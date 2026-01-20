profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 590
visites since opening : 1254817
ouroboros4 > blog
Bientôt des nouvelles pour les 40 ans de Metroid ?
Cette année, nous fêterons les 40 ans de la saga des jeux Metroid.

En attendant d'avoir, espérons, d'agréables surprise, on s'aperçoit que Nintendo a répertorié tous les jeux Metroid disponibles sur Switch et Switch 2 !

- Metroid Prime 4 Beyond - Metroid Prime Remastered
- Metroid Dread
- Metroid (NES- Nintendo Classics)
- Metroid Zero Mission (GBA - Nintendo Classics)
- Super Metroid (SNES- Nintendo Classics)
- Metroid II Return of Samus (Game Boy - Nintendo Classics)
- Metroid Fusion (GBA - Nintendo Classics)

Avez-vous des attentes particulières ?



https://x.com/i/status/2013421389064400929
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/20/2026 at 08:51 AM by ouroboros4
    comments (13)
    mrvince posted the 01/20/2026 at 08:56 AM
    Un bon jeu ce serait bien. Si c'est pas trop demandé...
    shanks posted the 01/20/2026 at 09:01 AM
    Nintendo a déjà traversé plusieurs annivs, encore plus avec Metroid, sans rien proposer.

    Au mieux MP2 Remastered mais inutile d'en réclamer davantage, ou alors en "surprise" un remaster de Other M (mal aimé mais loin d'être mauvais).
    ouroboros4 posted the 01/20/2026 at 09:02 AM
    shanks un remaster du 2 je signe tout de suite
    tyler33 posted the 01/20/2026 at 09:07 AM
    Une suite à Metroid dread et un remaster de prime 2 serait bien.

    Et après ça il va falloir arrêter la série des prime.
    spazer posted the 01/20/2026 at 09:22 AM
    Si remaster du 2 il y a, ils ont intérêt à trouver une solution/raccourci lors du passage entre les deux mondes. C'est d'un chiant absolu !
    ouroboros4 posted the 01/20/2026 at 09:23 AM
    spazer faudra acheter un Amiibo
    cyr posted the 01/20/2026 at 09:23 AM
    ouroboros4 oublions le 2. Passons au 3 directement.
    ouroboros4 posted the 01/20/2026 at 09:26 AM
    cyr le 2 est l'un des meilleurs
    rogeraf posted the 01/20/2026 at 10:00 AM
    La surprise sera Metroid VR sur PC
    newtechnix posted the 01/20/2026 at 10:09 AM
    le portage de Super Metroid serait la madeleine de Proust mais bon après faut voir qui serait derrière un tel portage.

    Metroid Prime 2 Echoes je serais pas contre beau comme Metroid Prime, un bon concept même si un level design bancal.

    Le Prime 3 est vraiment bof, peu d'idées vraiment lambda...y'a la feature pointage wiimote mais bon hormis le mal aux poignée au bout de 10 minutes.
    akinen posted the 01/20/2026 at 10:24 AM
    shanks effectivement, nintendo respecte que Mario.
    senseisama posted the 01/20/2026 at 11:11 AM
    ouroboros4
    senseisama posted the 01/20/2026 at 11:13 AM
    akinen et bien on a vu ce qu'il on proposé poir les 40 ans de mario. Un film et un remaster...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo