8 ans plus tard, quasiment jour pour jour (j'ai eu la Switch 1 en Juin 2017) ... c'est le jour et la nuit !Très impressionné par la taille de l'écran, moi qui joue au moins 70% du temps en nomade, ça doit apporter un réel confort.Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment agréable à prendre en main, joysticks et boutons plus grand, les joycons magnétiques paraissent beaucoup plus naturels à insérer.. au niveau de la finition c'est un sans faute pour moi.Maintenant plus qu'à découvrir ce qu'elle a dans le ventre et les jeux !