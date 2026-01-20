Cette année, nous fêterons les 40 ans de la saga des jeux Metroid.
En attendant d'avoir, espérons, d'agréables surprise, on s'aperçoit que Nintendo a répertorié tous les jeux Metroid disponibles sur Switch et Switch 2 !
- Metroid Prime 4 Beyond - Metroid Prime Remastered
- Metroid Dread
- Metroid (NES- Nintendo Classics)
- Metroid Zero Mission (GBA - Nintendo Classics)
- Super Metroid (SNES- Nintendo Classics)
- Metroid II Return of Samus (Game Boy - Nintendo Classics)
- Metroid Fusion (GBA - Nintendo Classics)
Avez-vous des attentes particulières ?
https://x.com/i/status/2013421389064400929
Au mieux MP2 Remastered mais inutile d'en réclamer davantage, ou alors en "surprise" un remaster de Other M (mal aimé mais loin d'être mauvais).
Et après ça il va falloir arrêter la série des prime.
Metroid Prime 2 Echoes je serais pas contre beau comme Metroid Prime, un bon concept même si un level design bancal.
Le Prime 3 est vraiment bof, peu d'idées vraiment lambda...y'a la feature pointage wiimote mais bon hormis le mal aux poignée au bout de 10 minutes.