Alors qu'un gros Nintendo Direct s'apprête à être diffusé d'ici quelques petites heures, des images des kits de développement de la Nintendo Switch 2 fuitent en ligne.
Publiées par la commission nationale de la communication de Taiwan (autorité en charge d'homologuer tout appareil de communication), ces images laissent entrevoir 2 versions du kit de développement :
- Un kit noir, composé de 2 ports USB-C (un pour l'alimentation, l'autre pour la connexion à un PC), un port HDMI, un port ethernet et un port cartouche, dédié donc au développement de titres.
- Un kit blanc, doté d'un port USB-C pour l'alimentation, un port HDMI et ethernet mais qui possède à l'avant deux ports USB classiques en plus du port cartouche. Celui-ci voué au developpement d'accessoires pouvant être branchés sur le dock comme les caméras par exemple.
En plus de ces images du précieux sésame si difficile à obtenir pour les développeurs, un rapport de GameReactor
obtenu auprès de devs ne voulant s'afficher lors de la dernière convention Gamescom nous en apprends un peu plus sur les problèmes que rencontrent les studios avec la dernière née du petit artisant :
- Il n'existe aucun processus d'application officiel pour demander un kit de developpement pour la Switch 2.
- Contrairement aux précédentes consoles de Nintendo, l'habituel methode d'approbation des devs n'est pas en place.
- Actuellement, l'allocation des kits de developpement se fait manuellement, un par un et ce, basé spécifiquement sur les jeux et non sur les studios de developpement et leurs passifs.
- Ce processus de sélection parait être très arbitraire et subjectif, influencé par les interêts et préférences internes à Nintendo.
- On ne sait pas si cela est dû à un manque de kit de developpement produit, ou bien s'il s'agit d'une stratégie pour prioriser certains partenaires et certains titres pour le démarrage de la Switch 2, avant qu'il n'y ai plus de dev tiers et donc de concurrences sur la machine.
Des retours qui font donc échos avec ceux relevés par Digital Foundry qui indiquaient les difficultés que peuvent avoir les gros studios a obtenir des kits de developpement, qu'ils devaient sortir leurs titres sur Switch 1 et se reposer uniquement la retro-compatibilité de la Switch 2.
Entre ça et le système de Game Key Cards, la Switch 2 semble être un territoire hostile pour les éditeurs tiers qui, mise a part quelques exceptions, ne s'y retrouvent pas en terme de ventes. En espérant qu'il ne s'agisse que d'un démarrage difficile mais qui s'améliorera avec le temps.
