sans se soucier des problèmes de rétrocompatibilité console, de patch d upgrade, etc... Alors qu'ils ont autre chose à foutre que de revenir bosser sur un jeu sorti depuis presque 10 ans...
Après le gap est colossal avec les autres plateformes.
Microsoft va résoudre le problème en adoptant cette architecture PC, mais Sony ferait bien d'en faire autant en ajoutant cette compatibilité native avec les jeux qui sortent sur PC, tout en se gardant la possibilité de rendre leur jeux maisons consoles incompatible avec les autres OS comm Windows, ce qui permet de garder le controle sur le deployment PC et d'éviter le piratage day one.
Bon peut-être que dans 50 ans un mec qui se lance dans la collection des consoles xbox, achète la xbox one, pensant que c'est la première, ensuite trouve la xbox 360, et va trouver un vendeur pour lui demander s'il a la xbox 2, xbox 3, ........xbox 358, xbox 359.....
Non c'est pas drôle
Bah non c'est important un nom, la Wii "U" a couté cher à Nintendo, s'ils l'avaient appelée "Wii 2" je suis persuadé que l'histoire aurait été différente.
La GDC c'est global, c'est pas un salon indé.
Et il y a un panel de 2300 dev qui ont été interrogé, cest déjà représentatif.
Si le PC est aussi haut à 80% c'est justement parce que c'est la plateforme où tout sort (sauf rare cas comme les constructeurs de console, mais la aussi les lignes bougent), parce qu'elle intéresse presque tout le monde, indés comme gros éditeurs.
C'est pas une enquête axé sur les indes que je sache, et ça explique pas les 40% d'écart entre le PC et les PS5 / NS2 qui elles aussi intéressent tout de même bcp les indes.
Historiquement bcp de dev occidentaux sont aussi plus PC que console, et les Jap plus console.
Sauf que les consoles progressent moins sur les jeux plutôt typé PC, que le PC sur les jeux plutôt console.
Et aussi les marchés émergents en Asie, Chine et Corée, eux clairement ce sont des dev PC, et si certains sont allés à la GDC, forcément..
Après oui il y a plus d indé sur PC, mais c'est qu'une partie de l'équation, sur le PC il y a surtout plus de tout, et pas que des indés.
Personnellement le dernier Xbox Showcase par conter donne une image positive sur le travail des studios et mets en avant les développeurs et le processus de création. Ces vidéos arrivent trop tard et sont peu nombreuses hélas pour qu'on puisse inverser la perception de Microsoft
La Switch 2 et les handheld vont peut être d'ailleurs aider la Series S a tenir sur la durée.
De toute façon pour l'essentiel des joueurs ils sont tiers désormais Xbox, comment leur faire confiance après cette génération ? Perso je vois pas
jenicris
je pense aussi que ce sera juste un pc avec un skin xbox, avant je pensais que ce serait plus que ça, mais non.
Ce sont déjà des PC déguisés, fermés, avec quelques spécificités qui n'apportent de toute façon grand chose, mais surtout des problèmes de compatibilité pour le futur, des qu'on sort d'une architecture parfaitement universelle.
Autant avoir la même chose que Valve, en ajoutant une couche de compatibilité vers le PC si besoin, avec son propre OS et un layer comme proton. Ou comme Microsoft qui a de toute façon Windows.
Donc dans pas longtemps PlayStation aura aussi le sien, et la console niveau hardware sera une sorte de PS5 en plus moderne, mais surtout avec des layer de compatibilité vers la portable et le PC. A quoi bon s'emmerder avec 3 architectures différentes ? La vraie optimisation elle passe par la et la simplification.
Bref quitte Xbox , je te le dis depuis le début le physique disparaîtra ,tu n'aime pas le gamepass ,tu as une PS5
Faut quitter la
romgamer6859 de plus avec l'ouverture à d'autres store, les ventes via le store Xbox vont sûrement s'effondrer. Et du coup ils perdrons les 30% des tiers
Pourquoi acheter un jeu sur un store Xbox qui coûte plus cher que sur Steam ?
Tout depend ton besoin.
Que sous le capeau, ça soit une architecture PC ou une architecture exotique, dans les faits, ça change rien, et le grand public qui ne comprend pas ça, s'en contre fou de toute façon.
Tu as un matériel penser pour être de À à Z comme une console.
Un PC ça restera toujours un matériel tournant sous un OS dédié pour plein de tâches avec plein de truc qui tourne en arrière plan et dont tu n'as pas besoin sur console.
Ça fait toute la différence
Parce que si elle se vend bien, les dev feront comme ajd, du parametrage specifique pour soigner la version. Si elle se vend mal ou que le jeu n'est pas optimisé pour Playstation? Il aura le mérite d'etre compatible, comme avec la future Xbox qui aura les jeux Jap au moins par defaut.
En tout cas avec la PS6 rien ne semble allez dans ce sens et moi ça m'arrange.
Kepler parle de 1200 balles.
Ça sent le bide énorme, et ça sera pas destiné au grand public. Ca sera un truc ultra de niche.
jenicris
ça n'a rien à voir avec moi, tu crois qu'ils vont faire des efforts? Tout ce qu'on observe c'est factuel, COD n'a pas rapporté autant que prévu, l'abo est trop cher, le hardware est mort, sortir les jeux ailleurs rapporte pas autant que prévu... microsoft s'en tape de xbox.
ouroboros4 surtout pour une marque que quasi plus personne veut.
Même si Sony sortait une console a 1200 balles, ça serait bide direct, alors Microsoft...
Mais au dela de 500-600 balles, compliqué d'attiré le grand public, surtout que des NS2, des PS5 sont accessibles, attirantes, comment justifier un tel écart de prix pour espérer leur faire de l'ombre? C'est impossible.
Donc oui derrière, libre a chacun d'etre intéressé ou non, dans tous les cas c'est pas pour moi non plus, peu importe le prix.
Si j'ai voulu me faire ma propre console de salon il y a 16 ans, c'était bien parce que j'avais envie de m’éloigner des constructeurs, pour tout un tas de raison.
Ma priorité ça reste les jeux, et c'était d'avoir cette liberté totale de matos, de plateforme, et déjà a l'époque, on commençait a faire le constat que marché allait tendre vers le multi plateforme, le maitre mot allait devenir l'accessibilité au plus grand nombre.
C'est une tres bonne chose pour les joueurs, les editeurs tiers et les dev plus generalement, si les consoles viennent a faire tourner les binaires de jeux PC dans un futur proche, comme base, tout sera plus simple, accessible, plus optimisé / optimisable, que d'avoir des trucs exotiques à l'ancienne, qui font chier le dev, et qui pouvaient mettent en péril certains portage car plus coûteux. On a plus besoin de ça a notre époque.
Mais ça ne change rien à l'équation de mon coté, je préfère la liberté, la customisation, la qualité que peut m'offrir une config custom.
Et ça ne retire rien a l’Intérêt d'avoir une machine fermée, qui a ses propres avantages et qui continueront d'en avoir tant qu'elles existeront.
Je me demande à quoi sert une next gen en l'état, je veux que les dev optimisent leurs jeux à MORT. Si GTA V tourne sur une 360, aucune excuse.