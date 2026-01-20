Cette année, nous fêterons les 40 ans de la saga des jeux Metroid.En attendant d'avoir, espérons, d'agréables surprise, on s'aperçoit que Nintendo a répertorié tous les jeux Metroid disponibles sur Switch et Switch 2 !- Metroid Prime 4 Beyond - Metroid Prime Remastered- Metroid Dread- Metroid (NES- Nintendo Classics)- Metroid Zero Mission (GBA - Nintendo Classics)- Super Metroid (SNES- Nintendo Classics)- Metroid II Return of Samus (Game Boy - Nintendo Classics)- Metroid Fusion (GBA - Nintendo Classics)Avez-vous des attentes particulières ?