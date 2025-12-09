profile
[Switch 2] Images des dev-kits fuitent en ligne
Alors qu'un gros Nintendo Direct s'apprête à être diffusé d'ici quelques petites heures, des images des kits de développement de la Nintendo Switch 2 fuitent en ligne.


Publiées par la commission nationale de la communication de Taiwan (autorité en charge d'homologuer tout appareil de communication), ces images laissent entrevoir 2 versions du kit de développement :
- Un kit noir, composé de 2 ports USB-C (un pour l'alimentation, l'autre pour la connexion à un PC), un port HDMI, un port ethernet et un port cartouche, dédié donc au développement de titres.
- Un kit blanc, doté d'un port USB-C pour l'alimentation, un port HDMI et ethernet mais qui possède à l'avant deux ports USB classiques en plus du port cartouche. Celui-ci voué au developpement d'accessoires pouvant être branchés sur le dock comme les caméras par exemple.













En plus de ces images du précieux sésame si difficile à obtenir pour les développeurs, un rapport de GameReactor obtenu auprès de devs ne voulant s'afficher lors de la dernière convention Gamescom nous en apprends un peu plus sur les problèmes que rencontrent les studios avec la dernière née du petit artisant :

- Il n'existe aucun processus d'application officiel pour demander un kit de developpement pour la Switch 2.

- Contrairement aux précédentes consoles de Nintendo, l'habituel methode d'approbation des devs n'est pas en place.

- Actuellement, l'allocation des kits de developpement se fait manuellement, un par un et ce, basé spécifiquement sur les jeux et non sur les studios de developpement et leurs passifs.

- Ce processus de sélection parait être très arbitraire et subjectif, influencé par les interêts et préférences internes à Nintendo.

- On ne sait pas si cela est dû à un manque de kit de developpement produit, ou bien s'il s'agit d'une stratégie pour prioriser certains partenaires et certains titres pour le démarrage de la Switch 2, avant qu'il n'y ai plus de dev tiers et donc de concurrences sur la machine.

Des retours qui font donc échos avec ceux relevés par Digital Foundry qui indiquaient les difficultés que peuvent avoir les gros studios a obtenir des kits de developpement, qu'ils devaient sortir leurs titres sur Switch 1 et se reposer uniquement la retro-compatibilité de la Switch 2.

Entre ça et le système de Game Key Cards, la Switch 2 semble être un territoire hostile pour les éditeurs tiers qui, mise a part quelques exceptions, ne s'y retrouvent pas en terme de ventes. En espérant qu'il ne s'agisse que d'un démarrage difficile mais qui s'améliorera avec le temps.
GoNintendo - https://gonintendo.com/contents/52737-new-images-of-nintendo-switch-2-development-kits-published
    comments (12)
    pharrell posted the 09/12/2025 at 08:54 AM
    On dirait une box tv Android...

    Ca respire pas la puissance
    keiku posted the 09/12/2025 at 08:57 AM
    pharrell bah c'est un smartphone
    giru posted the 09/12/2025 at 09:00 AM
    Le processus manuel plutôt qu'automatique pour l'obtention des kits est peut être aussi une façon de limiter l'afflux de merdes shovelwares dans la section Switch 2 de l'eShop dès les premiers mois... Ce qui a longtemps été un gros problème sur Switch (jusqu'aux changements effectués avec le lancement de la Switch 2 en fait).

    Après le kit en lui-même est propre. On dirait presque une Apple TV.
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 09:02 AM
    Ah oui c'est pas terrible si les studios n'arrive pas a obtenir des kits de developpement ... Peu etre des difficulté de rodage de Nintendo au démarrge ca devrait s'arranger. Sinon je vend un kit Switch 2 Pro à 2999 euros. M'écrire en message privé !
    akinen posted the 09/12/2025 at 09:10 AM
    Les photos de devkit sont normalement rares car les dévs sont sous contrat. Le simple fait que ce soit dans la nature, signifie que les avocats de Nintendo sont déjà en train de chercher leur future victime
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 09:12 AM
    giru une sorte de "Seal of Quality" qui dit pas son nom.
    masharu posted the 09/12/2025 at 09:18 AM
    giru Comme les 2 premières années de la NS1. Rien de nouveau.
    cyr posted the 09/12/2025 at 10:02 AM
    Perso du moment que les plus gros éditeurs en ont, c'est le principal.

    Marre de voir une tonne de sous merde sur l'eshop, des jeux style smartphone, ou il y a rien a faire. Qui pullulent, et qui rend la navigation pas faciles....a cause de ça je regader même plus les titres a venir sur switch.
    micheljackson posted the 09/12/2025 at 11:45 AM
    Nintendo devrait sortir un modèle de Switch 2 sans écran comme ça,
    donc moins cher pour ceux qui ne s'intéressent pas au mode portable. (j'en fais partie)
    iglooo posted the 09/12/2025 at 11:55 AM
    'Tain, elle est bien leur équerre, je veux la même
    micheljackson +1.
    patrickleclairvoyant posted the 09/12/2025 at 12:44 PM
    Un leak de dev kit après la sortie de la console sert à quelque chose ? À part parler pour parler
    sandman posted the 09/12/2025 at 12:56 PM
    patrickleclairvoyant XD ils vont pirater la switch 2 avec des photos du dev kit, ils sont forts les hackers XD
