... ses retours sont très positifs ! On peut voir la console sous toutes ses coutures, les finitions sont incroyables, les Joycons magnétique ont l'air d'avoir un feeling unique. L'écran, HDR, est très lumineux selon Julien Chièze.Une vidéo pour ceux qui voulaient que les influenceurs aient des Nintendo Switch expédiés par Nintendo afin de confirmer leur choix d'avoir précommandé leur Nintendo Switch 2. Finalement, Nintendo permet bien aux influenceurs d'approcher la console et d'en parler librement.

posted the 05/26/2025 at 08:14 PM by suzukube