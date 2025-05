Bonjour !L'écran de ma PS Vita OLED est devenu tout jaune. En plus de ma 3DS XL qui ne charge plus ça commence a faire beaucoup...Sauriez-vous ce qu'il faut faire pour conserver ce genre de console ? Les garder dans un réfrigérateur ? Il se change facilement l'écran ? Et connaissez vous un site qui expédie des écrans de PS Vita OLED et des Batteries de 3DS XL en Martinique ?