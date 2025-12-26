Lors d'un entretien avec le site FRVR, les développeurs d'Ubisoft ont déclaré qu'ils épaulent désormais Nintendo pour « améliorer la prise en charge VRR » des jeux Switch 2. Il ne s'agit pas uniquement des titres conçus par l'éditeur français, mais bien de l'ensemble des jeux actuels et futurs proposés sur la machine.