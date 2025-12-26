profile
Ubisoft viens a la rescousse de nintendo
Lors d'un entretien avec le site FRVR, les développeurs d'Ubisoft ont déclaré qu'ils épaulent désormais Nintendo pour « améliorer la prise en charge VRR » des jeux Switch 2. Il ne s'agit pas uniquement des titres conçus par l'éditeur français, mais bien de l'ensemble des jeux actuels et futurs proposés sur la machine.
https://news.instant-gaming.com/fr/articles/16831-ubisoft-aide-nintendo-a-ameliorer-la-prise-en-charge-vrr-pour-tous-les-jeux-switch-2
    posted the 12/26/2025 at 04:13 PM by senseisama
    comments (13)
    liberty posted the 12/26/2025 at 04:17 PM
    Tant mieux. Je préfère la France avec un Ubisoft fort qu'un Ubisoft pitoyable
    senseisama posted the 12/26/2025 at 04:23 PM
    liberty ubisoft fort????? Tout leur sortent complètement bugué pendant leur 6 premier mois
    k0k0 posted the 12/26/2025 at 04:33 PM
    senseisama Comme la plupart des nouveaux jeux , cela n'est pas unique a Ubisoft
    senseisama posted the 12/26/2025 at 04:34 PM
    k0k0 pas faux. Mais ubisoft c'est le pompon. Des patch de 40go...
    adamjensen posted the 12/26/2025 at 04:34 PM
    Ouh là, dans ce cas, la qualité des jeux concerné risque d’être grandement réduite si ces gars s’en mêlent.
    senseisama posted the 12/26/2025 at 04:35 PM
    adamjensen j'en ai bien peur, hélas
    kidicarus posted the 12/26/2025 at 04:36 PM
    Normal, vu que Ubi soft a conçu un logiciel spécifique pour la switch 2, autant le proposer aux autres.
    Ubi l'a utilisé pour AC Shadow
    burningcrimson posted the 12/26/2025 at 04:37 PM
    À voir mais je suis pas rassuré de les savoir dans les parages... J'aurais préféré Capcom au pire...
    hypermario posted the 12/26/2025 at 04:52 PM
    liberty Ubihard
    cail2 posted the 12/26/2025 at 04:55 PM
    liberty
    Ca tombe bien, leur pôle technologique est au Canada...

    burningcrimson
    Pourquoi, t'es actionnaire chez Capcom ? Si Nintendo demande un coup de main c'est qu'ils ont analysé les outils d'Ubisoft en amont.

    adamjensen
    Confonds pas finition d'un jeu (debug à la catapulte) et optimisation d'un algorythme...
    burningcrimson posted the 12/26/2025 at 04:58 PM
    cail2 Oui je le suis.
    kikoo31 posted the 12/26/2025 at 05:40 PM
    Ubichiotte qui vient à la rescousse
    Lol
    legato posted the 12/26/2025 at 06:02 PM
    Très Ubisoft ont une expertise solide, vivement qu'il revienne à leurs succès a fait c des titres frais et novateur.
