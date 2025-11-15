Chers fans de Corpse Party,



Nous savons à quel point vous attendiez avec impatience la sortie du Corpse Party Tetralogy Pack. Bien que nous ayons déjà commercialisé des titres de la série Corpse Party sur consoles et boutiques numériques en Occident, nous avons été informés que le contenu de plusieurs jeux du Tetralogy Pack n'était pas conforme aux directives actuelles des plateformes. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de commercialiser ces jeux comme prévu et avons donc annulé la sortie physique du Corpse Party Tetralogy Pack, ainsi que la commercialisation numérique des jeux Corpse Party inédits inclus dans le Tetralogy Pack. Nous vous prions de nous excuser pour la confusion et la déception que cela a pu causer. Nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires de MAGES. pour commercialiser Corpse Party II: Darkness Distortion en Occident et nous vous communiquerons plus de détails sur sa sortie dès que possible. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu à XSEED Games et à la franchise Corpse Party.



—XSEED Game

Après Brave X Junction de l'éditeur Rideon, on apprend cette fois par XSEED que (et sans les nommer ici) Nintendo of America a bloqué la sortie la compile de jeux d'horreur Corpse Party Tetralogy Pack, des contenus des jeux de la compile ne respectant pas la réglementation de Nintendo.XSEED a par conséquent décidé purement et simplement d'annuler la sortie en occident.Cette compile des 4 jeux d'horreur de la série Corpse Party est pourtant bien disponible sur NS1 au Japon depuis aout dernier.