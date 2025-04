Bonjour à tous.

Encore une fois, en me baladant sur le site officiel Nintendo.com, j’ai trouvé cette information qui, a mon sens, n’a pas trop circuler et qui n’a pas encore été montré :

La liste des jeux NS1 ayant un boost technique / contenue, suite à une maj gratuite!



Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda : Link's Awakening (2019)

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Captain Toad Treasure Tracker

New Super Mario Bros. U Deluxe

L'Atelier du Jeu Vidéo

51 Worldwide Games

ARMS

Cérébrale Académie : bataille de méninges

Pokémon Écarlate / Violet



PS: j’ai arrêté ma partie de Zelda Echoes of Wisdom a cause de ses chute de framerate….pensant a un correctif suite à une maj. Hé bien se sera un de mes premiers jeux a finir sur NS2

PS2: hâte de voir le ‘boost’ de Mario Odyssey