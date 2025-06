Alors mon article va etre tout petit mais en gros : c'est vraiment joli !



On dirait qu'on utilise l'émulateur dolphin en boostant vraiment les performances.



Bref en esperant la venu prochaine d'autres jeux du type (skies of arcadia ?) gamecube dans le tas. Mais pour le moment c'est top.



Je vais bientot essayer le super jeu de course F zero de sega et nintendo