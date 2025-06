Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Nintendo le 27 juin 2025, un actionnaire a posé une question sur les cartes à clés de jeu, disant qu'il entend généralement parler de jeux tiers qui ne se vendent pas sur les plateformes Nintendo, et a déclaré que même si les cartes à clés de jeu sont une mesure avec peu d'attrait, de nombreux éditeurs tiers l'utilisent. Ils ont demandé si Game-Key Cards avait quelque chose à voir avec les mauvaises ventes de jeux tiers.Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a commencé sa réponse en expliquant le fonctionnement des cartes de jeu. Il a ensuite dit que l'entreprise travaillera dur pour aider des tiers à vendre leurs jeux, et que la plus grande taille de fichier des jeux Nintendo Switch 2 a entraîné leur création. Il n'a pas répondu à la question sur la façon dont les cartes clés de jeu affectent les ventes de jeux tiers sur Nintendo Switch 2.Un autre actionnaire a partagé une transcription des mêmes questions-réponses, dans laquelle Furukawa a été cité comme disant que les cartes de jeu ont été conçues comme "une option" pour que les éditeurs mettent leurs jeux au détail, et qu'ils ont envisagé des idées (pour les cartes de jeux) avec des éditeurs tiers et ont procédé à la vente de jeux sur le nouveau format physique.