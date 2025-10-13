SwitchActu
D'après le TIME
La Nintendo Switch originale a révolutionné le jeu portable. Sa suite, sortie en 2025, en a accru la puissance sans sacrifier la portabilité. Un aperçu de ses performances impressionnantes : une puce Nvidia Tegra T239, associée à des cœurs dédiés au ray tracing et au Deep Learning Super-Sampling (DLSS), permet au nouveau modèle de fonctionner en 4K sur les téléviseurs, tandis que l’écran HDR 7,9 pouces intégré permet de lire les jeux portables en 1080p et 120 Hz, évitant ainsi tout scintillement pendant les parties. Ses 12 Go de mémoire LPDDR5X garantissent également une fluidité optimale dans les mondes ouverts tentaculaires. Lancée en juin, la console s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires la première semaine, ce qui en fait la console Nintendo la plus rapidement vendue de tous les temps.
/ Article original : Time
tags :
posted the 10/13/2025 at 12:30 PM by nicolasgourry
Surtout REVOLUTION sur la taille des machines de moins en moins portable.
il n'y a eu que des améliorations techniques ensuite,
rien de "révolutionnaire", que ça provienne du Time ou du journal local de Roubignoles-sur-Troufion n'y changera rien.
Il faut avouer que Nintendo a révolutionné le monde en mettant Mario Kart World à 89,90 euros
A cause d’eux, Rockstar va ventre GTA 6 à 99,90 euros
Je trouve ça marrant que SwitchActu en fasse un article. Il leur faut vraiment pas grand chose.
Après oui, on peut en débattre, c'est le plus intéressant disons.
On les remercie
Bon après, ça peut toujours se revendre donc ça va
Révolutionné, car il n'y a plus vraiment de barrière entre le jeu portable et salon. On peux commencer sur son canapé et continuer de manière quasi instantanée en déplacement, avec en plus la possibilité du multijoueur à 2.
Mais elle l'a aussi tué, car on abandonne dans une certaine mesure l'aspect pratique: autonomie, taille, poids; mais surtout les jeux ne sont plus conçu pour être joué en portable. Quand on avait jeux étudiés pour pouvoir faire des sessions de quelques minutes (temps de chargement, level design, boucle de gameplay), aujourd'hui la majorité des jeux sont développés avec l'idée qu'on va devoir s'investir et donc investir du temps. Dans le meilleur des cas les développeurs rajoutent des modes ou des quêtes spécifiques dans cette optique.