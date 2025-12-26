Lors d'un entretien avec le site FRVR, les développeurs d'Ubisoft ont déclaré qu'ils épaulent désormais Nintendo pour « améliorer la prise en charge VRR » des jeux Switch 2. Il ne s'agit pas uniquement des titres conçus par l'éditeur français, mais bien de l'ensemble des jeux actuels et futurs proposés sur la machine.
posted the 12/26/2025 at 04:13 PM by senseisama
Ubi l'a utilisé pour AC Shadow
Ca tombe bien, leur pôle technologique est au Canada...
burningcrimson
Pourquoi, t'es actionnaire chez Capcom ? Si Nintendo demande un coup de main c'est qu'ils ont analysé les outils d'Ubisoft en amont.
adamjensen
Confonds pas finition d'un jeu (debug à la catapulte) et optimisation d'un algorythme...
Lol