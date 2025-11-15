profile
Nintendo bloque aussi la sortie de Corpse Party Tetralogy Pack en occident


Après Brave X Junction de l'éditeur Rideon, on apprend cette fois par XSEED que (et sans les nommer ici) Nintendo of America a bloqué la sortie la compile de jeux d'horreur Corpse Party Tetralogy Pack, des contenus des jeux de la compile ne respectant pas la réglementation de Nintendo.

XSEED a par conséquent décidé purement et simplement d'annuler la sortie en occident.

Chers fans de Corpse Party,

Nous savons à quel point vous attendiez avec impatience la sortie du Corpse Party Tetralogy Pack. Bien que nous ayons déjà commercialisé des titres de la série Corpse Party sur consoles et boutiques numériques en Occident, nous avons été informés que le contenu de plusieurs jeux du Tetralogy Pack n'était pas conforme aux directives actuelles des plateformes. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de commercialiser ces jeux comme prévu et avons donc annulé la sortie physique du Corpse Party Tetralogy Pack, ainsi que la commercialisation numérique des jeux Corpse Party inédits inclus dans le Tetralogy Pack. Nous vous prions de nous excuser pour la confusion et la déception que cela a pu causer. Nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires de MAGES. pour commercialiser Corpse Party II: Darkness Distortion en Occident et nous vous communiquerons plus de détails sur sa sortie dès que possible. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu à XSEED Games et à la franchise Corpse Party.

—XSEED Game


Cette compile des 4 jeux d'horreur de la série Corpse Party est pourtant bien disponible sur NS1 au Japon depuis aout dernier.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/11/corpse-party-tetralogy-pack-canceled-for-the-west
    posted the 11/15/2025 at 09:53 AM by masharu
    comments (5)
    akinen posted the 11/15/2025 at 09:58 AM
    D’un côté ça censure ça et de l’autre le gore, l’horreur, la violence et le sexe non censuré vont bon train dans les productions occidentales.
    hyoga57 posted the 11/15/2025 at 11:08 AM
    Du coup, Corpse Party 2 va également sauter.
    cyr posted the 11/15/2025 at 11:30 AM
    Je sait même pas ce que c'est comme jeux, mais ça m'en touche une sans toucher l'autre..bref ça change rien pour moi.
    sdkios posted the 11/15/2025 at 11:50 AM
    cyr dommage, le premier corpse party est une reference du genre, et un de meilleur jeu horrifique all time.
    burningcrimson posted the 11/15/2025 at 11:59 AM
    Putain mais cette censure inutile quoi.
