Si vous vouliez une petite mise à jour sur cette affaire des plus intrigantes, sachez que l'ex-premier ministre du Japon, Fumio Kishida, dit vouloir s'en occuper. Voilà, il n'y a pas grand chose. On pourrait s'arrêter là, mais je vais revenir sur ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont pas à la page pour compléter cet article.Donc pour rappel, depuis 2 ans maintenant les systèmes américains de transactions bancaires VISA et MasterCard s'attaquent ardemment au marché japonais, demandant aux différentes entreprises de commerces en ligne de supprimer les contenus pour adulte de leur plateforme, ou dans le cas contraires ces entreprises ne pourraient plus utiliser leur système de transaction pour les paiements des consommateurs. On parle bien souvent de contenus érotiques et pornographiques mais "contenu pour adulte" inclus également l'horreur et le gore. C'est évidemment de la censure et faites par des acteurs dont leur seule raison d'exister est de veiller au bon fonctionnement des transactions bancaires.Plusieurs sites et entreprises connus même chez nous ont donc cédé à ce chantage : DMM (qui est un équivalent de Steam au Japon, Koei Tecmo a des jeux dessus dont leur gacha DOAX Venus Vacation), Melonbook, Pixiv (équivalent de DeviantArt), Skeb ou encore Niconico (le YouTube japonais, propriété de Kadokawa) parmi tant d'autres.Manga Library Z, un site qui permettait via abonnement de lire en ligne des manga et doujin rares introuvables partout ailleurs et créé par l'auteur du manga Love Hina, a du fermer son service à cause du retrait de VISA comme moyen de paiement, au point de faire vivement réagir Yoko Taro qui dénonçait une ingérence américaine sur le commerce japonais en imposant leur vision. VISA s'est même attaqué à Aellune un site de rencontre pour otaku (avant de rétropédaler...) ou encore au site web du studio Yuzusoft qui est un développeur de jeux vidéo de type visual novel.Cietan Kitney, le PDG de VISA Japan, avait déclaré que ces mesures sont nécessaires "pour la bonne image de l'entreprise". Ça doit le saouler vénère que je commande des dessins +18 auprès d'artistes japonais qui ne regarde que moi...Taro Yamada est un des seuls politiciens japonais à s'intéresser à cette affaire et tente depuis 1 an de mobiliser l'opinion publique. Je ne suis pas cette personne sur Twitter et les sites d'information comme Automaton ne relaient pas systématiquement toute évolution au niveau politique, donc je suis un peu comme vous dans l'ignorance surtout ces derniers mois après la dernière affaire que j'ai relayé.On peut donc espérer que le fait de voir l'ex-premier ministre japonais Kishida relayer le tweet de Yamada va redynamiser un peu tout ça, outre les tactiques politiques qu'on peut voir derrière (Yamada invitant les gens à voter pour lui aux prochaines élections...).