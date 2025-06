... Et deviennent ainsi "Kawaii Girls". Rassurez-vous, les jeux restent disponiblesLes jeux Hentai Girls changent de nom dû au fait que sur le Nintendo eShop de NS2 applique une semi-censure de Nintendo, un shadow ban autrement dit rentre invisible à la recherche au fait que le titre utilise le mot "hentai". Pour contrer cela, l'éditeur et développeur Pakotime annonce changer le nom de ces futurs jeux en "Kawaii Girls".Ces jeux sont des scam je rappelle, parce qu'il n'y a rien de pornographique en plus de non seulement proposer du gameplay shovelware mais utiliser l'IA générative pour créer les artworks.