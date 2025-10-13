profile
La Nintendo Switch a révolutionné le jeu portable ?

D'après le TIME


La Nintendo Switch originale a révolutionné le jeu portable. Sa suite, sortie en 2025, en a accru la puissance sans sacrifier la portabilité. Un aperçu de ses performances impressionnantes : une puce Nvidia Tegra T239, associée à des cœurs dédiés au ray tracing et au Deep Learning Super-Sampling (DLSS), permet au nouveau modèle de fonctionner en 4K sur les téléviseurs, tandis que l’écran HDR 7,9 pouces intégré permet de lire les jeux portables en 1080p et 120 Hz, évitant ainsi tout scintillement pendant les parties. Ses 12 Go de mémoire LPDDR5X garantissent également une fluidité optimale dans les mondes ouverts tentaculaires. Lancée en juin, la console s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires la première semaine, ce qui en fait la console Nintendo la plus rapidement vendue de tous les temps.

SwitchActu / Article original : Time
    posted the 10/13/2025 at 12:30 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    masharu posted the 10/13/2025 at 12:32 PM
    Le Xbox ROG Ally est aussi listé (alors que ça reste un ROG Ally), alors je ne tiendrais pas compte de leur classement.
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 12:33 PM
    Tu peux faire Nicolas ce genre d'articles pour la ROG ALLY, la LEGION GO, ou la dernière ROG XBOX ... Je ne vois pas de révolution, juste une évolution.
    Surtout REVOLUTION sur la taille des machines de moins en moins portable.
    nicolasgourry posted the 10/13/2025 at 12:34 PM
    rogeraf je reprends ce que dit le Time, après on peut débattre, pas de soucis.
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 12:43 PM
    nicolasgourry
    micheljackson posted the 10/13/2025 at 12:58 PM
    La seule révolution c'était la GameBoy,
    il n'y a eu que des améliorations techniques ensuite,
    rien de "révolutionnaire", que ça provienne du Time ou du journal local de Roubignoles-sur-Troufion n'y changera rien.
    icebergbrulant posted the 10/13/2025 at 12:59 PM
    La seule révolution que je connaisse, c’est celle de 1789 !

    Il faut avouer que Nintendo a révolutionné le monde en mettant Mario Kart World à 89,90 euros

    A cause d’eux, Rockstar va ventre GTA 6 à 99,90 euros
    nicolasgourry posted the 10/13/2025 at 01:01 PM
    rogeraf dans l'article c'est pas écrit que la Switch 2 est une révolution, mais "La Nintendo Switch originale a révolutionné le jeu portable", de plus tu parles de "ROG ALLY, la LEGION GO, ou la dernière ROG XBOX" qui sont arrivé après la Nintendo Switch original, je dis juste les faits.
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 01:04 PM
    nicolasgourry Ah j'ai lu trop vite Nicolas je suis sorti du resto sur un limancelo apres un quart de rosé. Moi la révolution je préférais la 3DS pour son écran auto stéréoscopique 3D. J'attendais la feature pour la switch 2, mais tant pis il n'y a en a pas.
    churos45 posted the 10/13/2025 at 01:17 PM
    Article de Time de quelques lignes publiée y'a 4 jours avec un lien affilié Amazon. Sûrement une sorte de pub sponso.

    Je trouve ça marrant que SwitchActu en fasse un article. Il leur faut vraiment pas grand chose.

    Après oui, on peut en débattre, c'est le plus intéressant disons.
    ducknsexe posted the 10/13/2025 at 01:19 PM
    Cest plutot une mini révolution, combiné le côté portable et salon. L invention de l hybride etait une excellente option devenue leur principale voie . Et ne me parler pas des prototype crayon papier jamais sorti, d'autre constructeurs
    hyoga57 posted the 10/13/2025 at 01:28 PM
    icebergbrulant Les Key Card, voilà la vraie révolution.
    icebergbrulant posted the 10/13/2025 at 01:32 PM
    hyoga57
    On les remercie

    Bon après, ça peut toujours se revendre donc ça va
    e3ologue posted the 10/13/2025 at 01:43 PM
    A la fois elle l'a révolutionné et tué par la même occasion.

    Révolutionné, car il n'y a plus vraiment de barrière entre le jeu portable et salon. On peux commencer sur son canapé et continuer de manière quasi instantanée en déplacement, avec en plus la possibilité du multijoueur à 2.

    Mais elle l'a aussi tué, car on abandonne dans une certaine mesure l'aspect pratique: autonomie, taille, poids; mais surtout les jeux ne sont plus conçu pour être joué en portable. Quand on avait jeux étudiés pour pouvoir faire des sessions de quelques minutes (temps de chargement, level design, boucle de gameplay), aujourd'hui la majorité des jeux sont développés avec l'idée qu'on va devoir s'investir et donc investir du temps. Dans le meilleur des cas les développeurs rajoutent des modes ou des quêtes spécifiques dans cette optique.
