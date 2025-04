Quand Nintendo propose des jeux à 90€ sur Switch 2, ce n'est pas parce que le contenu justifierait un tel prix. C'est une stratégie calculée pour épuiser dès le départ le pouvoir d'achat des joueurs, en les privant de toute opportunité d'investir ailleurs. Le prix élevé n'est pas seulement un reflet de la valeur du produit : il devient un instrument de verrouillage économique.



En augmentant brutalement ses prix (de 60€ à 80-90€) tout en maintenant une offre de jeux relativement maigre à la sortie de la Switch 2, Nintendo cherche à transformer ses premiers acheteurs en consommateurs captifs. L'argent dépensé en démarrage — que ce soit pour un jeu, un accessoire ou un abonnement — est autant de ressources en moins pour explorer d'autres écosystèmes.



Le prix sert aussi à attribuer à Mario Kart World (90 euros en boîte, 80 sur l'eShop), le statut de "vrai jeu next gen", et donc de faire passer le message que la véritable expérience NS2 se trouve sur ce jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu en bundle.



Cette stratégie s'apparente à celle d'Apple : créer un investissement initial élevé qui rend l'utilisateur économiquement lié à la marque. Plus un joueur dépense sur Switch 2, plus il aura tendance à rester, non par choix, mais parce que l'abandon de l'écosystème serait économiquement irrationnel.



Le problème, ce n'est pas seulement la hausse des prix — c'est l'intention derrière : étouffer le pouvoir d'achat disponible pour éviter toute dispersion vers la concurrence. Dans ce modèle, l'acheteur n'est plus un partenaire à convaincre par la qualité, mais un portefeuille à capturer le plus tôt possible pour l'enfermer dans son choix.



Le discours qui consiste à minimiser cette stratégie sous prétexte que « tout le monde le fait » (whataboutisme) est également toxique. Reconnaître une dérive systémique ne devrait pas conduire à la banaliser, mais à la combattre.



Autre coup tordu, la différence entre la valeur du jeu dans le bundle, la valeur du jeu dématérialisée, et la valeur du jeu en boîte, ne sert qu'à créer l'illusion du choix, à orienter le client vers le dématérialisé, et à dissimuler la véritable politique du constructeur qui est de détruire le marché du physique qui lui fait perdre une source de gavage, tout en maintenant la capacité de faire payer des royalties aux tiers sur un ersatz de physique, les "Gamekey Cards".



Nintendo n'est pas seul à utiliser ces méthodes, mais cela n'excuse en rien ses propres choix. La compétitivité par l'épuisement du consommateur est un cancer pour l'industrie vidéoludique. Elle dénature la relation entre créateurs et joueurs, étouffe la diversité de l'offre, et transforme le jeu vidéo en un pur outil d'extraction financière.



Il est urgent d'en avoir conscience, et de refuser ce piège tendu, quel que soit le constructeur.



On peut aussi noter que les développeurs ont créé des jeux "niveau PS4" dès 2012, et que le retard technologique de Nintendo a permis jusqu'ici de maintenir des prix affichés relativement faibles malgré l'inflation (60 euros prix conseillé, mais souvent à 40 euros en grande surface -- c'est un maintien par rapport aux jeux 3DS et même DS). Autre argument de poids, les jeux qui sortent sur Switch 2 sont des adaptations rapides de jeux PS4 ou Xbox One, ou alors carrément des version remasterisées mais aux mises à jour payantes de jeux Switch vieux comme la console de 2017 (Zelda Botw).



Donc quand on se demande si Nintendo abuse, ou qu'on affirme qu'ils n'abusent pas, la réponse est : OUI, NINTENDO ABUSE SUR SES PRIX, ET LA RAISON N'EST PAS LA QUALITE DE MK WORLD, MAIS LA CAPACITÉ DE NINTENDO DE POUSSER LE BOUCHON SANS RETOUR DE MANIVELLE.



À vos moulinets, aux armes citoyens !