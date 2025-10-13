La Nintendo Switch originale a révolutionné le jeu portable. Sa suite, sortie en 2025, en a accru la puissance sans sacrifier la portabilité. Un aperçu de ses performances impressionnantes : une puce Nvidia Tegra T239, associée à des cœurs dédiés au ray tracing et au Deep Learning Super-Sampling (DLSS), permet au nouveau modèle de fonctionner en 4K sur les téléviseurs, tandis que l’écran HDR 7,9 pouces intégré permet de lire les jeux portables en 1080p et 120 Hz, évitant ainsi tout scintillement pendant les parties. Ses 12 Go de mémoire LPDDR5X garantissent également une fluidité optimale dans les mondes ouverts tentaculaires. Lancée en juin, la console s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires la première semaine, ce qui en fait la console Nintendo la plus rapidement vendue de tous les temps.

D'après le TIME