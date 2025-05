Un téléchargement optionnel par manque de place, sera proposé pour ceux qui en auront besoin...En effet, la langue audio par défaut sera l'anglais. Sous-titrée ? en tout cas, je pense que vous avez compris...Ca ne changera pas ma décision de l'acheter, toutefois je mets la communauté au courant.Jan ROSNER évoque de futurs jeux sur la NS2, nommant brièvement la probabilité de The Witcher 4 !Voici la transcription complète, pour paraphraser l'article de @nicolasgourryCD Projekt Red :Le développeur de Cyberpunk 2077 parle de la Switch 2 et pourquoi il ne faut pas « sous-estimer l’édition physique ».Jan Rosner, vice-président du développement commercial chez CD Projekt Red, développeur de Cyberpunk 2077.« Je pense que Nintendo en est conscient, et nous avons vu un grand nombre de titres annoncés sur la Switch 2 auxquels on ne pense peut-être pas immédiatement lorsqu'on parle de Nintendo. Cela dit, nous avons également eu une expérience très intéressante avec The Witcher 3 sur la Switch originale. Et nous savons qu'il existe un engouement pour les grands RPG AAA en monde ouvert, que l'on s'attendrait normalement à voir sortir sur PC et autres consoles. »« La Switch 2 répond parfaitement au rêve de jouer à un tel jeu en déplacement. Vous n'êtes pas limité à un gros PC, mais vous pouvez l'emporter partout sans compromis majeur. »The Witcher 3 sur la Switch originaleComme le souligne Rosner, CD Projekt a adapté The Witcher 3 sur la Switch originale, et même si la majeure partie du public jouait sur PC et autres consoles, le jeu a tout de même rencontré un franc succès. D'autres histoires similaires ont eu lieu sur la première Switch, notamment avec Bethesda et Warner Bros. qui ont activement soutenu la console avec des jeux pour adultes tels que Skyrim, Doom et Mortal Kombat. Même Rockstar a enregistré des résultats impressionnants sur Switch avec les portages de LA Noire, The Grand Theft Auto Trilogy et Red Dead Redemption.« Je me souviens des discussions il y a quelques années où nous nous demandions s'il y aurait un public pour ce type de jeu sur Nintendo Switch », ajoute Rosner.« The Witcher 3, à l'époque, était l'un des premiers jeux de ce type à sortir sur Switch 1. C'est en quelque sorte un précédent : il existe un réel engouement pour ce type de jeux sur cette plateforme, et la Switch ne se résume pas à des titres propriétaires. »L'année dernière, j'ai discuté avec Firaxis de sa décision de sortir Civilization VII sur Nintendo Switch. Le développeur m'a expliqué que le précédent jeu, Civilization VI, avait rencontré un franc succès sur Nintendo, notamment parce que les fans du jeu sur PC avaient décidé de le racheter sur Switch pour pouvoir en profiter en déplacement.Rosner reconnaît que le même constat s'est produit pour The Witcher 3, mais l'entreprise a trouvé sur Switch un nouveau public qu'elle n'aurait probablement pas pu toucher sur d'autres plateformes.Il ajoute : « Nous allons voir de plus en plus de titres tiers sur cette plateforme, ce à quoi on ne s'attend pas forcément sur la Switch 1. La génération précédente a rencontré un tel succès, et il y a tellement plus de joueurs à toucher grâce à cela, et je pense que les capacités de la console le permettront certainement. »Cyberpunk 2077 sur Switch 2 n'est pas la seule façon de découvrir le jeu sur console portable, car il est jouable sur Steam Deck. Les consoles portables PC sont loin d'être aussi performantes que la Switch, mais pour des jeux comme Cyberpunk, ne sont-elles pas peut-être plus adaptées ?Jan Rosner, vice-président senior du développement commercial, CD Projekt« Je ne suis pas sûr de considérer le Steam Deck comme une plateforme distincte comme la Switch 2 », explique Rosner. « La Switch 2 est une plateforme à part entière, qui n'est pas une extension de quoi que ce soit d'autre. »« Même si j'adore cette console, Steam Deck semble être une extension pour le public PC existant et pour les passionnés.La Switch 2 a son propre public. Elle est très importante : la Switch 1 s'est vendue à des millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui permet aux développeurs comme nous de toucher ce public et de toucher une toute nouvelle base de joueurs.»Pour commencer, l'extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, est incluse, alors qu'elle n'était jamais disponible sur les anciennes consoles.Rosner précise que certains compromis ont été faits avec la version Switch 2, mais rien qui ne compromette la « vision artistique » du jeu. En fait, il précise que l'équipe a réussi à faire tourner le jeu assez rapidement, et que cela n'a pas demandé « un effort colossal ». Le plus grand défi a plutôt été de garantir que le jeu soit agréable à jouer, qu'il exploite certaines des fonctionnalités uniques de la Switch 2 et qu'il soit adapté au format portable.Mais il y a un risque. Les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 tournaient si mal que le jeu a été retiré du PlayStation Store et que CD Projekt en a subi un coup dur. L'entreprise a passé les cinq dernières années à redresser la barre, à rendre le jeu performant, et le développeur (et le jeu) s'en est largement remis. Pourtant, nous voilà de retour, CD Projekt essayant de faire tourner le jeu correctement sur du matériel moins puissant.« Nous étions absolument attentifs à cela », explique Rosner. « Nous voulions nous assurer que le jeu soit jouable correctement. Il aurait été évident très tôt que [la Switch 2] ne soit pas capable de faire tourner le jeu à cette échelle. »« Ils se demandent toujours si les gens vont comparer le jeu aux performances du PC ou s'attendre à ce qu'elles soient comparables. Mais encore une fois, avec notre expérience de The Witcher 3, les joueurs en général sont… je ne veux pas dire indulgents, mais compréhensifs quant aux limites de performance de la plateforme. » Et ils ont tendance à ne pas s'attendre à une expérience comparable à celle à laquelle ils sont habitués sur les plateformes les plus performantes. C'est un gros RPG AAA nomade. Nous voulons nous assurer que vous puissiez y jouer du début à la fin, sans faire de compromis majeurs. Et je pense que nous y sommes parvenus.Rosner explique que CD Projekt a beaucoup appris sur le public Nintendo grâce à The Witcher 3. L'une des leçons apprises était l'importance de l'édition physique. Cette possibilité de brancher un jeu et de jouer est appréciée des joueurs Nintendo. Il était donc important que Cyberpunk 2077 soit jouable directement depuis la cartouche. À moins d'avoir besoin de packs de langues supplémentaires, aucun téléchargement n'est requis.« Nous essayons d'appréhender ces aspects en tant que joueurs », explique Rosner. « Et c'était un enseignement important de la Switch originale. » « L'espace de stockage interne était bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Un jeu comme The Witcher 3 pouvait occuper jusqu'à 80 % de votre mémoire interne sans carte mémoire externe. Mais… l'expérience plug-and-play est vraiment géniale. Nous avons déjà constaté, avec la Switch originale, que les joueurs Nintendo y étaient très réceptifs. C'était un objectif que nous souhaitions atteindre assez tôt.»Les cartouches ne sont cependant pas bon marché. Et la plupart des développeurs tiers utilisent plutôt des « cartes d'accès » sur la Switch 2, qui, une fois branchées, déclenchent un téléchargement depuis le Nintendo eShop. Vu le nombre d'autres éditeurs qui utilisent cette méthode, CD Projekt ne pense-t-il pas qu'ils auraient pu faire la même chose ?« Il ne s'agit pas de s'en tirer à bon compte », affirme Rosner. Nintendo est toujours très performant dans le commerce physique, et la vente au détail, en général, ne va pas disparaître. Je ne pense pas que nous allons bientôt vivre une expérience où tous les jeux seront uniquement numériques.Mais encore une fois, c'est particulièrement important pour le public Nintendo. On aurait peut-être pu s'en sortir, mais était-ce vraiment utile ? La bonne chose à faire était de sortir le jeu sur cartouche avec une expérience plug-and-play.Conseil aux autres studios, il ajoute : « Ne sous-estimez pas l'édition physique. Elle est là pour durer et les joueurs Nintendo apprécient beaucoup les éditions physiques bien conçues. »Lors de notre entretien, Rosner a salué Nintendo comme un « partenaire formidable » et a déclaré que le développeur travaillait avec le détenteur de la plateforme dès le début sur la Switch 2. Nous avons donc dû conclure en demandant : pourrions-nous voir plus de titres CD Projekt sur Nintendo cette fois-ci ? Qu'il s'agisse de jeux précédents ou de jeux à venir comme The Witcher 4 ?« Même si nous avions prévu quelque chose, je ne peux pas vous le dire pour l'instant », conclut Rosner. « Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous allons certainement nous intéresser à la plateforme.« Je m'attends à ce qu'elle rencontre au moins le même succès que la Switch 1. Peut-être qu'un jour, nous y serons. C'est incontournable. Nous avons de gros jeux AAA en préparation, et notre priorité actuelle est de les développer et de les proposer aux joueurs. Mais, bien sûr, la Switch restera également au cœur de nos préoccupations. »