Sorties

Le doute n'est plus permis, la Switch 2 en a sous le capot !

Cette petite console hybrid fait tout simplement mieux que la Xbox Series S (console de salon je le rappelle) sur le jeu Cyberpunk 2077 !



Nintendo qui, avec 15 Watts, fait mieux que Microsoft avec 100 Watts !

Et pas d'excuse de "Ouais mais la Switch 2 est plus récente" parce que son APU est gravé en 8nm soit moins finement que les 7nm de l'APU Xbox, outch !